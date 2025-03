Komputer niewidzialny i niesłyszalny, ale czy opłacalny? (Test)

Mini PC od kilku lat zdobywają coraz większą popularność, głównie za sprawą połączenia kompaktowych gabarytów z wydajnością, która w wielu zastosowaniach dorównuje klasycznym komputerom. Sporo osób poszukuje urządzenia zajmującego mało miejsca na biurku, ale oferującego jednocześnie odpowiednią moc do pracy, przeglądania multimediów i okazjonalnego grania. Sporą zaletą jest też możliwość lekkiej modernizacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

MSI Cubi 5 12M korzysta z procesora Intel Alder Lake

Rynek miniaturowych komputerów jest obecnie niezwykle zróżnicowany - od urządzeń bazujących na niskonapięciowych procesorach ARM, poprzez niewielkie komputery domowe z procesorami Intel Celeron czy Pentium, aż po rozbudowane stacje robocze mieszczące się w obudowach o pojemności poniżej jednego litra. My na warsztat bierzemy dzisiaj propozycję od jednego z największych producentów, tajwańskiej firmy MSI.

MSI Cubi 5 to rodzina urządzeń, która w zamyśle producenta ma łączyć ergonomię i elegancję obudowy z wysoką wydajnością współczesnych układów Intela. Wersja Cubi 5 12M wykorzystuje procesory Intel Core 12. generacji (rodzina Alder Lake), dzięki czemu oferuje zwiększoną wydajność względem starszych modeli opartych na wcześniejszych generacjach. Trzeba jednak zauważyć, że na rynku pojawiły się już mocniejsze rozwiązania.

Specyfikacja techniczna

Podstawą testowanego dzisiaj egzemplarza jest procesor Intel Core i5-1235U, należący do niskonapięciowej serii U, zaprojektowanej z myślą o komputerach przenośnych oraz kompaktowych urządzeniach stacjonarnych. Ten konkretny układ dysponuje 10 rdzeniami oraz 12 wątkami, mowa o 2 wysokowydajnych rdzeniach typu P oraz 8 energooszczędnych typu E. Całość z taktowaniem 3,3 - 4,4 GHz. Deklarowane TDP wynosi 15 W, ale potrafi być większe w trybie Turbo.

Układ graficzny to rozwiązanie zintegrowe (tzw. iGPU) w postaci Intel Iris Xe (48 jednostek wykonawczych), który zapewnia przyzwoitą wydajność w codziennych zadaniach, oglądaniu wideo w wysokiej rozdzielczości, a nawet umożliwia uruchomienie mniej wymagających gier. Co prawda nie jest to propozycja dla zaawansowanych graczy, ale do lekkiej rozrywki będzie zupełnie wystarczająca - o tym jednak później.

Nasza konfiguracja oferuje również 8 GB pamięci RAM DDR4-3200 MHz w formie jednego modułu. W razie potrzeby można ją rozbudować bo w MSI Cubi 5 12M znajdują się dwa sloty SO-DIMM. W przypadku SSD mamy do czynienia z rozwiązaniem M.2 2280, na którym zainstalowany jest już fabrycznie system operacyjny Windows 11 Home.

Dostajemy tutaj dwa kontrolery sieciowe - Realtek RTL8111H (1 Gbps) oraz Realtek RTL8125BG-CG (2,5 Gbps), które dopełnia karta od łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. W naszym przypadku to Intel AX211, ale w sprzedaży są też podobno gorsze wersje z niższym standardem Bluetooth. Kodek audio to podstawowy Realtek ALC256.

