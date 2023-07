Telefon do 1500 zł – TOP 5 na sierpień 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 1500 zł? Wybieramy 5 polecanych modeli na sierpień 2023.

Jeszcze do niedawna kwota 1500 zł była bardzo sensownym progiem cenowym dla osób, które planowały zakup telefonu „do dzwonienia”. Mam tu na myśli urządzenia ze średniej półki cenowej, które nie aspirowały w żaden sposób do segmentu premium, ale jednocześnie nie można im było niczego zarzucić. Ot, niezawodnego sprzętu w sam raz dla Kowalskiego.

Niestety to już przeszłość. Aktualnie inflacja mocno namieszała i na pierwszy rzut oka oferta smartfonów do 1500 zł nie prezentuje się już tak atrakcyjnie jak jeszcze na początku roku. Na całe szczęście to wcale nie oznacza, że w sklepach nie można znaleźć ciekawych propozycji w rozsądnej cenie, bo tych nie brakuje. Po prostu musimy się liczyć z kilkoma dodatkowymi kompromisami.

Pozostaje więc tylko jedno pytanie: które telefony są warte uwagi, a które lepiej omijać szerokim łukiem? Na całe szczęście nie musicie się nad tym zbyt długo zastanawiać – od tego macie nas i nasz przegląd pięciu najciekawszych modeli do 1500 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów w cenie do 1500 zł. Każdy z nich jest w naszej ocenie opcją wartą zakupu, aczkolwiek mamy też w tym gronie swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Oczywiście jeśli chcielibyście dodać coś do naszej listy albo macie innego faworyta w tym segmencie cenowym, koniecznie podzielcie się tym w sekcji komentarzy!

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 1500 zł? (sierpień 2023) Infinix Note 30 Pro Motorola Moto G73 Realme 10 Samsung Galaxy M33 5G Xiaomi Redmi Note 12S

