Tecno Spark 20 Pro+ - najładniejszy telefon do 1000 zł (test)

Tecno Spark 20 Pro+ to niedrogi smartfon o atrakcyjnym designie. Sprawdzamy, jak sprawdza się w praktyce.

Tecno Spark 20 Pro+ przyciąga uwagę skomplikowaną nazwą, niewygórowaną ceną i ciekawym wyglądem. Telefon w polskich sklepach można znaleźć już za 989 zł.

grudzień 2023 175 g, 7.55 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD - 108 Mpix + 2 Mpix + 0.08 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) Mediatek Helio G99 Ultimate, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Co na wstępie warto wspomnieć, za te pieniądze dostajemy nie tylko smartfona, ale także rozbudowany zestaw akcesoriów. W pudełku znalazło się miejsce m.in. dla ładowarki 33 W, silikonowego etui, słuchawek przewodowych oraz szkła ochronnego na wyświetlacz.

Wygląd i wykonanie

Design jest bez dwóch zdań najmocniejszym atutem Tecno Spark 20 Pro+. Telefon na pierwszy rzut oka wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Smukła linia połączona z zakrzywionym wyświetlaczem przywodzi na myśl produkt premium, a nie model budżetowy.

Wrażenie to zostaje utrzymane, kiedy spojrzymy na tył telefonu. Plecki łączą dwie różne faktury: matową oraz imitację masy perłowej (przynajmniej w otrzymanej przez nas białej wersji), co nie każdemu musi się podobać, ale wygląda bardzo ciekawie. Kłuje natomiast w oczy wyspa aparatu, która jest niepotrzebnie duża – tak naprawdę obiektywy znajdziemy tylko w dwóch z czterech „oczek”.

Pod względem wykonania telefon również sprawia rewelacyjne wrażenie. Przedni panel pokrywa szkło Gorilla Glass 5. Z tyłu i po bokach znajdziemy natomiast plastik, który jednak całkiem skutecznie imituje droższe materiały: odpowiednio szkło i aluminium. Spasowanie elementów nie budzi zastrzeżeń.

Tecno Spark 20 Pro+ doskonale leży w dłoni. Telefon jest lekki i bardzo dobrze wyważony. Nawet bez etui nie ma większego ryzyka, że przypadkiem go upuścimy. Dodatkowo krzywizna ekranu jest na tyle mała, że nie przeszkadza w jego obsłudze. Jedynym problemem dla posiadaczy drobnych dłoni może się okazać duża przekątna wyświetlacza.

Wyświetlacz

Testowany model wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78” oraz rozdzielczości 1080 x 2436. Daje to zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 393 PPI. Maksymalna częstotliwość odświeżania panelu wynosi 120 Hz.

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Auto: 564 cd/m²

Ręcznie: 564 cd/m² Kolor oryginalny: 7379K n/d Kolor oryginalny:

sRGB: 99,9%

Adobe RGB: 87,4%

DCI-P3: 98,2% Jaskrawe kolory:

sRGB: 99,9%

Adobe RGB: 92,9%

DCI-P3: 99,1% Kolor oryginalny:

Średni: 2,83

Maksymalny: 8,94 Jaskrawe kolory:

Średni: 3,66

Maksymalny: 10,44 Jaskrawe kolory: 7265K

Profil domyślny: Kolor oryginalny

Tutejszy ekran jest kolejnym mocnym atutem w asortymencie bohatera testu. Zastosowany panel charakteryzuje się bardzo dobrym pokryciem najważniejszych przestrzeni kolorystycznych oraz wysoką jasnością maksymalną. W żadnej kategorii nie bije co prawda rekordów, ale całościowo wypada znacznie lepiej niż można by było oczekiwać od urządzenia tej klasy.

Interfejs i funkcjonalność

Bohater testu prosto z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką HiOS 13.6. Producent nie deklaruje, jak długo Tecno Spark 20 Pro+ będzie otrzymywał aktualizacje.



