Telefon do 1000 zł – TOP 5 na październik 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 zł? Polecamy 5 modeli na październik 2021.

Ile trzeba zapłacić za dobrego smartfona? Okazuje się, że nie tak dużo. Już za kilkaset złotych kupimy urządzenie, które bez najmniejszego problemu poradzi sobie z większością codziennych zastosowań. Przyzwoita wydajność, dobry aparat albo łączność 5G? To wszystko jest w zasięgu… o ile pogodzimy się z pewnymi kompromisami. Sztuka to wybrać taki telefon, gdzie nie będą one przesadnie uciążliwe i pozwolą nam w pełni korzystać z tego, co dany model ma do zaoferowania. I tu wchodzimy my, proponując Wam pięć takich urządzeń.

Jak wybieraliśmy?

Wybraliśmy pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów do 1000 zł – znajdziecie je na dalszych stronach tego poradnika. Jednemu z nich przyznaliśmy dodatkowo wyróżnienie „Wybór Redakcji”. To telefon, który w naszej ocenie najlepiej realizuje przyjęte przez nas na potrzeby tekstu założenia.

Głównym kryterium przy wyborze smartfonów do artykułu była ich opłacalność. Wiadomo, że telefon do 1000 zł nie będzie idealny we wszystkim, dlatego staraliśmy się skupić w pierwszej kolejności na takich urządzeniach, które nie będą posiadały żadnych dyskwalifikujących braków w funkcjonalności czy uciążliwych wad. Oprócz tego pod uwagę braliśmy ich specyfikację, a mówiąc bardziej precyzyjnie, jak wypada na tle innych podobnie wycenionych urządzeń.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały alfabetycznie z wyjątkiem „Wyboru Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Jak zawsze zachęcamy do głosowania w ankiecie na najlepszy Waszym zdaniem telefon z zestawienia oraz dzielenia się własnymi sugestiami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 1000 zł? (październik 2021) Realme 8 Realme Narzo 30 5G Samsung Galaxy A22 Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 9T

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, Realme, Samsung, Xiaomi

Źródło tekstu: własne