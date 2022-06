Microsoft stworzył laptop niemal doskonały. Można się zakochać

Microsoft wzbogacił swoją ofertę komputerów Surface o konwertowalny Laptop Studio. Model ten powstał z myślą o wydajnej pracy, ale można z niego korzystać także w bardziej przyjemny sposób.

Surface Laptop Studio to wprowadzony w tym roku na polski rynek nowy, konwertowalny komputer firmy Microsoft. Oferuje on swoim użytkownikom unikalną konstrukcję, która pozwala łatwo zmienić laptop w tablet czy urządzenie do korzystania z multimediów. Wewnątrz obudowy, wykonanej ze stopu magnezu i aluminium, pracują wydajne podzespoły, dzięki którym urządzenie to świetnie nadaje się do pracy, ale można na nim uruchomić również gry (szczególnie na modelu z dodatkową kartą graficzną GeForce).

Świetny wygląd i wydajna praca to oczywiście nie jedyne zalety testowanego przeze mnie laptopa. O wszystkich, które znalazłem, dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam. Pokażę w niej również to, jak Surface Laptop Studio wypada w codziennym użytkowaniu.

Specyfikacja laptopa:

Obudowa ze stopu magnezu i aluminium, kolor Platinum (platynowy),

Wymiary: 323,28 x 228,32 x 18,94 mm, masa 1820,2 g,

Podświetlana klawiatura QWERTY, touchpad,

Zawias Dynamic Woven Hinge, umożliwiający obrót ekranu o 180°,

14,4-calowy wyświetlacz PixelSense Flow o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli (201 ppi), do 120 Hz, 10 punktów dotyku, Dolby Vision, powłoka błyszcząca,

Obsługa protokołu Microsoft Pen Protocol i pióra Surface Slim Pen 2,

Czterordzeniowy procesor Intel Core i7-11370H (3,3 GHz, maks. 4,8 GHz, 12 MB Cache L3, 10 nm),

Grafika Intel Iris Xe + Nvidia GeForce RTX 3050 Ti z 4 GB pamięci GDDR6,

16 GB RAM-u LPDDR4X, dysk SSD 512 GB,

Gniazda i porty: 2 x USB-C z USB 4/Thunderbolt 4, Jack 3,5 mm (słuchawki + mikrofon), Surface Connect,

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1,

Kamera 1080p zgodna z Windows Hello, dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu, głośniki Omnisonic z Dolby Atmos,

Czujniki: akcelerometr, żyroskop, magnetometr i czujnik światła otoczenia,

Wbudowany akumulator o pojemności 58 Wh, do 18 godzin pracy,

Zasilacz sieciowy 102 W z dodatkowym gniazdem USB-A,

System operacyjny Windows 11 Home 64-bit (22000),

Cena: 10099 zł.

Zestaw testowy

Microsoft Surface Laptop Studio przyjechał do mnie w opakowaniu sprzedażowym, czyli kartonowym pudełku w kolorze białym. W jego wnętrzu, oprócz komputera, znalazła się ładowarka sieciowa z odłączanym przewodem zasilającym oraz krótka instrukcja obsługi. Dodatkowo otrzymałem również pióro Microsoft Surface Slip Pen 2 oraz ładowarkę indukcyjną do tego akcesorium.