Sam interfejs sprawia pozytywne wrażenie. Jest estetyczny i w większości intuicyjny. Widać tu inspiracje trendami forsowanymi przez innych chińskich producentów, m.in. pod postacią rozbudowanego panelu szybkich ustawień. Ich implementacja w wydaniu Tecno jest jednak w większości całkiem udana, a producent nie próbuje na każdym kroku zasypać nas reklamami i nikomu niepotrzebnymi narzędziami.

To nie oznacza jednak, że tych ostatnich w ogóle tutaj nie znajdziemy. Na pokładzie Tecno Spark 20 Pro+ znajdziemy dużą liczbę autorskich aplikacji i usprawnień przygotowanych przez producenta. Ich przydatność jest… różna. Obok praktycznych dodatków, np. całkiem zgrabnego odtwarzacza muzyki, znajdziemy m.in. narzędzie do zmieniania głosu i autorskiego asystenta głosowego (Ella), który nie działa w języku polskim.

Samo tłumaczenie interfejsu również pozostawia sporo do życzenia. Przeglądając ustawienia systemowe możemy się natknąć na szereg błędnie przetłumaczonych zwrotów, np. „ekran zerowy” zamiast „ekran domowy”. Tego typu potknięć nie ma może bardzo dużo, natomiast pojawiają się w kilku newralgicznych punktach i mogą utrudniać korzystanie z urządzenia.

Tecno Spark 20 Pro+ nie obsługuje niestety łączności 5G. Znajdziemy tutaj natomiast miejsce na dwie karty nanoSIM oraz obsługę innych popularnych standardów łączności bezprzewodowej, w tym Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC.

Ciekawie wygląda kwestia multimediów. Bohater testu nie posiada gniazda jack 3,5 mm, jednak w zestawie znajdziemy bardzo podstawową parę słuchawek przewodowych na USB-C. Na pokładzie znalazła się także funkcja radia FM oraz wbudowane głośniki stereo. Niestety te ostatnie swoją jakością rozczarowują. Dźwięk jest niezbalansowany, natomiast podczas słuchania muzyki uwagę przykuwają poważne problemy z separacją instrumentów.

Podzespoły i wydajność

Sercem Tecno Spark 20 Pro+ jest procesor MediaTek Helio G99 Ultimate. Wspomaga go 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Infinix Hot 20 5G - 768 1645 29,7 Infinix Hot 30i 258882 376 1306 38 Infinix Note 30 Pro 415005 732 2014 56,0 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Moto G24 Power 275824 414 1410 38,1 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - 889 2036 59,4 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73



Testy benchmarkowe nie zostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z ładnie wyglądającym smartfonem budżetowym. Wyniki można uznać za adekwatne do segmentu poniżej 1000 zł, jednak co do zasady Tecno Spark 20 Pro+ pod względem wydajności mocno niedomaga. W najbardziej podstawowych zastosowaniach, np. podczas przeglądania Internetu, nie będzie to nadmiernie widoczne, jednak w przypadku grania oraz korzystania z bardziej wymagających aplikacji telefon może dostawać zadyszki.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Infinix Hot 20 5G 368 97,30% 380,2 959,5 40,9 Infinix Hot 30i 114 - 114,8 310,1 - Infinix Note 30 Pro 351 99,40% 357,5 910,7 30,9 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Moto G24 Power 189 98,90% 197 564 38 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 1217 99,60% 507,8 1172 42,2 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3



Na plus – przynajmniej kultura pracy nie budzi zastrzeżeń. Pod obciążeniem obudowa telefonu nagrzała się maksymalnie do 32,3 °C w najgorętszym punkcie i nie wystąpiły żadne objawy throttlingu termicznego.

Aparat

Tecno Spark 20 Pro+ wyposażony został w podwójny aparat. Główny moduł to jednostka o rozdzielczości 108 Mpix o stosunkowo dużej matrycy (1/1,67”), sparowana z obiektywem o przysłonie f/1.8. Zabrakło niestety optycznej stabilizacji obrazu.



