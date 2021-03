Xtorm Voyager 26000 mAh | szybki test

Powerbank do laptopa i smartfonu z szybkim ładowaniem kilku urządzeń to gadżet dla każdego wymagającego użytkownika. Holenderski Xtorm Voyager to synonim pewności, bezpieczeństwa i ergonomii.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 7/10

Holendrzy zdecydowanie potrafią w powerbanki i tak właściwie jedynym istotnym zarzutem wobec Xtorma Voyagera może być jego cena. Płacimy jednak za jakość i bezpieczeństwo naszego sprzętu, a na tym oszczędzać nie warto. Tradycyjnie już producent "donosi" wszystkie obiecywane parametry. Zarówno błyskawicznie ładuje urządzenia zewnętrzne, jak i sam może być naładowany od zera do pełna w czasie zaledwie 3 godzin.

Zapomnijcie więc o pozostawianiu powerbenka na noc na ładowarce, czy noszeniu nie do końca naładowanego urządzenia. Sprzęt obsługuje PowerDelivery na obu swoich złączach USB-C (15 i 60 W), z kolei oba porty USB-A ładują z mocą do 18W. Co prawda powoli pojawiają się już na rynku sprzęty z większą sumaryczną mocą ładowania, jednak jeśli nie z większą masą, to ze zwykle z większą ceną. 45-60 W spokojnie wystarcza przy tym do szybkiego ładowania ultrabooków czy komputerów Apple'a.

Wady:

- cena (około 450 zł),

- sprawność przy niższych napięciach ładowania.

Zalety:

- perfekcyjny design bez ostrych krawędzi,

- wysoka moc ładowania ze wsparciem dla PowerDelivery 3.0 do 60 W,

- aż 4 złącza ładowania,

- wyjmowane przewody USB-C zintegrowane z obudową.

Xtorm Voyager 26000 mAh - powerbank nie tylko do laptopa

Nowa propozycja Xtorma przyciągnęła moją uwagę przede wszystkim designem. I nie chodzi tutaj o kształt czy jakieś wodotryski, chodzi o aspekt użytkowy. Dodatkowe źródło zasilania dla naszych sprzętów przede wszystkim nie może być zagrożeniem dla ich ekranów czy obudów. Ogumowany dół i góra obudowy, matowe plastiki o zaokrąglonych krawędziach - właśnie tak to powinno wyglądać. Znaczna część producentów decyduje się przy powerbankach o wysokiej pojemności na metalowe obudowy i kanciasty design, prosząc się wręcz o jakąś tragedię. 26000 mAh (93,3 Wh) wymaga już dużej liczby ciężkich ogniw - urządzenie o masie 512 gramów lądujące w torbie ma pełne prawo zrobić krzywdę smartfonowi, szczególnie gdy wykończono je metalem. Tutaj obaw nie miałem.

Świetnym pomysłem okazało się też zastosowanie rynienek do przechowywania dwóch krótkich przewodów zakończonych obustronnie USB-C. Pomimo ograniczonego zasięgu, przynoszą one dodatkową beztroskę podczas podróży. Nawet jak zapomnimy o przewodach, dwa mamy zawsze w zapasie.

60W na jednym ze złączy USB-C oraz wsparcie dla PowerDelivery to furtka do błyskawicznego naładowania ultrabooka od zera do pełna i potem nawet jeszcze do połowy. W praktyce przekłada się to na cały dzień pracy z dala od gniazdka, szczególnie jeśli postawimy na nowe komputery z platformą Intel Evo czy ostatnie komputery Apple'a na chipsecie M1.

Xtorm Voyager 26000 mAh - stworzony dla wysokich mocy ładowania

Testy jakościowe złączy powerbanka potwierdzają obecność deklarowanych technologii ładowania i maksymalnych mocy. Złącze USB-C do szybkiego ładowania oferuje Power Delivery 3.0 do 60 W i Power Delivery 2.0. Drugie ze złączy USB-C już tylko PD do 15 W, a do tego BC1.2. Zdecydowanie najwięcej dzieje się natomiast na obu złączach USB-A, gdzie otrzymujemy wsparcie dla Quick Charge 2.0 i 3.0 (do 18W) oraz szybkich standardów ładowania Samsunga i Huaweia. Nie jest to bogactwo standardów znane z powerbanków GreenCella, ale nie ma powodów do narzekania.

