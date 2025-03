Tani i dobry monitor? Tej promocji nie możesz ominąć

Szukasz dobrego, ale taniego monitora? W takim razie powinieneś zwrócić uwagę na promocję marki KTC, która właśnie ruszyła na Aliexpress. Za zaledwie kilkaset złotych kupisz naprawdę solidny model, który doskonale sprawdzi się w grach.

KTC czy co?

Wiele osób może nie kojarzyć marki KTC. Jeśli zaliczasz się do tego grona, to od razu uprzedzam, że nie ma powodów do obaw. Chińska firma została założona w 1995 roku, więc istnieje już od 30 lat. Odpowiada za produkcję matryc do monitorów oraz telewizorów. Początkowo były producentem OEM, który swoje rozwiązania dostarczał innym markom, w tym wielu naprawdę znanym, jak NEC, Samsung czy też ViewSonic.

Jednak od jakiegoś czasu, bodajże od 2021 roku, produkują też urządzenia pod własną marką. Zatem nie jest to producent nieznany. Jest całkiem spora szansa, że już mieliście styczność z monitorem wyposażonym w ich matrycę.

Promocja na monitory KTC

To właśnie na trzy monitory KTC rusza promocja na Aliexpress. Potrwa ona od 17 do 26 marca. W tym czasie będą one dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. W sumie akcja dotyczy trzech modeli.

KTC H32S17

Pierwszym z przecenionych modeli jest KTC H32S17. To 32-calowy monitor z panelem HVA o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli i odświeżaniu 170 Hz. Ma on zakrzywiony ekran (1500R), a czas reakcji wynosi 1 ms (MPRT). Obsługuje G-Sync oraz FreeSync, a także HDR10. Producent deklaruje też 99-procentowe pokrycie palety barw sRGB, a także kontrast statyczny na poziomie 3500:1. Z kolei maksymalna jasność to 300 cd/m2.

Monitor pozwala na regulację kąta nachylenia w zakresie od -5 do 15 stopni. Wyposażony jest w dwa złącza HDMI 2.0, dwa DisplayPort 1.4, USB 2.0 (tylko do aktualizacji) oraz wyjście audio, do którego można podłączyć słuchawki. Wymiary z podstawą to 711 × 422,7 × 106,1 mm. Natomiast masa wynosi 6 kg.

Ile może kosztować taki monitor? W promocji będzie on dostępny za jedyne 159 euro, czyli niecałe 670 zł (według aktualnego kursu około 4,2 zł). Wystarczy tylko skorzystać na Aliexpress z kodu ASPL20.

KTC H27T22C

Kolejna propozycja to KTC H27T22C. To już bardziej tradycyjny monitor z płaskim ekranem o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. W tym wypadku producent zastosował matrycę Fast IPS, która osiąga maksymalne odświeżanie na poziomie 180 Hz, a czas reakcji wynosi 1 ms (GtG, czyli między odcieniami szarości).

Model ten świetnie wypada pod kątem odwzorowania kolorów. Według specyfikacji producenta charakteryzuje się on aż 124-procentową objętością palety sRGB (99,5-procentowe pokrycie) oraz 98-procentową objętością dla DCI-P3 (94-procentowe pokrycie). To już wartości, przy których spokojnie można pracować nad grafiką. Warto wspomnieć też o wsparciu dla G-Sync i FreeSync, kontraście 1000:1, jasności 350 cd/m2 oraz dwóch portach HDMI 2.1, jednym DisplayPort 1.4, jednym USB 2.0 (do aktualizacji) oraz wyjściu audio.

KTC H27T22C dostępny będzie w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie jedynie 145 euro, więc około 610 zł. Pamiętajcie jednak o skorzystaniu z kodu promocyjnego ASPL20, który obniża cenę o 20 euro. Bez tego zapłacicie za niego 165 euro.

KTC H24F8

Ostatni model to KTC H24F8. Jest to najtańszy monitor dostępny w ramach promocji na Aliexpress. Pomimo tego ma całkiem sporo do zaoferowania. Przede wszystkim przekątna to 23,8 cala przy rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Tutaj również mamy matrycę Fast IPS o odświeżaniu 180 Hz i czasie reakcji 1 ms (GtG). Maksymalna jasność wynosi 400 cd/m2, a kontrast typowy to 1000:1.

Monitor również zachwyca świetnym odwzorowaniem kolorów, bowiem osiąga aż 99 proc. dla sRGB, 97 proc. dla Adobe RGB oraz 94 proc. dla profesjonalnej palety barw DCI-P3. Uwierzcie, że to wartości, które naprawdę robią wrażenie, szczególnie jak spojrzymy na cenę tego modelu. Poza tym oferuje on dwa porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 oraz wyjście słuchawkowe.

Jak myślicie, ile może kosztować taki monitor? Zaskoczę Was. W ramach promocji kupicie go za jedyne 79 euro, czyli nieco ponad 330 zł! Z takiej oferty aż żal nie skorzystać. W tym przypadku musicie w koszyku wpisać promocyjny kod ASPL12.

Pamiętajcie, że promocja trwa od 17 do 26 marca, więc nie warto czekać, tym bardziej że liczba kodów jest ograniczona.