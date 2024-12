Nest Bank zmienił aplikację mobilną. Skorzystasz od stycznia

Nest Bank odświeżył swoją aplikację mobilną. Zmienił się jej wygląd, usprawniono nawigację, nowością jest też biometryczna autoryzacja transakcji BLIK.

Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank rozpoczął cykl dużych zmian w aplikacji mobilnej. Od kwietnia 2024 roku klienci mogą pilotażowo korzystać z N!Asystenta, czyli wirtualnego asystenta opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. Z asystentem można rozmawiać w języku naturalnym o swoich finansach i zlecać mu inteligentne analizy wydatków, a także prosić o pomoc w wykonaniu przelewu czy znalezieniu odpowiedniego wniosku. W kolejnej fazie zmian Nest Bank odświeżył design aplikacji i dodał nowe funkcje.

Co się zmieniło w aplikacji Nest Banku?

Na nowym ekranie głównym klient znajdzie najważniejsze dla siebie funkcje. Może wybrać nawet 8 skrótów. Jeśli użytkownik chce szybko wykonać przelew, skorzystać z Nest Kantoru, sprawdzić kursy walut czy operacje do zatwierdzenia – od teraz będzie miał do nich jeszcze szybszy dostęp.

Użytkownik dostosowuje też do własnych potrzeb główny produkt, który będzie dla niego widoczny na ekranie – może to być np. dowolne konto czy kredyt. Po przesunięciu karty produktu użytkownik zyska też mieć szybki dostęp do kolejnych. Nowy kształt przybrała również historia operacji – teraz z poziomu ekranu głównego jest dostępna dla każdego rachunku, bez potrzeby przechodzenia do szczegółów.

Nest Bank zmienił również sposób nawigacji w aplikacji. Na dole ekranu pojawiło się 5 nowych sekcji – start, płatności, N!Asystent, produkty i N!oferty. Użytkownik ma też szybki dostęp do ustawień i Centrum Kontaktu.

Kolejna zmiana w aplikacji dotyczy bezpieczeństwa. Klient może teraz nie tylko logować się za pomocą biometrii. W nowej wersji aplikacji zatwierdzi też odciskiem palca lub skanem twarzy przelewy i transakcje BLIK-iem. Nowa metoda autoryzacji zwiększa bezpieczeństwo transakcji – ich zatwierdzanie jest jeszcze szybsze, a bank eliminuje ryzyko związane z użyciem tradycyjnych haseł.

Najnowsza wersja aplikacji Nest Banku pozwala ponadto użytkownikowi na prosty podgląd subskrypcji oraz kart aktualnie dodanych do portfeli mobilnych na konkretnych urządzeniach. Dzięki temu klient nie będzie wydawał niepotrzebnych pieniędzy, ale też skontroluje, czy jego karta nie została wykorzystana do nieznanych mu płatności.

W styczniu 2025 do nowego wyglądu aplikacji będą mieć dostęp klienci, który korzystają z systemu Android i iOS w wersji 4.0.

