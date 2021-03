Roidmi Eve Plus | Szybki test odkurzacza, który sam się opróżnia

Roidmi Eve Plus (marka Xiaomi) to automatyczny odkurzacz, który po zakończeniu pracy przepompowuje zebrane śmieci do trzylitrowego worka i ładuje swoje akumulatory, szykując się do kolejnego sprzątania.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 8/10

Roidmi Eve Plus to automatyczny odkurzacz z funkcją mopa, przygotowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach i dużych powierzchniach. Sprzęt precyzyjnie mapuje pomieszczenia, omija przeszkody, a po wykonaniu swojej pracy wraca do stacji ładującej i oprócz samego ładowania, może też przepompować do niej zawartość pojemnika na śmieci. Tym sposobem Roidmi Eve Plus jest znacznie bardziej samodzielny od innych urządzeń z tego segmentu - nie musisz do niego podchodzić po każdym sprzątaniu i co chwila opróżniać zbiornik odkurzacza.

Ta kluczowa cecha sprzętu została zrealizowana wzorcowo - wystarczy 11 sekund i śmieci są przepompowane do 3-litrowego worka w stacji dokującej. Proces jest głośny, ale przynajmniej bardzo krótki. Sam odkurzacz może działać głośno i skutecznie, jak i w razie potrzeby cichutko pracować w tle. Do wyboru mamy 4 poziomy głośności pracy oraz automatyczne wykrywanie grubych dywanów, na których może włączać się automatycznie silniejsze ssanie. Tradycyjnie natomiast nieporozumieniem pozostaje funkcja mopa - już informacja, że 250 mkw może być "umyte" szklanką wody daje do myślenia. W praktyce to bardziej co najwyżej delikatne przetarcie kurzu na mokro niż faktyczne zmycie podłogi. Sprzęt 2 w 1 nie nadaje się do prawdziwego mycia podłóg i należy się z tym liczyć. Gdy jednak zaakceptujecie, że to przede wszystkim bardzo skuteczny odkurzacz, Roidmi Eve Plus zdecydowanie jest godny uwagi.

Wady:

- funkcja mopa to ledwie przecieranie, a nie zmywanie podłóg,

- błędy w tłumaczeniu aplikacji.

Zalety:

- bardzo korzystny stosunek ceny do jakości,

- bardzo dobre ssanie odkurzacza, radzi sobie z nawet wysokimi dywanami,

- skuteczne skanowanie pomieszczeń i mniejsza tendencja do blokowania się odkurzacza w stosunku do jego poprzedników,

- 4 poziomy głośności pracy,

- niesamowita wygoda stacji dokującej z pompą śmieci,

- integracja z oprogramowaniem Xiaomi Home i sterowanie za pomocą Alexy.

Odkurzacz automatyczny? Xiaomi pokazuje, że to nie musi być drogi sprzęt

Królestwo Xiaomi coraz mocniej rozrasta się w świecie automatycznych odkurzaczy. Firma działa pod wieloma markami - testowaliśmy już Roborock S5 Max, był Viomi V2 Pro, czas więc na Roidmi Eve Plus - konkurenta dla dwa razy droższego iRobot Roomba i7+ czy blisko 3x droższego iRobot Roomba S9+. Cecha szczególna? Nie musisz za nim chodzić i ręcznie wywalać śmieci.

Co warto podkreślić, nowa generacja urządzeń faktycznie radzi sobie z pokonywaniem przeszkód do 2 cm, nie wariuje przy porozrzucanych przedmiotach na podłodze, a precyzyjny skan wnętrza, oparty na 18 czujnikach i algorytmie SLAM sprawia, że sprzęt porusza się z gracją, a nie odbija bezwładnie od przeszkód. Możecie narysować na ekranie telefonu obszar sprzątania, jak i rozstawić wirtualne latarnie - bariery, których sprzęt ma nie przekraczać. Roidmi Eve Plus to wreszcie odkurzacz, na który nie trzeba zwracać uwagi - robi swoje, wraca do stacji ładującej i czeka na kolejne sprzątanie. To ostatnie może aktywować automatycznie o zadanej porze, jak i sprzęt może poczekać na naszą komendę - w tym za pośrednictwem Alexy, czy nawet być zdalnie sterowany niczym zabawka za pośrednictwem telefonu.

Odkurzacz zapakowany jak iPhone

Pierwsze wrażenie związane z Roidmi Eve Plus to: o, jaka wielka i ciężka paczka! Wewnątrz pudła znalazłem dwa opakowania zawierające oddzielnie odkurzacz i stację dokującą z pojemnikiem na śmieci. Sposób zapakowania jest perfekcyjny, nie powstydziłby się go żaden producent elektroniki i sprzętu AGD.

Sprzęt dostępny jest też bez rozbudowanej stacji, z klasycznym ładowaniem za pośrednictwem styków na dole odkurzacza, jednak niska cena pełnego zestawu zachęca do bogatszej wersji urządzenia. Wraz ze stacją dokującą otrzymujemy pięć trzylitrowych, papierowych worków, z kolei do samego odkurzacza mamy 10 nakładek jednorazowych do przecierania podłóg i jedną materiałową, wielokrotnego użytku oraz zapasowy filtr powietrza (HEPA).

