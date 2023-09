Polskie SSD dla Sony PlayStation 5. Czy tak wygląda ideał? (Test)

Polska marka wysłuchała próśb ze strony użytkowników i wydała swój najbardziej udany i najwydajniejszy SSD w wersji bez fabrycznego radiatora. Wszystko po to by nośnik mieścił się w Sony PlayStation 5, laptopach i innych małych urządzeniach. Dzisiaj sprawdzamy jak wygląda specyfikacja, wydajność i temperatury GOODRAM IRDM PRO SLIM.

Bez różnicy czy składając nowy zestaw komputerowy sięgacie po podzespoły z niskiej, średniej czy wysokiej półki cenowo-wydajnościowej to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to sprzęt od tajwańskiej firmy. Wystarczy wymienić producentów takich jak ASUS, MSI czy GIGABYTE. Wszyscy z nich znani, cenieni i oferujący niemal wszystko - zasilacze, karty graficzne, SSD, monitory, laptopy, płyty główne i wiele więcej.

GOODRAM IRDM PRO SLIM obiecuje wydajność do 7000 MB/s

Jednak wbrew pozorom na rynku są również europejscy i amerykańscy producenci, acz jest ich zdecydowanie mniej. Na szczęście Polacy nie gęsi i swoje firmy komputerowe też mają. Największe i najpopularniejsze z nich to ENDORFY (dawne SilentiumPC) oraz GOODRAM należący do Wilk Elektronik. Dzisiaj skupimy się na ofercie drugiego z wymienionych.

W zeszłym roku na łamach Telepolis mogliście przeczytać nasz obszerny test GOODRAM IRDM PRO M.2 SSD, czyli jednego z najlepszych nośników półprzewodnikowych na rynku. Topowe podzespoły, duży fabryczny radiator, wysoka wydajność, niskie temperatury i długa gwarancja. Wszystko to przełożyło się na rzadką u nas notę 10/10. Zasadniczo jedynym minusem był brak kompatybilności z konsolą Sony PlayStation 5. Wszystko z powodu wysokości radiatora.

Jednak ten problem rozwiązano pod koniec czerwca 2023, wydając model GOODRAM IRDM PRO SLIM SSD. To nadal nośnik w standardzie M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 4.0 oraz protokołu NVMe 1.4. Kontroler i kości pamięci pozostały bez zmian, a więc mowa o połączeniu 8-kanałowego Phison E18 w litografii 12 nm z 176-warstowymi pamięciami 3D TLC NAND od Microna. Całość doprawiona pamięcią podręczną DRAM od SK hynix.



Gdzie więc różnice? Brak tutaj fabrycznego radiatora, przez co cena jest odczuwalnie niższa. Co więcej opakowanie jest znacznie prostsze (ale nadal dostajemy gamingowe naklejki). Powód? Chęć zmieszczenia SSD w konsolach Sony PlayStation 5, laptopach oraz innych urządzeniach gdzie miejsce jest ograniczone. Mimo to producent nadal zapewnia o tak samo wysokiej wydajności na poziomie do 7000 MB/s dla odczytu i do 6850 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Jednak czy brak chłodzenia nie okaże się problemem i nie zobaczymy zjawiska dławienia termicznego (tzw. thermal throttling)? W końcu radiator w oryginale nie był kosmetycznym dodatkiem i bardzo dobrze się sprawdzał obniżając temperatury. Przekonać się można tylko w jeden sposób - biorąc GOODRAM IRDM PRO SLIM SSD w wersji 4 TB na warsztat i porównując go zarówno z oryginałem, jak i innymi dostępnymi na rynku propozycjami. Sprawdzamy też czy dołożenie prostego chłodzenia na własną rękę zapewni wyższą wydajność.

GOODRAM IRDM PRO SLIM SSD

Standard: M.2 2280

M.2 2280 Wymiary: 22,8 x 80 x 3,5 mm

22,8 x 80 x 3,5 mm Interfejs: PCI Express 4.0 x4

PCI Express 4.0 x4 Protokół: NVMe 1.4

NVMe 1.4 Pojemność: 4 TB

4 TB Kontroler: Phison PS5018-E18

Phison PS5018-E18 Kości: 3D TLC NAND

3D TLC NAND Deklarowana prędkość odczytu: do 7000 MB/s

do 7000 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 6850 MB/s

do 6850 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat TBW: 3000 TB

3000 TB Inne: Naklejki gamingowe

Naklejki gamingowe Cena: ok. 1229 złotych

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak