Książki, które zabiorą Cię w magiczną podróż poza granice codzienności

Te książki, które zabiorą Cię w magiczną podróż po najdalszych zakamarkach świata i wyobraźni.

Długi świąteczny weekend to idealna okazja, aby zanurzyć się w literaturze, która przenosi nas daleko poza granice codzienności. Polecę wam książki, które nie tylko zabiorą Was w podróż po niezwykłych miejscach, ale również zaproszą do wędrówki po ludzkiej duszy i sercu. Od historycznych pejzaży Dolnego Śląska, przez międzyświatowe przygody, aż po filozoficzne rozmyślania o naturze ludzkości i relacji z otaczającym nas światem.

Niech te tytuły staną się zaproszeniem do głębokiej refleksji nad historią, kulturą i tożsamością miejsc, których duszę autorzy próbują uchwycić na kartach swoich publikacji. Niech ich przygoda staną się dla was nie tylko dosłowną podróżą między światami, ale również metaforą dorastania i zmagań z własnymi słabościami. Myślę, że mój wybór wam się spodoba!

Henryk Wańka „Wędrowiec śląski”



„Wędrowiec śląski” to nie jest publikacja, która zadowoli się byciem tylko tłem do kolejnej fotki w social mediach. Wręcz przeciwnie, wymaga od czytelnika zaangażowania, cierpliwości i otwartości. Eseje Henryka Wańki zabierają nas w ciekawą podróż po Dolnym Śląsku, ale robią to w sposób, który jest daleki od typowego przewodnika. Autor przedstawia region z perspektywy, która łączy w sobie historię, kulturę, a nawet mitologię, tworząc obraz Dolnego Śląska, który jest zarówno bogaty, jak i zaskakująco wielowymiarowy.

Sięgając po eseje byłam świadoma i gotowa, że bez solidnego tła w historii regionu, wiele z opowieści, choć fascynujących, pozostanie dla mnie tylko wiernym obrazem wykreowanym przez autora. To doświadczenie w dużej mierze polegało na zaufaniu do Henryka Wańki jako do opowiadacza, który z niezwykłą erudycją prowadzi przez śląską historię i tożsamości. Mówimy tu o miejscu, gdzie przez wieki przewijały się różne narodowości: Polacy, Niemcy, Czesi, Ślązacy, a każda z nich zostawiając po sobie ślady, które do dziś kształtują krajobraz i mentalność ludzi.

„Wędrowiec śląski” to zbór esejów, które wymagały ode mnie gotowości do zaakceptowania świata przedstawionego przez autora, nawet jeśli nie zawsze mogę to wszystko zweryfikować. Ale jednocześnie jest to przypomnienie, że literatura ma moc kształtowania sposobu myślenia oraz wrażliwości. Za to jestem wdzięczna takim autorom i wydawnictwom, które się nie poddają i wciąż niestrudzenie wydają książki mniej mainstreamowe. Polecam dla najbardziej wymagających czytelników!

Claudia Moonever „Nasze Światy”



W centrum tej opowieści znajdują się Suzy i Ian, dwoje młodych ludzi, których codzienność zostaje wywrócona do góry nogami przez serię niespodziewanych wydarzeń. Fabuła skupia się na śledztwie dotyczącym włamania do archiwum Biura Podróży Między Światami i kradzieży akt sprawy międzyświatowej. Suzy zostaje oskarżona o to przestępstwo i musi udowodnić swoją niewinność. Pomagają jej w tym przyjaciele, Dolly i Maks, a także Ian, który przemierza różne uniwersa przynosząc pomoc z innego świata. Razem starają się rozwiązać zagadkę kradzieży, co prowadzi ich do odkrycia zaskakujących prawd o sobie i uniwersum.

Claudia Moonever kreuje wszechświat, w którym istnieje możliwość podróży między rozmaitymi uniwersami. Wędrówka między światami, jaką podejmują bohaterowie, jest nie tylko dosłowną podróżą, ale również metaforą procesu dorastania i zmagań z własnymi słabościami. Każdy świat, z którym się zmagają, stawia przed nimi nowe wyzwania, ale też oferuje możliwość introspekcji i samopoznania. Ciekawe jest, jak Claudia Moonever splata te osobiste podróże z większą narracją dotyczącą równowagi między różnymi wymiarami.

