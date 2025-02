Skradziona karta przyniosła im szczęście. A właściciel też zaskoczył

Trzeba przyznać, że sytuacja jest dość nietypowa. Pewien Francuz zwrócił się z prośbą do złodziei, którzy wykorzystali jego skradzioną kartę do zakupu zdrapki, która dała im główną wygraną. Zapewnił ich, że jeśli przyznają się do winy, to on podzieli się z nimi wygraną w wysokości 500 000 euro. Właściciel karty wpadł na taki pomysł, w obawie, że w przeciwnym razie, pieniądze zostaną przejęte przez władze. Stąd taka, a nie inna propozycja umowy z oszustami.