Trwa atak na klientów PKO BP. Wydano pilne ostrzeżenie

Oszuści nie ustają w swoich atakach. Po raz kolejny bombardują klientów banku PKO BP fałszywymi wiadomościami, które pojawiają się w skrzynce odbiorczej klientów z nadpisem "iPKO". I właśnie ten fakt, może sugerować, że jest to oficjalna wiadomość od naszego banku. Tymczasem, nic nie jest takie, jak nam się wydaje i musimy po raz kolejny mieć się na baczności. W momencie, kiedy na szali są nasze pieniądze oraz dostęp do konta bankowego, najlepiej wykazać się ostrożnością. Tylko to nas uratuje przed próbą oszustwa i wyłudzenia.