Pojemnik na śmieci nie jest tym razem umieszczony centralnie w odkurzaczu i ukryty pod klapą, lecz znajduje się z tyłu urządzenia, w miejscu, gdzie doczepia się moduł do przecierania podłóg. Taka lokalizacja umożliwia proste odsysanie śmieci przez stację dokującą. Jednocześnie jednak 250 ml zintegrowanego pojemnika na wodę ogranicza przestrzeń na same śmieci do 300 ml. Spotykaliśmy się już ze specjalnymi pojemnikami do zmywania podłogi, tym razem wyboru nie ma - odrazu dostajemy sprzęt 2-w-1.

Stacja dokująca zawiera niezbędne uszczelnienia i efektowny, dotykowy wyświetlacz. Jego przytrzymanie może wymusić ręczne zassanie śmieci, z reguły jednak nie musimy tego robić - odkurzacz opróżnia się automatycznie. Możemy przy tym ustanowić, by następowało to co 3, 2 lub po każdym sprzątaniu - w zależności o wielkości domu, jak i wyłączyć automat zupełnie.

Użytkowanie Roidmi Eve Plus

Odkurzanie przeprowadzałem zwykle w trybie maksymalnych obrotów - akumulator rozładowywał się w tempie 1% na minutę. 33 mkw powierzchni było w tym trybie sprzątane w czasie 46 minut. Czas sprzątania i zużycie energii uzależnione są przy tym mocno od zróżnicowania powierzchni sprzątanej - pokonanie 100 mkw na jednym cyklu nie będzie problemem.

U mnie odkurzacz miał mnóstwo przeszkód i zakamarków czy nieregularnych obiektów w postaci pudełek w różnym stopniu wpuszczających go pod łóżko. Przy mniejszej sile ssania sprzęt bez trudu poradzi sobie ze znacznie większą powierzchnią na jednym ładowaniu. W moim przypadku akumulatora wystarczało ze sporym zapasem, by wysprzątać całe 46-metrowe mieszkanie i to w trybie dwukrotnego cyklu (dwa cykle odkurzania). Co warto przy tym podkreślić, odkurzacz może wrócić do stacji ładującej i potem kontynuować sprzątanie w miejscu przerwania.

Roidmi Eve Plus należy do ekosystemu Xiaomi

Xiaomi Home w kilku krokach dodaje odkurzacz do listy obsługiwanych urządzeń. Tym sposobem w jednej aplikacji zgromadziłem już 10 sprzętów. Aplikacja jest przetłumaczona na język polski, jednak nie jest to tłumaczenie dokładne, tu i ówdzie witają nas napisy w języku angielskim czy drobne błędy gramatyczne.



Xiaomi powinno jeszcze dopieścić swoją aplikację, niemniej w praktyce będziemy konfigurować ją pewnie z jeden raz i po zeskanowaniu przestrzeni nasza rola ograniczy się do włączania odkurzania. To możemy też wymusić przyciskiem na obudowie i po wstępnej konfiguracji telefon jest później często zbędny.

W pozycji Consumables Records znajdziecie informacje o zużyciu elementów czyszczących. Na liście znalazły się: filtr HEPA, szczotki boczne i środkowy "pędzel" czyli wałek zamiatający śmieci. Wszystkie te elementy są wymienialne po ich zużyciu. Ponadto prezentowany jest stan czystości czujników i ewentualnie alarmowana konieczność ich wyczyszczenia.

Do porządnego zmierzenia się z Roidmi Eve Plus przyda się jeszcze trochę czasu, już teraz jednak odkurzacz zdaje się wolny od ułomności poprzednich generacji tego typu urządzeń. Przede wszystkim jest naprawdę skuteczny i niespodziewanie dywan typu shaggy nie potrzebuje wreszcie dodatkowego odkurzania klasycznym odkurzaczem.

Roidmi Eve Plus - cena i promocja dla Czytelników

Odkurzacz automatyczny Roidmi Eve Plus zakupić można w promocyjnej cenie 355,49 dolarów, czyli 1383,45 zł. Promocja obejmuje automatycznie przyznawany kupon rabatowy (pula 500 kodów) w wysokości 10 dolarów i obowiązuje od 29 marca od godziny 8:00 do 3 kwietnia do godziny 8:00.

Dodatkowo dystrybutor przygotował dla klientów specjalne bonusy:

- 50 losowych kupujących będzie miało darmową przesyłkę,

- pierwszych 200 kupujących otrzyma za darmo zegarek Xiaomi Watch,

- jeden kupujący na godzinę otrzyma gratis słuchawki Bluetooth marki Xiaomi lub Lenovo (pula 120 urządzeń).

Wszystkie szczegóły promocji można znaleźć pod tym adresem.