Szybkie ładowanie zarówno w standardach Power Delivery, jak i Quick Charge było prawidłowo rozpoznawane podczas testów przez smartfony i komputery (HP, Apple), a obudowa powerbanka nie miała tendencji do nadmiernego nagrzewania się.

Gorzej prezentuje się kwestia sprawności - z deklarowanych 93,6 Wh udało mi się w praktyce wyciągnąć góra 77 Wh, co dało 83,6% deklaracji. Powerbank przy tym zdecydowanie lepiej sprawował się przy ustawionej na sztywno mocy 10W niż przy 6W. Zazwyczaj było z tym odwrotnie - dopiero nowa generacja powerbanków aż tak bardzo "skupia się" na szybkim ładowaniu.

Model Pojemność deklarowana Pojemność w teście (6W) Sprawność mAh mAh/5V Wh mAh Wh Czas Xtorm XW301 16000 11840 59,2 11097 56,8 08:07:03 93,7% Green Cell PowerPlay10 10000 7400 37,0 6849 34,9 05:12:00 92,6% ADATA D8000L 8000 5920 29,6 5464 26,0 04:41:32 92,3% ADATA P16750 16500 12060 60,3 10971 55,2 08:28:13 91,0% Green Cell PowerPlay20 20000 15400 77,0 13950 70,6 11:21:09 90,6% Green Cell Prime PBGC01 10000 7400 37,0 6642 33,4 05:13:24 89,8% Platinet Pro PMPB10WCB 10000 7400 37,0 6544 33,2 05:21:12 88,4% Anker PowerCore+ 26800mAh PD 26800 19296 96,5 17042 85,7 14:33:16 88,3% Anker PowerCore 5000 5000 3700 18,5 3191 16,1 02:28:13 86,2% Anker PowerCore 10000mAh PD+ 10000 7260 36,3 6140 32,0 04:21:11 84,6% AUKEY PB-XD10 10050 7240 36,2 6104 30,8 04:40:09 84,3% AUKEY PB-XD26 26800 19300 96,5 16187 83,9 12:06:07 83,9% Xtorm Brick 21K AL480 20800 14976 77,0 12805 64,2 10:00:09 85,5% Xtorm Voyager XB303 26000 18720 93,6 14517 73,8 12:57:21 77,5% Hama Power Pack Premium Alu 12000 8860 44,3 6468 32,8 04:56:19 73,0%

Model Pojemność deklarowana Pojemność w teście (10W) Sprawność mAh mAh/5V Wh mAh Wh Czas Xtorm XW301 16000 11840 59,2 11097 56,8 08:07:03 93,7% ADATA D8000L 8000 5920 29,6 5464 26,0 04:41:32 92,3% ADATA P16750 16500 12060 60,3 10971 55,2 08:28:13 91,0% Xiaomi Mi Power Bank 2S 10000 7400 37,0 6625 32,2 03:13:28 89,5% Hama Power Pack 26800 26800 19008 95,0 16971 81,1 08:07:00 89,3% Platinet Pro PMPB10WCB 10000 7400 37,0 6544 33,2 05:21:12 88,4% Green Cell PowerPlay20 20000 15400 77,0 13515 65,2 06:31:34 87,8% Green Cell Prime PBGC01 10000 7400 37,0 6443 31,6 03:09:21 87,1% Anker PowerCore 5000 5000 3700 18,5 3191 16,1 02:28:13 86,2% Green Cell PowerPlay10 10000 7400 37,0 6251 30,5 03:02:53 84,5% Xtorm Voyager XB303 26000 18720 93,6 15651 77 07:41:52 83,6% Anker PowerCore+ 26800mAh PD 26800 19296 96,5 15818 83,7 08:22:43 82,0% AUKEY PB-XD10 10050 7240 36,2 5725 27,8 02:47:09 79,1% Anker PowerCore 10000mAh PD+ 10000 7260 36,3 5686 29,7 02:58:05 78,3% AUKEY PB-XD26 26800 19300 96,5 15097 74,1 07:24:47 78,2% Hama Power Pack Premium Alu 12000 8640 44,3 6468 32,8 04:56:19 74,9%



Podobnie zachowuje się m.in. ostatni powerbank Green Cella - Green Cell PowerPlay Ultra 26800 mAh 128W, który z racji podobnej ceny (około 450 zł) wydaje się bezpośrednim konkurentem bohatera niniejszego testu (wkrótce recenzja). Jeśli zaś wystarczy Wam 45W i dwa złącza ładowania, wciąż gorąco polecam Aukey PB-XD26 26800 mAh w cenie około 285 zł.

