PKO BP w ogniu krytyki. Poszło o oszustwa

Grupa niedlascamu.pl twierdzi, że PKO Bank Polski nie reaguje na jej zgłoszenia dotyczące podejrzanych numerów kont bankowych, używanych przez oszustów. Bank twierdzi coś innego.

Grupa niedlascamu.pl, zajmująca się tropieniem giełdowych oszustw inwestycyjnych, opublikowała oraz przysłała do redakcji TELEPOLIS.PL list otwarty, adresowany do PKO Banku Polskiego. W jego treści grupa zarzuca tej największej w Polsce instytucji finansowej, że ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wynikających z polskiego prawa. Chodzi między innymi o monitorowanie i raportowanie podejrzanych transakcji, a także podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobieżenia przestępstwom finansowym.

Niedlascamu.pl skarży się także, że PKO BP nie reaguje na zgłaszane przez grupę przypadki podejrzanych numerów kont bankowych, wykorzystywanych przez przestępców na przykład do wyłudzania pieniędzy od ludzi. Ten "proceder" ma trwać już trzy lata, czyli od początku działalności grupy. Inne banki podobno nie są tak "oporne" i podejmują natychmiastowe działania w odpowiedzi na zgłoszenia.

PKO BP: działamy, ale się tym nie chwalimy

By mieć pełniejszy obraz sytuacji, zwróciliśmy się w powyższej sprawie do PKO BP, prosząc o komentarz oraz informacje, jak poruszone w liście otwartym problemy wyglądają ze strony banku. Dowiedzieliśmy się, że nie jest tak, że PKO Bank Polski ignoruje zgłoszenia. Instytucja ta jednak nie podejmuje pochopnych działań i każde takie zgłoszenie uważnie bada, by nie doszło do nadużyć. W końcu każdy może zgłosić, że czyjeś konto bankowe służy do działalności przestępczej, ale nie musi to oznaczać, że tak jest.

Cała procedura, mająca ustalić stan faktyczny, zajmuje czas. Poza tym, związany tajemnicą bankową PKO BP nie udziela informacji na temat tego, czy komuś zablokował konto. Reagując więc na zgłoszenia grupy niedlascamu.pl, bank nie przesyła jej informacji, co w tej sprawie robi. Nie oznacza to jednak, że odpowiednie działania nie są podejmowane – takie zapewnienie otrzymaliśmy od PKO Banku Polskiego.

Dla banku dobro klientów i powierzonych nam przez nich środków było i jest priorytetem. Organizacja „Nie dla Scamu” została poinformowana, że bank podejmuje wszelkie niezbędne działania, zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 104 prawa bankowego: [Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej] 1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje, nie możemy przekazywać osobom trzecim informacji o klientach, w tym prowadzonych rachunkach czy czynnościach podejmowanych wobec posiadaczy rachunków.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Piotr Wardziak z PKO BP

Zobacz: Masz taką kartę w PKO BP? Właśnie weszły przydatne zmiany

Zobacz: Wielki wyciek danych Polaków? E-recepty w tle

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: niedlascamu.pl, PKO BP, opracowanie własne