MSI Cubi 5 12M

Wymiary: 124 x 124 x 54 milimetrów

124 x 124 x 54 milimetrów Masa: 550 gramów

550 gramów Procesor: Intel Core i5-1235U (10R/12W; 3,3 GHz/4,4 GHz)

Intel Core i5-1235U (10R/12W; 3,3 GHz/4,4 GHz) Pamięć RAM: 2x 8 GB DDR4-3200

2x 8 GB DDR4-3200 Pamięć wewnętrzna: SSD PCIe 4.0 x4 512 GB

SSD PCIe 4.0 x4 512 GB Dostępne złącza: 4x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 4, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 2x RJ-45, jack 3,5 mm

4x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 4, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 2x RJ-45, jack 3,5 mm Akcesoria: Zasilacz 65 W, adapter VESA, adapter SATA

Zasilacz 65 W, adapter VESA, adapter SATA Inne: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, CEC, Kensington Lock

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, CEC, Kensington Lock Cena: ok. 2199 złotych

Wygląd i konstrukcja

MSI Cubi 5 12M to przykład urządzenia, które idealnie wpasowuje się w standard mini PC. Obudowa jest niewielka i utrzymana w uniwersalnej, czarnej kolorystyce. Przód i boki wykonano z tworzywa sztucznego, natomiast wewnętrzna rama jest metalowa. Na górnej powierzchni znajdziemy logo MSI w formie małego napisu. Projektantom udało się zachować elegancki i minimalistyczny design - Cubi 5 z łatwością wkomponuje się zarówno w biurowe, jak i domowe stanowisko pracy.

Front doczekał się wykończenia typu Piano Black i zawiera podświetlany przycisk Power, jedno złącze USB 3.2 Gen 2 typu A, jeden Thunderbolt 4/USB 4 oraz gniazdo słuchawkowe. Tylna część obudowy oferuje kolejne porty USB, złącze HDMI, DisplayPort, dwa gniazda LAN oraz otwory wentylacyjne. Dzięki takiemu rozłożeniu portów można w wygodny sposób podłączyć wszystkie niezbędne peryferia, zachowując porządek na biurku.

Od spodu znajdziemy cztery gumowe nóżki zapewniające stabilność na powierzchni stołu. Producent przewidział też możliwość zamontowania urządzenia za monitorem, wykorzystując standard VESA. W zestawie dołączona jest specjalna płytka montażowa, dzięki której można przykręcić komputer do uchwytu VESA. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i praktycznie ukryć komputer.

Testy praktyczne i syntetyczne

Z racji tego, że mamy do czynienia z procesorem Intel Core i5-1235U, nie należy oczekiwać mocy obliczeniowej porównywalnej z desktopowymi procesorami z wyższym TDP. Niemniej jednak, dzięki architekturze Alder Lake i dziesięciu rdzeniom, jest to wciąż jednostka wyraźnie przewyższająca wydajnością wcześniejsze generacje serii U i w wielu zadaniach biurowo-multimedialnych zapewnia odczuwalnie większą płynność.

W testach syntetycznych (takich jak PCMark, Cinebench czy 3DMark) Intel Core i5-1235U plasuje się na poziomie wystarczającym do pracy z zaawansowanym oprogramowaniem biurowym, obróbką zdjęć w średniej rozdzielczości czy edycją krótkich materiałów wideo Full HD. Wielowątkowość procesora sprawia, że korzystanie z aplikacji wielozadaniowych, takich jak Microsoft Office, Slack, Discord, przeglądarka internetowa z wieloma otwartymi kartami, pozostaje płynne nawet wtedy, gdy system musi wykonywać kilka zadań równocześnie.

Zintegrowana grafika Intel Iris Xe w tej konfiguracji oferuje pewien poziom akceleracji sprzętowej. Pozwala ona na swobodny streaming wideo 4K, komfortową pracę w środowisku Windows, a nawet uruchomienie prostych i mniej wymagających tytułów. Popularne gry sieciowe, takie jak League of Legends (ok. 70 FPS), Counter-Strike 2 (ok. 35 FPS) czy Teamfight Tactics (ok. 110 FPS), są jak najbardziej grywalne w FHD, choć trzeba nastawić się na nisko-średnie ustawienia. Nie jest to natomiast sprzęt przeznaczony stricte dla graczy - produkcje AAA jak Cyberpunk 2077, Total War Warhammer III są niegrywalne, osiągając grubo poniżej 30 FPS.

