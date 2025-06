mBank ostrzega: jeśli wyłudzisz od nas pieniądze, to zostaniesz z długami

Nie oszukasz mBanku, ale oszukają Ciebie

Otóż nawet po wypłaceniu kwoty przez bank, które jest dość szybkie, to proces badania reklamacji trwa dalej. mBank stara się, żeby ich klienci jak najszybciej odzyskali środki, co nie jest jednak jednoznaczne z zakończeniem całej procedury. Jeśli okaże się, że reklamacja jest bezzasadna, to pieniądze z konta ponownie znikną. Oznacza to, że prowizję dla oszusta, który nauczył Cię jak okraść bank, pokryjesz z własnej kieszeni. Dodatkowo jeśli dałeś mu się wrobić w inwestycje, to jedyne, co osiągniesz, to skończysz z długami i będziesz sam sobie winny.