Kryptowaluty coraz popularniejsze. Pierwszy bank z Polski z ofertą

Alior Bank podjął ważną decyzję. Jako pierwszy bank umożliwił swoim klientom inwestowanie w kryptowaluty.

Alior Bank z ofertą na kryptowaluty

Alior Bank dodał do swojej oferty biura maklerskiego kontrakty CFD na dwie najpopularniejsze na świecie kryptowaluty: bitocoin i ethereum. Pozwoli to na zarobienie na zmianach kursu, za pomocą dźwigni finansowej. Dla klienta oznacza to, że może dysponować niedużym depozytem, aby zacząć inwestować środki.

Minimalna wartość zlecenia to 0,01 bitcoina lub 0,05 ethereum. Depozyt musi wówczas wynosić 50%, podczas gdy prowizja biura maklerskiego wyniesie 0,15%.

Kryptowaluty coraz popularniejsze w bankach

Kryptowaluty stają się coraz popularniejsze w takich instytucjach finansowych jak banki. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych spowodowała przyspieszenie tego zjawiska na początku tego roku, kiedy zatwierdziła wprowadzenie na giełdę ETF-y, odzwierciedlające notowania bitcoina. Od tego momentu Instytucje z USA zaczęły inwestować środki również w cyfrowe aktywa. W marcu, platforma do handlu kryptowalutami została uruchomiona we Frankfurcie. W Polsce mieliśmy długo bardzo restrykcyjną politykę, odnoście kryptowalut. Komisja Nadzoru Finansowego sprawiła, że większość polskich kantorów i giełd zostało przeniesionych za granicę. Same banki też były sceptyczne do tego typu transakcji i na ogół utrudniały transakcje i zamykały rachunki. Alior również. Tymczasem, bank podjął odważną decyzję i umożliwił inwestowanie w kryptowaluty jako pierwszy. Na każdym kroku przestrzega oczywiście, że tego typu transakcje wiążą się z ryzykiem i aby dobrze je przemyśleć. Warto dodać, że Alior Bank jest kontrolowany pośrednio przez Skarb Państwa. Oznacza to jedno - idzie nowe, a wraz z nim zmienia się podejście do kryptowalut.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Alior Bank, cashless