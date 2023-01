Aparat 108 Mpix ale w filmach bieda - test budżetowca Xiaomi

Xiaomi dodało do swojej kolekcji budżetowego smartfona, który ma szansę namieszać na rynku. Mowa tu o Redmi Note 11s ze świetnym wyświetlaczem. Czy warto po niego sięgnąć?

Nie da się ukryć, że 2022 rok obfitował w wiele wybitnych smartfonów z segmentu flagowców. Równie dobrze prezentował się półkę niżej, lecz można słusznie odczuć, że średniaki i budżetowce zostały dość mocno zaniedbane.

Jedną z sensowniejszych opcji dla osób, które nie zamierzają wydawać kroci na nowego smartfona może być Xiaomi Redmi Note 11s, czyli smartfon z eleganckim designem i bardzo dobrym wyświetlaczem, którego można dostać już za około 1200 złotych (1349 zł w oficjalnym sklepie Xiaomi) i to w wersji 6 GB/128 GB. Sprawdziłem, co dokładnie dostajemy w tej kwocie.

Specyfikacja:

Wymiary: Szerokość 73,87 mm x 159,87 wysokość x 8,09 grubość

Waga: 179 g

Procesor: MediaTek Helio G96 (2 × Cortex A76, 6 × Cortex A55, taktowanie do 2.05 GHz)

Proces technologiczny: 12nm

Układ graficzny: Mali G57 MC2

Typ ekranu: AMOLED, DotDisplay

Przekątna ekranu: 6,43"

Rozdzielczość ekranu: 2400 × 1080 px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 90 Hz

Częstotliwość odświeżania dotyku ekranu: 180 Hz

Aparat tylny:

108 Mpix (ƒ/1,9, Samsung HM2, 1/1.52", 0,7μm - 2,1μm 9-w-1 binning)

8 Mpix (ƒ/2,2, FOV 118°)(ultra-szerokokątny)

2 Mpix (ƒ/2,4) (makro)

2 Mpix (ƒ/2,4) (czujnik głębi)

Aparat przedni: 16 Mpix (ƒ/2,4)

Rozdzielczość nagrywania wideo: 1080p@30fps, 720p@30fps

Łączność: 2.4GHz, 5GHz, 4G (LTE), 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe 3.5 mm

Dual SIM: nano SIM + nano SIM + micro SD

Dźwięk: Hi-Res Audio

System operacyjny: MIUI 13, Android 11

Pojemność baterii: 5000 mAh

Szybkie ładowanie: Przewodowe 33W Pro

Co w zestawie?



Redmi Note 11s przyjechał do mnie w typowym dla serii Note, białym pudełku. Xiaomi znane jest z tego, że przynajmniej w przypadku tych tańszych urządzeń, podchodzi do klienta z uczciwością. Oznacza to, że w pudełku znajdziemy nie tylko smartfona i kabel, ale również ładowarkę 33 W, czyli obsługującą najszybsze ładowanie dla tego modelu. Dodatkowo, możemy liczyć na przezroczyste ochronne etui, które doskonale sprawdzi się jako podstawowe zabezpieczenie. Oprócz tego, w pudełku znalazły się też takie podstawowe rzeczy jak igła do tacki SIM i instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

