Vivo V23 5G z lampą do selfie. Nie wiedziałam, że go potrzebuję!

Jeszcze 2 tygodnie temu uważałam, że smartfony są nudne i niewiele nowego może się zdarzyć. Vivo V23 5G wyrwał mnie z tej stagnacji. Zabrałam go na festiwal i ani trochę nie żałuję.

Vivo V23 5G to telefon totalnie rozrywkowy. Ma spore możliwości filmowe i fotograficzne, na czele z reflektorkiem doświetlającym selfie w nocy. Ten detal został wprowadzony już w jego poprzedniku i… wtedy sądziłam, że to bzdura. Dziś wiem, jak bardzo się myliłam. Nie wiem, jak wrócę do telefonu, który nie ma lampy z przodu!

Poza tym testowany przeze mnie model zmienia kolor. Vivo V23 5G został wykończony materiałem czułym na promieniowanie UV. Na słońcu robi się błękitny, wieczorami wraca do koloru bliskiego złotemu. Można też zabawić się w robienie wzorków na obudowie, ale niestety nie zostają one na długo – kilka, może kilkanaście minut. Szkoda.

Poza tym Vivo V23 to telefon dla lubiących duże ekrany. Dostał panel AMOLED o przekątnej 6,44 cala z odświeżaniem 90 Hz. W Środku znalazł się ciekawy SoC MediaTek Dimensity 920 i 12 GB RAM-u. Kultura pracy miło zaskoczyła, ale nie mogę powiedzieć, żeby granie sprawiało mi przyjemność na tym modelu. Jest oczywiście miejsce na dwie karty SIM, łączność 5G i Wi-Fi 6, a wszystko zasila akumulator 4200 mAh. Mówimy o Vivo, więc jest też szybkie ładowanie 44 W.

Zestaw aparatów jest co najmniej interesujący. Wspomniałam już o lampie błyskowej z przodu – pomaga ona doświetlić zdjęcia robione jednym z dwóch aparatów (szerokokątny i ultraszerokokątny) i ma możliwość zmiany temperatury światła. Moim zdaniem selfie zrobione w ten sposób wychodzą znacznie korzystniej niż przy doświetleniu ekranem. Co więcej, można z tego doświetlenia korzystać także podczas kręcenia filmów. Główny moduł składa się z trzech aparatów: szerokokątnego, ultraszerokokątnego i makro, a także dwóch LED-ów doświetlających.

Na koniec specyfikacja z naszego katalogu:

