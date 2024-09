Masz konto w PKO BP? Zaktualizuj aplikację. Ważna zmiana na plus

PKO BP co kilka dni wprowadza nowości w bankowości internetowej iPKO lub aplikacji IKO. Teraz apka została rozbudowana o nowe opcje, pozwalające łatwiej zadbać o sprawy bezpieczeństwa.

PKO BP to największy polski bank, a z aplikacji mobilnej IKO korzysta kilka milionów Polaków. Bezpieczeństwo użytkowników powinno być w tej sytuacji priorytetowe i PKO staje na wysokości zdania. Aplikacja otrzymała właśnie przydatne usprawnienie.

Pięć poziomów bezpieczeństwa, wszystko w jednym miejscu

Dziś bank poinformował o przydatnych usprawnieniach w IKO. Choć technicznie rzecz biorąc, nie są to całkowite nowości, to jednak wprowadzone zmiany na pewno pomogą użytkownikom w zarządzaniu kontem.

Bank PKO BP dodał do aplikacji IKO nowe miejsce, gdzie można łatwo i bez szukania po menu ustawień zarządzać wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa. W jednym miejscu można teraz na przykład sprawdzić, które z dostępnych funkcji takich jak m.in. mobilna autoryzacja lub dwuetapowe logowanie są już aktywne, a które można włączyć.

Na nowym ekranie w aplikacji klient zobaczy także jeden z pięciu poziomów bezpieczeństwa, który jest obecnie przypisany do jego ustawień – podstawowy, średni, wysoki, zaawansowany i maksymalny. Każdy z poziomów zależy od liczby aktywnych funkcji.

Przy każdej funkcji użytkownik aplikacji znajdzie pomocne wskazówki, z których dowie się, dlaczego warto włączyć tę funkcję, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich finansów.

Wszystko to pozwala nie tylko zabezpieczyć konto, ale także zrozumieć, jak ważne są wybrane funkcje bezpieczeństwa – i dlaczego lepiej z nich nie rezygnować. Aby przejść do ustawień bezpieczeństwa, należy wejść do menu Więcej → Bezpieczeństwo → Ustawienia bezpieczeństwa.

Zaktualizuj aplikację IKO i zacznij korzystać z najnowszych funkcji – jeśli nie masz jej na swoim telefonie, pobierz ją z oficjalnego sklepu z aplikacjami

– zachęca bank PKO BP.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: PKO Bank Polski