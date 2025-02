Pranie i suszenie? To dziecinnie proste z serią 7S od Hisense

Jako młody tata mam taki ambitny plan, żeby moje dzieci szybko ogarnęły umiejętność robienia sobie prania. Oczywiście zależy mi, żeby uczyły się przez to zaradności i odpowiedzialności. Ale trochę wynika to też z tego, że w moim domu do takich zadań była zawsze tylko jedna osoba, przez co ja do dziś czuję się przy tym wciąż niepewnie. Wstyd się trochę przyznać, ale konieczna jest dla mnie nadal lista rzeczy do wykonania. Niby banalne rzeczy, ale jednak nie dla każdego jest to łatwe. No chyba, że akurat mamy pod ręka serię 7S od Hisense, które może obsłużyć nawet dziecko.

Cieszy oczy i uszy

Dziecięcą radość poczujemy już na sam widok tych urządzeń. Pieszcząca oko, elegancka czerń będzie świetnie prezentować się zarówno w zabudowie jak i w tradycyjnym ustawieniu. Każde – nie tylko wewnętrzne – dziecko ucieszy też ten niezwykle śliczny, wykonany ze szkła galwanicznego wyświetlacz TFT Display (spokojnie, urządzenie posiada też blokadę rodzicielską). Oferuje on 20 programów prania oraz czytelne przekazywanie wszelkich powiadomień. Z kolei podświetlany bęben nie tylko przypomni nam o zakończonej pracy urządzenia, ale też czasem zapewni chociażby mniejszym dzieciakom dużo lepszą rozrywkę niż konsole do gier czy bajki na telefonie. W sumie, koty też mogą mieć z tego niezły ubaw.

Przyjemność z korzystania nie kończy się oczywiście na aspektach wizualnych. Docenicie też dobre wyciszenie tego sprzętu. W przypadku pralki mówimy o klasie emisji hałasu A, czyli najlepszym możliwym wyniku. Oznacza on, że podczas wirowania możemy spodziewać się maksymalnie 70 decybeli, a w pozostałych etapach może być jeszcze ciszej. Jeszcze lepiej jest jeśli chodzi o suszarkę – tam poziom hałasu to ma maksymalnie 62 decybele. Spokojnie możecie korzystać z niej w nocy, tym bardziej że funkcja Night Dry pozwala wyłączyć powiadomienia dźwiękowe, dzięki czemu nie zakłóci to naszego snu.

Inteligentne wnętrze

Oczywiście to są tylko rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka czy ucha. Ale prawdziwa magia dzieje się w środku tych sprzętów. Ta niezwykła pralka i suszarka są bowiem wyposażone w wiele różnych, inteligentnych funkcji, dzięki którym stają się niemal samoobsługowe – nikt nie będzie miał powodu, by z nich nie skorzystać.

Najważniejsze z tych rozwiązań bazują oczywiście na sztucznej inteligencji i automatyzacji. Funkcja AI Super Wash dobierze dla nas i za nas odpowiednie parametry prania oraz ilość wymaganych do niego detergentów. Z kolei AI Super Dry w suszarce wykryje z pomocą specjalnego czujnika stopień wilgotności ubrań, do którego dostosowana zostanie odpowiednia temperatura. Urządzenie wyłączy się też automatycznie, gdy ubrania będą w pełni suche.

Ogromną rolę pełni tu też specjalna aplikacja na smartfon – ConnectLife. Za jej pomocą bez problemu połączymy się z naszą pralką i suszarką w zasadzie z każdego miejsca na Ziemi, o ile tylko mamy tam dostęp do Internetu, a urządzenia są podłączone do sieci WiFi. Sama apka posiada szereg przydatnych rozwiązań, które jeszcze bardziej ułatwią nam obsługę sprzętów Hisense. To tam będziemy mogli korzystać chociażby z funkcji Smart Assist, gdzie w przypadku pralki wybierzemy rodzaj ubrań i rzeczy, ich kolor oraz stopień zabrudzenia. Apka w odpowiedzi zaproponuje nam natomiast najlepsze programy do prania i suszenia.

Hisense premiuje także zakup obu tych sprzętów – jeśli mamy u siebie każde z nich to będą one mogły się ze sobą dogadywać po połączeniu ich przez aplikację ConnectLife. Na czym to polega? Wasza pralka automatycznie przekaże suszarce wiadomość na temat tego co ma w środku, a drugie urządzenie samo dobierze odpowiedni program suszenia. Pozostaje nam jedynie dziecinnie proste przełożenie rzeczy z jednego sprzętu do drugiego.

Więcej zabawek

Oczywiście, takich inteligentnych i funkcjonalnych rozwiązań zarówno w pralce jak i suszarce z serii 7S od Hisense jest dużo więcej. Szczególnie dbający o czystość ale i zdrowie docenią programy z parą wodną o temperaturze 70 stopni, które umożliwiają dezynfekcję 99,9% bakterii w ubraniach i rzeczach. Program Hygiene Guard+, to z kolei chociażby światło UV dezynfekujące samą wodę, w której odbywa się pranie. Wszystko po to, by nawet dysponujące często najmniej odpornym, ale i najbardziej wrażliwym ciałem dzieci były chronione przed tymi bakteriami.

O skórę zarówno dużych jak i małych zadbają też specjalnie przygotowane przez ekspertów z firmy Hisense pod kątem prania detergenty. Przebadane dermatologicznie preparaty nie tylko świetnie nadają się do wspomnianego systemu autodozowania, ale są też biodegradowalne. Nie wspominając już o niezwykle przyjemnym zapachu i możliwości efektywnego prania nawet w zaledwie 20 stopniach, bez obaw o usunięcie nawet najpoważniejszych plam.

Dodatkowe opcje znajdziemy także w suszarce Hisense z serii 7S. W tym przypadku skorzystamy chociażby z odświeżania rzeczy za pomocą jonów w ramach Ion Refresh oraz pary wodnej w funkcji Power Steam. Ta druga opcja pomoże także w odświeżeniu ubrań z naszej szafki, które przebywały tam trochę za długo – idealnie przy zmianie ubrań na zimę lub lato. Z innych atrakcji wyróżnić warto też samoczyszczący wymiennik ciepła, dzięki któremu wszelkie kłaczki i paprochy nie będą nam straszne oraz dwustronnie otwierane drzwiczki, co z kolei zapewnia większą wygodę.

Dla dużych i małych

Nie da się więc ukryć, że pralka i suszarka z serii 7S od Hisense to produkty, które z łatwością mogą obsłużyć wszyscy, nawet dziecko (choć oczywiście u tych najmłodszych czasem przyda się “drobna” pomoc rodziców). A w połączeniu z niezwykle atrakcyjnie niskim zużyciem energii elektrycznej otrzymujemy sprzęt, który zadowoli każdego. Nie tylko pod kątem łatwości obsługi, ale i miłych dla kieszeni oszczędności.