Jakość zdjęć uzyskanych za pomocą tutejszego aparatu jest poprawna, ale bez większych zachwytów. Fotografie są szczegółowe, jedynie z niewielkim spadkiem ostrości w krawędziach kadru. Gorzej wypadają kolory. Spłaszczona dynamika i tendencja do uciekania w chłodną tonację sprawiają, że nawet najbardziej barwne ujęcia wydają się ponure i pozbawione życia.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Po zmroku spadek jakości obrazu jest niestety bardzo wyraźny. Ze względu na brak optycznej stabilizacji obrazu (OIS) telefon ratuje się stosowaniem wysokiej czułości, co z kolei prowadzi do utraty detali i degradacji kolorów. Stosowanie dedykowanego trybu nocnego tylko częściowo rozwiązuje problem. Wykonane w ten sposób fotografie w większości nie są bardziej szczegółowe, a jedynie charakteryzują się nieco wyższym kontrastem.

Zdjęcia przykładowe - aparat makro

Oprócz głównej jednostki znajdziemy tu także aparat makro o rozdzielczości 2 Mpix. Niestety charakteryzuje się on na tyle słabymi parametrami, że jest tu raczej dla ozdoby. Wykonane z jego pomocą zdjęcia są ciemne i pozbawione szczegółów. Lepsze rezultaty można uzyskać przycinając zdjęcia z głównego modułu.

Aparat przedni ma rozdzielczość 32 Mpix i radzi sobie całkiem poprawnie. Zdjęcia mają poprawną ekspozycję i przyzwoite kolory. Przyczepić się można natomiast do nadmiernego wyostrzania, które dodatkowo eksponuje wszelkie niedoskonałości na twarzy fotografowanej osoby.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni

Bohater testu pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości maksymalnie Full HD przy 60 kl./s. Przy takim klatkażu tracimy dostęp do elektronicznej stabilizacji obrazu, choć trzeba zaznaczyć, że sama w sobie nie jest ona szczególnie skuteczna. Jakość samych nagrań wypada przyzwoicie, o ile mamy do dyspozycji dobre warunki oświetleniowe. Po zmroku obraz ulega wyraźnej degradacji, a w kadrze mogą pojawiać się artefakty.

Bateria

Testowany model wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh. Urządzenie nie powinno mieć problemu z wytrzymaniem pełnego dnia pracy, a nawet dłużej, jeśli ograniczymy się do mniej wymagających zastosowań.

Plusem jest obsługa szybkiego ładowania mocą 33 W. Kompatybilną ładowarkę znajdziemy w zestawie.

Podsumowanie

Tecno Spark 20 Pro+ to prawdopodobnie najlepiej wyglądający telefon w swojej klasie. Dodatkowo może się pochwalić świetną jakością wykonania, bardzo dobrym wyświetlaczem oraz zupełnie przyzwoitym interfejsem, co bynajmniej wcale nie jest w tym segmencie regułą. Niestety wszystko to okupione zostało kilkoma poważnymi kompromisami, w tym przede wszystkim niską wydajnością, brakiem 5G oraz przeciętną jakością wbudowanych głośników czy aparatu.



To nie jest zły telefon, szczególnie w aktualnej cenie rzędu 989 zł. Przypuszczam, że sam wygląd będzie dla wielu użytkowników wystarczającym powodem do jego zakupu. Warto jednak zdawać sobie sprawę z jego ograniczeń i przed wydaniem pieniędzy zastanowić się, czy nie będą one dla nas kulą u nogi.

Ocena końcowa: 7/10

Plusy:

Atrakcyjny design

Wysoka jakość wykonania

Bardzo dobry wyświetlacz

Funkcjonalny, estetyczny interfejs

Bogaty zestaw akcesoriów

Niewygórowana cena

Minusy:

Niska wydajność

Brak 5G

Przeciętna jakość zdjęć i nagrań

Głośniki zostawiają sporo do życzenia

Błędy w tłumaczeniu systemu

Smartfona do testów udostępniła firma Tecno.

Źródło zdjęć: własne