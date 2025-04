Sony WF-C710N – test słuchawek z ANC w dobrej cenie

Sony WF-C710N to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, które – w testowanej przeze mnie wersji – wyróżniają się przede wszystkim przezroczystą obudową w kolorze Glass Blue (kryształowym niebieskim). W tym samym kolorze jest również etui na słuchawki (także z przezroczystą obudową), które służy jako ładowarka do słuchawek i powerbank (wbudowany akumulator). Na użytkowników czekają tu również zaawansowane funkcje oraz niewygórowana cena. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze informacje techniczne:

Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor Glass Blue (kryształowy niebieski),

Masa: 5,2 g (pojedyncza słuchawka z gumową wkładką douszną), 38 g (etui),

Odporność na wodę na poziomie IPX4,

Rodzaj słuchawek: zamknięty,

Przetwornik akustyczny: 5 mm,

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz),

Regulacja głośności, połączenie wielopunktowe, DSEE, aktywna redukcja szumów, tryb dźwięku otoczenia, funkcja Quick Attention,

Łączność Bluetooth 5.3, efektywny zasięg 10 m, profile: A2DP, AVRCP, HEP, HSP, kodeki: SBC, AAC, system ochrony treści SCMS-T,

Czas ładowania akumulatorów w słuchawkach (w etui): około 1,5 h, czas ładowania akumulatora w etui (USB-C): około 3,5 h,

Cena: 479 zł.

W kartonowym pudełku razem ze słuchawkami i etui znalazłem krótki kabel USB A-C (ok. 20 cm), gumowe nakładki w trzech różnych rozmiarach, a także trochę „papierów”, w tym krótki przewodnik po słuchawkach w ponad 20 językach (również po polsku).

Widać, co jest w środku

Słuchawki firmy Sony mają kształt typowy dla tego typu sprzętów, a oryginalności dodaje im przezroczysta obudowa. Dzięki temu można zajrzeć do środka „pchełek” oraz etui ładującego. W tym ostatnim łatwo można na przykład wypatrzeć akumulator. W połączeniu z niebieskim kolorem (Glass Blue) wygląda to dość atrakcyjnie i przede wszystkim oryginalnie.

Słuchawki Sony WF-C710N mają zwartą, kompaktową konstrukcję i są wygodne w użytkowaniu. Dzięki dołączonym nakładkom w różnych rozmiarach można je łatwo dopasować do swoich uszu, by później niemal zapomnieć, że z nich korzystamy. Kompaktowe jest również etui na słuchawki, dzięki czemu można mieć to akcesorium zawsze pod ręką. Zgromadzona w jego akumulatorze energia może się przydać.

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

Aby rozpocząć korzystanie ze słuchawek, wystarczy je sparować na przykład ze smartfonem. By jednak mieć pełną kontrolę nad Sony WF-C710N, należy sięgnąć po aplikację japońskiego producenta o nazwie Sound Connect. Dzięki temu narzędziu możemy między innymi ustawić dźwięk wydobywający się ze słuchawek tak, by był jak najbardziej zgodny z naszymi preferencjami. Tu również możemy zmienić ustawienia skrótów funkcji czy przechować historię odtwarzania.

Proces parowania słuchawek z innymi urządzeniami jest banalnie prosty i każdy powinien sobie poradzić z tym zadaniem. Producent obiecuje stabilne i niezawodne połączenie Bluetooth, z którym podczas testów nie miałem żadnych problemów. Jeśli połączymy je z urządzeniem z systemem Android, możemy nawet sprawdzić, gdzie ostatnio leżały. Jest też funkcja Fast Pair.

Przydatnym rozwiązaniem jest funkcja połączenia wielopunktowego. Możemy je sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie. Gdy słuchamy muzyki na jednym urządzeniu, a ktoś zadzwoni na drugie, odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie zatrzymane, a słuchawki przełączą się na rozmowę telefoniczną. Po jej zakończeniu muzyka włączy się automatycznie.

Starowanie słuchawkami Sony WF-C710N odbywa się za pomocą dotykowych obszarów na ich powierzchni. Tak możemy między innymi zmienić poziom głośności, przeskoczyć do następnego utworu czy odebrać lub zakończyć połączenie. Sposób reagowania na stuknięcie (pojedyncze lub wielokrotne) lub przytrzymanie możemy zmienić w aplikacji Sound Connect.

