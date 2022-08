Test Kingston IronKey Vault Privacy 80ES. Dane bezpieczne jak w banku

Magazynujesz lub przenosisz często dużo danych? Ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo Twoich plików? Rozwiązaniem może być szyfrowany Kingston IronKey Vault Privacy 80ES, którego wzięliśmy na warsztat.

Coś co jeszcze nie tak dawno było normalnością, obecnie jest już przeżytkiem. Postępująca cyfryzacja sprawiła, że prawie nikt z nas nie wysyła już listów czy nie wywołuje zdjęć do rodzinnego albumu. Nawet z papieru korzysta się głównie do spraw urzędowych, faktur czy szybkich, krótkich notatek. Podobnie sprawa wygląda z płytami CD/DVD.

Kingston IronKey Vault Privacy 80ES stawia na bezpieczeństwo

Aktualnie większość danych trzymamy na komputerze, co jednak gdy trzeba je przenieść lub zmagazynować? Co w przypadku popularnej obecnie pracy hybrydowej lub z domu? Ani e-mail, ani tym bardziej usługi chmurowe od podmiotów trzecich nie zapewniają odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Zwłaszcza, gdy mowa o poufnych danych jak na przykład projekt produktu, który ma dopiero wejść na rynek. Tutaj z pomocą przychodzą jednak przenośne dyski oraz szyfrowanie danych. A Kingston twierdzi, że ma w tym temacie coś nowego do pokazania.

Kingston IronKey Vault Privacy 80ES to przenośny dysk SSD o wymiarach 125,5 x 85,2 x 18,5 milimetrów i wadze około 470 gramów. Obudowa wykonana została z cynku i tworzyw sztucznych, a całość dopełnia kolorowy ekran dotykowy o wymiarach 58 x 48 milimetrów oraz złącze USB typu C. Amerykanie kuszą certyfikatem FIPS 197 oraz 256-bitowym szyfrowaniem XTS-AES.

Urządzenie umożliwia utworzenie dwóch typów kont - administrator oraz użytkownicy. Dostęp do danych wymaga podania kodu PIN lub hasła. W gestii administratora leżą wymagania co do jego długości i skomplikowania. W razie ataków typu brute force SSD oferuje możliwość automatycznego usunięcia wszystkich danych po wcześniej zdefiniowanej przez nas liczbie błędnych prób wpisania hasła.

Niestety deklarowana wydajność nie należy do najwyższych. Kingston wyraźnie postawił tutaj na bezpieczeństwo danych. Mowa o prędkościach zaledwie do 250 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego. To niewiele jak na SSD w 2022 roku, ale trzeba pamiętać o mocnym szyfrowaniu. Nadrabiane jest to za to możliwością pracy niezależnie od systemu operacyjnego. Bez problemu można podłączyć się do niemal każdej maszyny, również i do smartfona.

Kingston IronKey Vault Privacy 80ES oferowany jest w trzech różnych pojemnościach - 480 i 960 GB lub 1,92 TB. Wszystkie modele mają niebieski kolor i oferują taką samą wydajność. W zestawie dostajemy neoprenowe etui na SSD i dwa przewody - USB typu C - USB typu C oraz USB typu C - USB typu A. Producent udziela trzyletniego okresu gwarancyjnego na swój produkt. Pełna specyfikacja wygląda następująco:

Rozmiar: 125,5 x 85,2 x 18,5 milimetrów

125,5 x 85,2 x 18,5 milimetrów Waga: ok. 470 gramów

ok. 470 gramów Obudowa: metalowa (cynk + tworzywa sztuczne)

metalowa (cynk + tworzywa sztuczne) Deklarowana pojemność: 1,92 TB

1,92 TB Dostępna pojemność: 1,74 TB

1,74 TB Prędkość odczytu: do 250 MB/s

do 250 MB/s Prędkość zapisu: do 250 MB/s

do 250 MB/s Interfejs: USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Gwarancja: 3 lata

3 lata Cena: ok. 2329 złotych

