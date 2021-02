AOC U32U1 – test monitora zaprojektowanego przez Porsche

Monitory raczej rzadko są sprzętem, od którego oczekujemy nietuzinkowego designu. Nie oznacza to, że nie ma modeli, które są tak po prostu ładne. Potwierdzeniem tego jest AOC U32U1, który został zaprojektowany przez Studio Porsche F.A.

Od monitora przede wszystkim oczekujemy odpowiedniego rozmiaru, wysokiej jakości wyświetlanego obrazu, ewentualnie wysokiego odświeżania w przypadku modelu gamingowego. Wygląda, chociaż nie jest bez znaczenia, schodzi na dalszy plan. No bo tak naprawdę czego rewolucyjnego oczekiwać od monitora? W gruncie rzeczy większość z nich wygląda bardzo podobnie i trudno o coś naprawdę wyjątkowego. Pomimo tego AOC pokusiło się o stworzenie urządzenia, które wyróżnia się na tle konkurencji. Miałem okazję przetestować model U32U1, który został zaprojektowany przez Studio Porsche F.A. Jednak niech Was to nie zmyli. Ładny wygląd to nie wszystko, co ma on do zaoferowania.

Specyfikacja:

Wymiary: 414,25 × 718,15 × 277,5 mm (z podstawą);

Masa netto: 10,3 kg;

Wyświetlacz: IPS;

Rozmiar panelu: 31,5 cali, format 16:9,

Maksymalna rozdzielczość: 3840 × 2160 pikseli (140 ppi) przy odświeżaniu 60 Hz;

Czas reakcji: 5 ms (GtG);

Jasność: 600 cd/m2 (dane producenta);

Współczynnik kontrastu (typowy): 1300:1;

Kąty widzenia: 178° (w pionie i poziomie);

Kolory: 16,7 mln (100% Adobe RGB);

Wejście sygnału: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C (DP Alt Mode);

Pozostałe porty: gniazdko słuchawkowe, 3 x USB 3.1 Gen 1;

Głośniki stereo, moc: 2 × 2 W;

Pobór mocy: 0,5 W (tryb gotowości)

Mocowanie VESA 100 × 100 mm;

Gwarancja: 3 lata;

Cena: 3199 zł.

Już po samej specyfikacji widać, że AOC U32U1 nie tylko wyróżnia się wyglądem, ale także możliwościami. Na papierze trudno mu cokolwiek zarzucić. Przy matrycy IPS producent deklaruje 100-procentowe pokrycie palety barw Adobe RGB oraz 98-procentową zgodność z przestrzenią DCI-P3. Przy takich parametrach jest to model niemal idealny dla profesjonalistów, którzy zajmują się obróbką zdjęć i wideo. Oprócz tego oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD, jasność maksymalną na poziomie 600 cd/m2 oraz kontrast statyczny 1300:1. Czy to wszystko znajdzie potwierdzenie w naszych testach? Przekonajmy się!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na