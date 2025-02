BNP Paribas chce edukować Polaków. Wnioski z badań mogą zaskoczyć

81% Polaków w ciągu ostatniego roku skorzystało z odroczenia płatności, a co czwarty wybrał kartę kredytową jako preferowaną metodą płatności - tak wynika z badania BNP Paribas, które przeprowadzono wśród młodych osób. Zgromadzone dane pokazały, że Polacy coraz to chętniej i częściej sięgają po rozwiązania oferujące elastyczne metody płatności.

Karta kredytowa wciąż w łaskach

Płatności odroczone to także wygoda

Płatności odroczone to rozwiązanie finansowe, które umożliwia przesunięcie płatności za zakupy na późniejszy termin. To rozwiązanie trafia idealnie w gusta młodszego pokolenia, które przecież zawsze się spieszy, ale też i preferuje elastyczne metody zarządzania wydatkami. Młodzi konsumenci doceniają ten typ płatności, bowiem nie dość, że nie muszą czekać na to aż przyjdzie im pensja, to jeszcze mogą cieszyć się zakupami bez angażowania domowego budżetu.