Najsłabszym ogniwem jest zdecydowanie dołączony SSD. To co prawda rozwiązanie markowe - WD SN560, ale bez pamięci DRAM i jak na 2025 rok już niestety powolne. W teorii mowa o prędkościach do 3260 MB/s dla odczytu i 1522 MB/s dla zapisu losowego, ale w codziennych zastosowaniach to zdecydowanie bliżej 750 - 900 MB/s. Na szczęście MSI Cubi 5 nie ma problemów z obsługą szybszych nośników - podmiana na bardziej markowy zaowocowała wydajnością 6000 MB/s.

Temperatura, pobór mocy i kultura pracy

MSI Cubi 5 12M korzysta z aktywnego układu chłodzenia, w którym mały wentylator odprowadza ciepło z radiatora zamontowanego na procesorze. Podczas przeglądania internetu, pracy biurowej czy oglądanie filmów system chłodzenia działa bardzo cicho i jest praktycznie niesłyszalny - mowa o około 32 dB(A), co całkowicie ginie w odgłosach domu czy biura.

Podczas większego obciążenia, przykładowo przy dłuższym korzystaniu z aplikacji do edycji wideo czy podczas grania, wentylator zauważalnie przyśpiesza. Nawet wtedy hałas pozostaje na akceptowalnym poziomie, porównywalnym do laptopów - mowa o jednostajnym szumie powietrza i głośności około 38,4 dB(A) według naszego decybelomierza.

Warto podkreślić, że testowany Mini PC jest urządzeniem chłodnym. Mimo pełnego i długiego obciążenia nie udało nam się przekroczyć temperatury 63°C. Oczywiście główną zasługą tutaj jest niskonapięciowy procesor, a nie sam układ chłodzenia. Oznacza się on wyjątkowo niskim poborem mocy, bowiem przy przeglądaniu internetu to około 12-16 W, w grach około 23-27 W i maksymalnie do 31-32 W w programach syntetycznych.

Podsumowanie

MSI Cubi 5 12M nie jest konstrukcją nową, a obecną w sprzedaży od dłuższego czasu. Mimo wszystko nadal stanowi ciekawy wybór, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielkie wymiary i masę. Pozwala to nie tylko na schowanie jej za monitorem czy pod biurkiem, ale również zabranie w podróż. Wydajność, jak na segment urządzeń niskonapięciowych, jest w porządku - bez problemu sprosta większości zadań, ale nie jest to maszynka do grania. Mowa co najwyżej o tytułach sieciowych i starszych produkcjach.

Na uwagę zasługuje bogaty i nowoczesny zestaw złączy, oferujący m.in. standard Thunderbolt 4. Komputer świetnie sprawdzi się w roli uniwersalnej maszyny do pracy biurowej, nauki zdalnej, przeglądania multimediów czy nawet jako domowe centrum rozrywki. Z powodzeniem może też pełnić funkcję lekkiej stacji roboczej dla mniej wymagających twórców cyfrowych (choć w pracy z materiałami 4K czy złożonym renderingiem 3D należy liczyć się z długim czasem oczekiwania).

Nie jest to jednak urządzenie idealne. Po pierwsze na rynku są już maszyny z wydajniejszym procesorem niż Intel Core i5-1235U, ale to można jeszcze wybaczyć. W końcu jak wspomniałem nie testujemy dzisiaj premierowego produktu. Szkoda jednak, że poskąpiono na SSD i RAM. W pierwszym przypadku chociaż to nośnik od Western Digital, to jest po prostu wolny. W drugim zaś dostajemy tylko jeden moduł, który pracując w trybie Single Channel obniża wydajność iGPU. Na dodatek ma dość wysokie opóźnienia - CL 22, zamiast CL 19. Nie podoba mi się też tak ograniczony BIOS.

No dobrze, a ile to wszystko kosztuje? W końcu to gotowy, miniaturowy PC z możliwością łatwej naprawy czy modernizacji. Aktualnie za MSI Cubi 5 12M zapłacimy ok. 2199 złotych. To niewiele, nawet mimo dużej konkurencji na rynku tego typu urządzeń. W Polsce obecnie raczej lepszej maszyny za te pieniądze nie dostaniemy, podobnie wycenia się tylko Lenovo ale bez systemu operacyjnego. Ewentualną szansą jest rynek wtórny lub AliExpress. Tym samym uważam, że MSI Cubi 5 12M jak najbardziej jest warty rozważenia.