Gry, na które czekamy - lipiec 2020

Mamy już lipiec, a za sobą premiery wielu ciekawych tytułów na PC i konsole. Na tym jednak nie koniec. Jakie jeszcze potencjalne hity trafią w nasze ręce w tym roku?

Z tegorocznych hitów mamy już za sobą premiery The Last of Us Part II, DOOM Eternal oraz Animal Crossing, a także remake Final Fantasy VII. Producenci trzymają jednak sporo asów w rękawie - wystarczy wspomnieć choćby Cyberpunk 2077, który ukaże się na jesieni. Poniższe zestawienie obejmuje już zapowiedziane na 2020 rok tytuły, ale nie jest wykluczone, że ktoś zdecyduje się niespodziewanie pokazać produkcję wcześniej niezapowiedzianą. Poniższa lista ułożona jest chronologicznie - od najbliższych do najdalszych gier od lipca licząc. I trzeba przyznać obiektywnie, że druga połowa roku jest wręcz napokoana ciekawymi premierami.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima pozwala graczom wejść w rolę samuraja w XIII wieku. Tsushima to nazwa wyspy, której będzie bronić przed mongolskim najazdem. Gameplay przewiduje m.in. krwawe walki, skradanie się oraz zaskakującą fabułę.

Gra będzie dostępna tylko dla posiadaczy konsol PlayStation 4, a zadebiutuje dokładnie za dwa tygodnie - 17 lipca.

Paper Mario: The Origami King

Tego samego dnia zadebiutuje na Nintendo Switch gra Paper Mario: The Origami King. Połączenie gry logicznej, RPG oraz zręcznościowej to piorunująca mieszanka, która spodoba się starszym i młodszym. Zwraca uwagę ciekawe rozwiązanie graficzne - postacie 2D w środowisku 3D.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Dwie zremasterowane gry powracają na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Pojawią się nie tylko znane z oryginału trasy oraz skaterzy, ale również nowi zawodnicy i szlaki, a także narzędzia, za pomocą których można tworzyć swoje własne elementy gry. Zostanie również wprowadzony tryb multiplayer. Gra trafi do dystrybucji 4 września.

Marvel's Avengers

Gra z superbohaterami również pojawi się 4 września, trafiając na Xbox One, PlayStation 4, PC oraz do usługi Google Stadia. Każdy będzie mógł sterowac najbardziej znanymi postaciami z uniwersum Marvela.

Co warto podkreślić, producent (Crystal Dynamics / Eidos Montreal) obiecuje wzbogacanie gry o kolejne treści w ciągu kolejnych lat, a więc będzie to produkcja, żyjąca przez dłuższy czas.

Star Wars: Squadrons

Miłośnicy Gwiezdnych Wojen powinni czekać na 2 października, kiedy to na rynek wejdzie gra akcji Star Wars: Squadrons. Zadebiutuje równocześnie na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W trybie fabularnym gracz wciela się w rebelianckiego pilota, który walczy z jednostkami Imperium. Oprócz tego będzie tryb multi, w którym zmierzą się dwie drużyny po 5 osób w każdej oraz wsparcie dla zabawy VR.

FIFA 21 oraz Madden 21

9 października zadebiutują dwie gry sportowe z doskonale znanych serii - FIFA oraz Madden. Są tak dobrze znane, że nie ma sensu ich opisywać. Dlatego dodam tylko, że ukażą się na PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch i w usłudze Stadia, pojawią również na nadchodzących konsolach Xbox Series X oraz PlayStation 5.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechAdvisor