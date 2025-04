Pędź do MediaExpert. Masz tylko 2 dni

Wszystkie produkty objęte promocją taniej są tylko w dniach 15-16 kwietnia. Więc nie masz dużo czasu. Użyj kodu rabatowego ME-DAYS i ciesz się nowym sprzętem.

Realme C63 – Stylowy i funkcjonalny smartfon w przystępnej cenie

Realme C63 to nowoczesny smartfon, który łączy elegancki design z wydajnością. Wyposażony w 6,74-calowy ekran LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz, zapewnia płynny obraz i komfort użytkowania. Smukła obudowa o grubości 7,74 mm, pokryta wegańską skórą, nadaje urządzeniu wygląd premium.

Za wydajność odpowiada procesor Unisoc T612 wspierany przez 8 GB RAM (rozszerzalne do 16 GB) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozbudować kartą microSD. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 45 W, pozwalając naładować telefon do 50% w 30 minut.

Główny aparat 50 Mpix z funkcjami AI, trybem nocnym i redukcją szumów gwarantuje wysoką jakość zdjęć, a przedni aparat 8 Mpix sprawdzi się w selfie i wideorozmowach. Telefon działa na systemie Android 14 z interfejsem realme UI, oferując płynną pracę i regularne aktualizacje, dodatkowo realme Lab certyfikuje to urządzenie na 48 mies. płynnej pracy.

Dodatkowe funkcje obejmują NFC, certyfikat odporności IP54, gesty w powietrzu oraz dynamiczny przycisk. W zestawie znajdziesz etui, kabel USB-C i igłę do karty SIM. Realme C63 to idealny wybór dla osób szukających stylowego, wydajnego telefonu w atrakcyjnej cenie.

Promocją objęte zostały dwa warianty kolorystyczne urządzenia — niebieski z wegańską skórą oraz zielony z charakterystycznymi refleksami przypominającymi strukturę wody. Cena z kodem to jedynie 599 zł.

MSI Cyborg 15 A13VF – Laptop dla graczy i profesjonalistów

MSI Cyborg 15 A13VF to świetny laptop, który łączy wydajność z atrakcyjnym designem, idealny zarówno dla graczy, jak i osób pracujących z wymagającymi aplikacjami. Wyposażony w procesor Intel Core i5-13420H zapewnia płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu. 16 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 5200 MHz gwarantuje szybką obsługę wielu zadań jednocześnie, a 512 GB dysk SSD PCIe NVMe 4.0 oferuje wydajną przestrzeń na gry, pliki i programy, z możliwością prostej rozbudowy.

Najistotniejszym elementem specyfikacji jest wydajny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060, który wspiera technologię DLSS 3, zapewniając realistyczną grafikę i wysoką wydajność w grach. To zadziwiające, że tak wydajny obliczeniowo sprzęt można teraz nabyć z kodem w cenie 3399 zł.

W roli wyświetlacza producent zastosował 15,6-calowy panel IPS o doskonałej do gier rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i imponującej częstotliwości odświeżania 144 Hz. W dodatku jest on matowy, więc ze sprzętu można korzystać też w jasnych miejscach, bez ryzyka męczących wzrok refleksów. Laptop jest przy okazji wyjątkowo miły dla oka — to połączenie elegancji i sportowego zacięcia.

Amazon Kindle Paperwhite 16GB – Idealny czytnik e-booków

Amazon Kindle Paperwhite 16GB to topowy czytnik e-booków, który zapewnia wyjątkowy komfort czytania w każdych warunkach. Wyposażony w 7-calowy ekran E-Ink o rozdzielczości 300 ppi z powłoką antyrefleksyjną, gwarantuje wyrazisty tekst i brak odblasków, nawet w pełnym słońcu. Regulowane podświetlenie oraz możliwość zmiany odcienia ekranu od zimnego białego po ciepły bursztyn pozwalają dostosować ustawienia do indywidualnych preferencji i pory dnia, a także ograniczyć problemy z zasypianiem po wieczornej lekturze.

Czytnik oferuje 16 GB pamięci, co umożliwia przechowywanie tysięcy książek, dokumentów czy plików w popularnych formatach, takich jak EPUB, MOBI czy PDF. Dzięki Wi-Fi i Bluetooth możesz łatwo pobierać e-booki ze sklepu Kindle, a także przesyłać książki z innych sklepów przez proste nadanie ich na specjalny adres e-mail. Wodoodporność (IPX8) sprawia, że urządzenie jest idealne do czytania na plaży, przy basenie czy w wannie.

Bateria wystarcza na 12 tygodni użytkowania, a szybkie ładowanie przez port USB-C trwa zaledwie 2 godziny. Lekka konstrukcja (211 g) czyni go wygodnym w podróży. Kindle Paperwhite 2024 to połączenie funkcjonalności, ekologicznego designu i niezrównanej wygody użytkowania. Teraz z kodem za jedynie 799 zł.

Samsung QE55S85D – Telewizor OLED dla wymagających

Samsung QE55S85D to 55-calowy telewizor OLED, który oferuje wyjątkową jakość obrazu i dźwięku, idealny zarówno do kina domowego, jak i gier z racji praktycznie zerowych opóźnień. Wyposażony w procesor AI NQ4 Gen2, wykorzystuje technologię skalowania AI 4K, która przekształca gorszej jakości treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K, zapewniając niesamowitą ostrość i szczegółowość. OLED HDR gwarantuje niezrównanie głęboki kontrast i żywe kolory dzięki samoczynnie podświetlającym się pikselom.

Telewizor obsługuje częstotliwość odświeżania 144 Hz, co w połączeniu z technologią AMD FreeSync Premium i funkcją Upłynniacza Ruchu czyni go idealnym wyborem dla graczy. Cztery porty HDMI 2.1 umożliwiają podłączenie wielu urządzeń, a funkcja Panel Gracza 3.0 pozwala na szybkie dostosowanie ustawień gry.

Dźwięk przestrzenny Dolby Atmos oraz funkcja Adaptacji Dźwięku PRO sprawiają, że każdy film czy gra brzmi wyjątkowo realistycznie. System operacyjny Tizen TV oferuje dostęp do ponad 500 aplikacji, takich jak Netflix czy Disney+, a powłoka antyrefleksyjna zapewnia komfort oglądania w każdych warunkach. Co ważne, Samsung jest partnerem Microsoftu, dzięki czemu do telewizora wystarczy podłączyć jedynie pad, by móc cieszyć się grami strumieniowanymi w ramach usługi Xbox Game Pass — do grania w topowe gry nie potrzebujesz już konsoli. Z okazji Media Expert Days kupisz go z kodem już za 3299 zł.

Lenovo Legion Go – Spełnione marzenie każdego gracza

Lenovo Legion Go to wszechstronna konsola przenośna, która łączy mobilność z wydajnością, oferując doskonałe wrażenia gamingowe. Wyposażona w 8,8-calowy ekran Lenovo PureSight Gaming o rozdzielczości 2560 × 1600 px, jasności aż 500 nitów i pokryciu barw DCI-P3, zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Możliwość dostosowania rozdzielczości (od 800p do 1600p) oraz częstotliwości odświeżania (144 Hz lub energooszczędne 60 Hz) pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką AMD RDNA 3.0, który gwarantuje płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających tytułach. Konsola posiada 16 GB RAM LPDDR5X oraz 512 GB SSD PCIe Gen4, z możliwością rozszerzenia pamięci dzięki gniazdu microSD do 2 TB.

Legion Go działa na systemie Windows 11, co czyni go nie tylko konsolą, ale także w razie potrzeby przenośnym laptopem. Odłączane kontrolery umożliwiają różne tryby gry, a technologia chłodzenia Legion Coldfront zapewnia optymalną temperaturę podczas długich sesji. Dzięki baterii 49,2 Wh i szybkiemu ładowaniu Super Rapid Charge Express możesz grać bez ograniczeń. Konsola dostępna jest kodem za 2590 zł.