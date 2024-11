Pekao straszy klientów, ale to dobrze. Lepiej weź sobie do serca

Dalsza część tekstu pod wideo

Według raportu "Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie", aż 13 milionów dorosłych Polaków padło ofiarą cyberprzestępstw. Fałszywe SMS-y, próby wyłudzenia danych, podszywanie się pod pracowników banku – to tylko niektóre metody stosowane przez oszustów. W odpowiedzi na rosnącą skalę problemu, Pekao przygotował kampanię, która ma uświadomić internautom potencjalne zagrożenia.

W ramach kampanii "Bądźmy #CYBERczujni" zostanie wyemitowanych sześć spotów wideo (dołączone niżej), z których każdy porusza inny aspekt cyberbezpieczeństwa. 30-sekundowe filmy przedstawiają codzienne sytuacje, w których bohaterowie mierzą się z próbami oszustwa. Każda historia kończy się krótkimi poradami, jak postępować w przypadku cyberataku.

Oprócz kampanii online, Bank Pekao przygotował również instalację w przestrzeni miejskiej. Przez cały listopad przy ulicy Jaworzyńskiej 8 w Warszawie można oglądać interaktywny mural, który wyświetla pytania retoryczne dotyczące cyberzagrożeń. Mural ma na celu zwrócenie uwagi na problem i zachęcenie do refleksji nad bezpieczeństwem w sieci.

W najnowszej kampanii chcemy uświadomić na jakie potencjalne zagrożenia narażeni są internauci, bez względu na to w jakim otoczeniu przebywają i w jakich sytuacjach się znajdują. Tym razem nasze działania nie ograniczają się jedynie do tych digitalowych. Zależy nam, aby kampania dotarła do jak najszerszej publiczności, stąd pomysł na stworzenie nieszablonowego, przykuwającego uwagę, a także intrygującego i zachęcającego do refleksji interaktywnego muralu.