W powieści wyraźnie widoczny jest motyw rozwijających się relacji, nie tylko między głównymi bohaterami, Suzy i Ianem, ale także w ich interakcjach z postaciami pobocznymi, jak Dolly i Maks. Książka pokazuje, jak istotne w życiu każdego człowieka są przyjaźnie i jak dużą rolę odgrywają w kształtowaniu naszych doświadczeń i tożsamości. Książka porusza również tematykę relacji rodzinnych, przyjaźni, zaufania i poszukiwania prawdy.

Becky Chambers „Mnich i robot” (seria)



Te niepozorne nowele zabierają nas w podróż nie tylko poza granice znanego świata, ale także poza granice własnych przekonań. To urokliwa opowieści osadzone w świecie Pangi, gdzie ludzkość żyje w harmonii z naturą, a roboty, które zyskały samoświadomość, zniknęły w dziczy, stając się częścią miejskich legend.

W centrum historii znajduje się herbaciany mnich Dex i robot, potomek fabrycznych maszyn, Mszaczek. Ich spotkanie staje się początkiem niezwykłej przyjaźni i wspólnej podróży, podczas której eksplorują swoje miejsce w świecie i próbują znaleźć odpowiedzi na pytania, które ich dręczą. Ich dialogi i wzajemne odkrycia są najmocniejszym elementem całej historii.

„Psalm dla zbudowanych w dzicz”y to książka, którą pochłania się na raz, chociaż pierwsze strony, ze względu na dystopijny charakter należy czytać uważnie. Podoba mi się przesłanie tej książki, że w życiu, pełnym pośpiechu i ciągłej gonitwy, czasem wszystko, czego naprawdę potrzebujemy, to ucho gotowe do wysłuchania naszych trosk i filiżanka herbaty.

„Modlitwa za nieśmiałe korony drzew” Becky Chambers to dzieło, które wyróżnia się na tle współczesnej literatury fantastycznej głębokim humanizmem i subtelną filozofią. Kontynuując podróż rozpoczętą w powieści „Psalm dla zbudowanych w dziczy”, autorka prowadzi nas dalej przez życie Dexa i robota Mszaczka, skupiając się tym razem na ich interakcjach z cywilizacją i wyzwaniami, jakie stawia przed nimi powrót do społeczeństwa. Tym razem to Dex pełni rolę przewodnika, wprowadzając Mszaczka w zawiłości ludzkiej kultury i społeczeństwa. Ta zmiana perspektywy pozwala na głębsze zrozumienie i krytykę współczesnego świata przez pryzmat ich interakcji i doświadczeń. Polecam obie książki!

Delia i Mark Owens „Oko słonia”



„Oko słonia" to opowieść, która łączy w sobie naukę, przygodę i głębokie poczucie moralności w obliczu brutalnej walki o ochronę jednych z najbardziej majestatycznych stworzeń naszej planety. To nie jest zwykła książka o przyrodzie i podróży, to kronika życia poświęconego niesamowitej determinacji, która zmienia świat krok po kroku.

Co czyni „Oko słonia" wyjątkowym, to nie tylko opis heroicznych działań, ale także głębokie zrozumienie, że ochrona dzikiej przyrody jest nierozerwalnie związana z dobrobytem ludzkich społeczności. Owensowie nie tylko walczyli z kłusownictwem, dążyli do zbudowania trwałego modelu ochrony, który zapewniałby alternatywne środki utrzymania dla lokalnych społeczności. Ich podejście, polegające na zatrudnianiu strażników z miejscowych wiosek i tworzeniu dla nich miejsc pracy, stanowiło rewolucyjne połączenie ochrony przyrody i rozwoju społecznego.

Równie fascynujące są opisy dzikiej przyrody Afryki, które Owensowie malują z miłością i precyzją. Ich relacje z życia słoni, lwów i innych mieszkańców afrykańskich równin są tak plastyczne i emocjonalne, jakby czytelnik sam znalazł się w sercu dziczy.

Ostatecznie, „Oko słonia" to nie tylko książka o słoniach. To przede wszystkim opowieść o ludzkiej empatii, odwadze i niesłabnącej wierze w możliwość zmiany świata na lepsze. Przez pryzmat walki o przetrwanie słoni, autorzy pokazują, jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony naszej planety.

Dobrego wypoczynku! Koniecznie dajcie znać, z jaką książką spędzacie weekend!



Zobacz: Między wiarą a fanatyzmem – najlepsze książki o sektach

Zobacz: Najlepsze książki na koniec zimy. Te historie warto poznać

Zobacz: W sieci Intryg. Te powieści szpiegowskie musisz przeczytać

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Envato, mat. promocyjne