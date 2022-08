Test Sonos Ray. Świetny soundbar i to pomimo mnóstwa wad

Sonos Ray w teorii jest prostym, ale jednocześnie tanim soundbarem, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę inne produkty w portfolio amerykańskiego producenta. Chociaż ma wiele zalet, to jednocześnie trudno oprzeć się wrażeniu, że jest mocno wybrakowany.

Sonos Ray to najbardziej przystępny cenowo soundbar w ofercie tego producenta. Nie oznacza to wcale, że jest tani. Decydując się na zakup w polskich sklepach, trzeba się przygotować na wydatek co najmniej 1399 zł, a to przecież model jednoelementowy, czyli bez osobnego subwoofera. Wielu producentów w podobnej cenie oferuje więcej, przynajmniej na papierze. Czy w związku z tym Sono stoi z góry na przegranej pozycji? Co ciekawe, sam producent reklamuje go jako urządzenie dla graczy, więc sprawdźmy, co oferuje, także w zestawie z konsolą.

Sonos Ray – specyfikacja

Sonos Ray to, jak już ustaliliśmy, soundbar jednoelementowy, zintegrowany. W jego wnętrzu znajdują się w sumie cztery głośniki: dwa wysoko- i dwa średniotonowe. Z innymi urządzeniami łączy się przede wszystkim za pomocą złącza optycznego, co jest pierwszą wadą urządzenia. Nie ma tutaj ani Bluetooth, ani tym bardziej HDMI Arc. Soundbarem można sterować z poziomu aplikacji, o ile telefon znajduje się w ten samej sieci WiFi. Sama appka jest zresztą obowiązkowa, bo bez niej nie da się skonfigurować tzw. grajbelki. Dodatkowo można korzystać z dotykowych przycisków na obudowie lub pilota od telewizora, o ile jest on na podczerwień. Wszystkie modele radiowe lub Bluetooth nie będą działać z Sonosem, co jest kolejną wadą. Użytkownicy Apple mogą jeszcze skorzystać z AirPlay 2.

Głośniki: dwa wysokotonowe, dwa średniotonowe

Procesor: 4-rdzeniowy Cortex A-53 1,4 GHz

1 GB pamięci RAM

Audio: PCM, Dolby Digital, DTS Surround

Łączność: WiFi 802.11a/b/g/n 2,4 GHz, AirPlay 2 (iOS 11.4 lub nowszy), optyczne, Ethernet

Wymiary: 559 × 95 × 71 mm

Obsługa: aplikacja mobilna, przyciski dotykowe lub pilot IR (nie ma w zestawie)

Masa: 1,95 kg

Cena: 1399 zł