Korzystając ze słuchawek możemy wydawać polecenia głosowe Asystentowi Google lub Siri. Zależy to od urządzenia, z którym sparowaliśmy słuchawki.

Dobry dźwięk z irytującym „ale”

To, co najważniejsze w słuchawkach, to jakość dźwięku, który się z nich wydobywa. Ten generowany przez Sony WF-C710N jest na ogół bardzo dobry, z niezbyt głębokimi, ale mocnymi i przyjemnymi dla uszu basami. Dobrze jednak brzmią zarówno tony niskie, jak i średnie czy wysokie.

To jednak, co zauważyłem podczas słuchania niektórych kawałków z serwisu Tidal, to zdarzające się trzaski przy wyższym poziomie głośności. Tak, jakby przetworniki słuchawek były nieco za słabe do sygnału, który muszą przetworzyć. Jest to irytujące problem, ale na szczęście nie zdarza się zawsze.

Aktywna redukcja szumów radzi sobie całkiem nieźle z wycinaniem zewnętrznych hałasów, a także z przepuszczaniem do naszych uszu głosu – jeśli wybierzemy odpowiednią opcję w ustawieniach. Przydatna jest też możliwość korzystania tylko z jednej słuchawki, jeśli chcemy jednocześnie słuchać muzyki i swobodnie z kimś rozmawiać.

Słuchawki firmy Sony sprawdzą się również podczas połączeń głosowych. Swoich rozmówców słyszałem zawsze głośno i wyraźnie, podobnie jak oni mnie.

Testowane słuchawki oferują dosyć ubogi zestaw obsługiwanych kodeków Bluetooth. Do wyboru mamy jedynie SBC, czyli najbardziej podstawowy kodek audio, a także AAC. Próżno tu szukać na przykład rozwiązania firmy Sony, czyli świetnego kodeka LDAC.

Nawet 30 godzin słuchania muzyki z ANC

Firma Sony podaje, że energii zgromadzonej w akumulatorach wbudowanych w słuchawki wystarczy na maksymalnie 8,5 godziny słuchania muzyki z włączoną aktywną redukcją szumów (do 12 godzin bez ANC). To świetny czas, choć mnie osobiście udało się tylko do niego zbliżyć, osiągając o godzinę mniej.

Dodatkowa energia jest zmagazynowana w baterii etui ładującego, pozwalając – według producenta – na dodatkowe 21,5 godzin ciągłego słuchania muzyki. Razem to aż 30 godzin pracy z dala od gniazdka z prądem.

Niestety, ładowanie słuchawek od 0 do 100%, może zająć aż 1,5 godziny. Na szczęście, na początku ładowanie jest dużo szybsze i już kilka minut (producent podaje, że 5) w etui ładującym sprawia, że słuchawki zyskują energię potrzebną na godzinę słuchania muzyki.

Samo etui ładujemy poprzez port USB-C. Szkoda, że nie bezprzewodowo. W tej cenie nie możemy jednak wymagać wszystkiego.

Przezroczyste, funkcjonalne i niedrogie

Słuchawki Sony WF-C710N to przystępna cenowo propozycja TWS, która przyciąga wzrok oryginalną, przezroczystą obudową. Są to wygodne słuchawki dokanałowe, oferujące praktyczne funkcje, w tym dobrze działającą aktywną redukcję szumów (ANC), możliwość połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie (multipoint) oraz personalizację poprzez aplikację mobilną. Podstawowa odporność na zachlapania dodaje im uniwersalności.

Pod względem dźwięku słuchawki generalnie radzą sobie dobrze, dostarczając przyjemne brzmienie na co dzień. Zdarzają się jednak niedoskonałości przy wysokich poziomach głośności. Dużym atutem jest natomiast długi czas pracy na baterii, zarówno samych słuchawek, jak i całego zestawu z etui ładującym, które wspiera szybkie ładowanie (przynajmniej na początku). Do głównych kompromisów należą brak obsługi bardziej zaawansowanych kodeków audio oraz brak ładowania bezprzewodowego etui.

Słuchawki Sony WF-C710N wyceniono na 479 zł. W tej cenie oferują one atrakcyjne połączenie nowoczesnych funkcji, takich jak ANC czy multipoint, z nietuzinkowym designem i solidnym czasem pracy. Jest to propozycja warta rozważenia dla osób, które akceptują pewne ograniczenia i szukają funkcjonalnych słuchawek TWS bez wydawania dużych pieniędzy.