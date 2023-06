Huawei MateBook 16s 2023 – test wydajnego laptopa do pracy i nie tylko

Huawei wprowadził na polski rynek najnowsze wydanie MateBooka 16s. Laptop w wersji na 2023 rok jest napędzany procesor Intel Core i9 13. generacji i poza wysoką wydajnością oferuje również kilka innych przydatnych rozwiązań.

12 czerwca 2023 roku w Polsce zadebiutowały dwa nowe laptopy firmy Huawei. Jedno z tych urządzeń, MateBook 16s 2023, miałem okazję sprawdzić w codziennym działaniu. Urządzenie jest dosyć duże i ciężkie, ale oferuje 16-calowy wyświetlacz o przyzwoitej rozdzielczości oraz wydajne podzespoły.

To pierwszy laptop marki Huawei, który jest napędzany procesorem Intel Core i9, w tym przypadku 13. generacji. To jednostka złożona z aż 14 rdzeni fizycznych oraz 20 rdzeni logicznych, która współpracuje z 16 GB szybkiej pamięci RAM.

Co jeszcze siedzi w tym komputerze i jak to wszystko się sprawuje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera (CREFG-X):

Aluminiowa konstrukcja, kolor szary,

Wymiary: 351 x 254,9 x 17,8 mm, masa 1990 g,

16-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli (189 ppi), 100% DCI-P3, 1 mld kolorów, tryb e-Book, powłoka błyszcząca, 10 punktów dotyku,

Czternastordzeniowy procesor Intel Core i9-13900H (2,6 GHz, maks. 5,4 GHz, 24 MB Cache L3),

Grafika Intel Iris Xe,

16 GB RAM-u LPDDR5 4800 MHz, dysk SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe,

Podświetlana klawiatura QWERTY, touchpad z obsługą wielodotykową i Huawei Free Touch,

Gniazda i porty: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2 x USB-C (jeden port z Thunderbolt 4.0), 1 x HDMI 2.0, 1 x gniazdo audio Jack 3,5 mm typu combo (słuchawki + mikrofon),

Łączność: Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2,

Kamera 1080p, 2 głośniki stereo, 2 mikrofony,

Wbudowany akumulator o pojemności 84 Wh,

Zasilacz sieciowy 135 W (20 V / 6,75 A),

System operacyjny Windows 11 Home 64-bit (22621),

Cena: 7999 zł.

Zawartość opakowania

Huawei MateBook 16s 2023 przyjechał do mnie w szarym, kartonowym pudełku. W zestawie, oprócz laptopa, znalazł się zasilacz sieciowy o mocy 135 W w kolorze białym. I to wszystko.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl