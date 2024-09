W Nest Banku jest coraz inteligentniej. N!Asystent dostał nowe funkcje

Nest Bank rozwija swoją sztuczną inteligencję, dodając do N!Asystenta nowe funkcje. To nowoczesne narzędzie, oparte na technologii GPT-4o, wspiera zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych,.

Zaawansowane technologie w bankowości

N!Asystent, oparty na generatywnej sztucznej inteligencji, dostępny jest w aplikacji mobilnej Nest Banku. Początkowo mogli z niego korzystać wybrani klienci indywidualni, a teraz również klienci biznesowi. Narzędzie to korzysta z usług Microsoft Azure OpenAI, co umożliwia dostęp do szerokiej bazy wiedzy, a także regulaminów, cenników i szczegółowych informacji produktowych banku. Klienci mogą komunikować się z asystentem w języku naturalnym, co pozwala na zadawanie złożonych pytań i otrzymywanie prostych, zrozumiałych odpowiedzi.

Po sukcesie wśród klientów indywidualnych, N!Asystent zyskał również funkcje dla klientów biznesowych. Teraz pomaga on w analizie finansowej, podsumowaniach przychodów i wydatków, a także tworzy raporty graficzne. Jego unikalną cechą jest możliwość dostępu do wszystkich produktów finansowych firmy, co czyni go potężnym narzędziem do zarządzania finansami.

Przelewy głosowe i więcej innowacji

Nest Bank wprowadził możliwość wydawania poleceń głosowych w aplikacji, a także zlecania przelewów przez N!Asystenta. Dzięki funkcji voice-to-text, użytkownik może z łatwością wydawać komendy, które są przetwarzane przez AI. Ma to znacząco usprawnić codzienne operacje bankowe. Kolejną nowością jest historia rozmów, która pozwala wrócić do przerwanej interakcji w dowolnym momencie.

Kolejne nowości w drodze

Wszystkie nowe funkcje są dostępne od 6 września 2024 roku w aplikacji mobilnej Nest Banku w wersji 3.18 dla systemów iOS oraz Android. To jednak dopiero początek rozwoju inteligentnego asystenta i można się spodziewać kolejnych nowości.

Wierzymy, że AI ma potencjał całkowicie zmienić sposób, w jaki korzystamy z usług bankowych, redefiniując istniejące funkcjonalności. Naszym priorytetem jest ciągły rozwój asystenta, z uwzględnieniem potrzeb klientów oraz zachowaniem ich prywatności. Chcemy przede wszystkim rozwijać funkcje self-service z wykorzystaniem AI.

– powiedział Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes Nest Banku

N!Asystent jest jedynym polskim projektem, który zakwalifikował się do jesiennej edycji Finovate w Nowym Jorku. Finovate to globalna konferencja, która gromadzi czołowe firmy z branży fintech, oferując im platformę do prezentacji swoich innowacyjnych rozwiązań przed szeroką publicznością.

