Huawei MatePad Pro 12.6 (2022) – test. Tablet prawie idealny

Niedawno Huawei zaprezentował nową wersję tabletu MatePad Pro z ekranem o przekątnej 12,6 cala. Sprawdźmy, czy jest to urządzenie, za które rzeczywiście warto zapłacić ponad 4200 zł.

Nowa wersja flagowego tabletu Huawei MatePad Pro z 12,6-calowym ekranem tak naprawdę dopiero debiutuje w Polsce. Regularna sprzedaż rusza 31 października, ale miałem okazję wcześniej sprawdzić możliwości urządzenia. Tablet użytkowałem przez ostatnie 2 tygodnie i muszę przyznać, że jest to sprzęt, w którym można się zakochać. Ale nie oznacza to, że nie ma wad, z czego jednej bardzo poważnej i prawdopodobnie nawet już wiecie, o co chodzi. Ale nie uprzedzajmy faktów. Sprawdźmy, co potrafi najnowszy Huawei MatePad Pro 12,6 (2022).

Specyfikacja Huawei MatePad Pro 12.6 (2022)

Pod względem specyfikacji technicznej tegoroczny Huawei MatePad Pro 12,6 nie różni się wiele od swojego poprzednika. Kluczowe elementy tabletu pozostały niezmienione. Na szczęście nie oznacza to, że chińska firma nie zmieniła nic. Różnic jest niewiele, ale są one jednak ważne, bo dotyczą między innymi ekranu. To nadal matryca OLED o przekątnej 12,6 cali i rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, ale została wzbogacona o odświeżanie 120 Hz, co z perspektywy użytkowej jest dużą poprawą.

Za wydajność tabletu nadal odpowiada układ Kirin 9000E (1 × Cortex-A77 3,13 GHz + 3 × Cortex-A77 2,54 GHz + 4 × Cortex-A55 2,05 GHz), wspierany przez grafikę Mali-G78 MP22 oraz 8 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o miejsce, to mamy do dyspozycji 256 GB przestrzeni, pomniejszonej o to, co zajmuje sam system operacyjny HarmonyOS 3. Akumulator to z kolei 10050 mAh (typowo), który można ładować maksymalne z mocą 40 W (przewodowo) lub 27 W (bezprzewodowo). Na uwagę zasługuje zastosowanie aż 8 głośników, ale o tym szerzej napiszę w dalszej kolejności.

W oficjalnym sklepie Huawei MatePad Pro 12.6 (2022) kosztuje 4299 zł i aktualnie dostaniecie do niego za darmo również klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard oraz rysik Huawei M-Pencil 2. generacji. Później trzeba będzie za nie zapłacić kolejno 699 oraz 499 zł, co daje w sumie 1198 zł. Dużo, a nawet bardzo dużo.

12,6-calowy ekran OLED (2560 × 1600 pikseli) o odświeżaniu 120 Hz

Układ Kirin 9000E + Mali-G78 MP22 + 8 GB pamięci RAM

256 GB pamięci wbudowanej

Akumulator 10050 mAh (40 W ładowanie maksymalnie)

Aparat główny 13 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.4 + do pomiaru głębi ostrości

Aparat przedni 8 Mpix f/2.0

4 mikrofony + 8 głośników

Złącze USB 3.1 Gen 1 (kabel USB 2.0 w zestawie)

WiFi 802.11ax + Bluetooth 5.2

GPS + GLONASS + BeiDou + GALILEO + QZSS

Wymiary 286,5 × 184,7 × 6,5 mm

Masa 609 gramów (z baterią)

Cena 4299 zł (dodatkowo 699 zł klawiatura i 499 zł rysik)

