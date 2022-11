Polska reprezentacja w Google Play. Możemy być dumni!

Rzeczpospolita Polska obchodzi dziś urodziny. By to uczcić zanurkowałam w Google Play w poszukiwaniu bardzo specyficznych aplikacji. Fakt, że je mamy to powód do dumy.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2022 redakcja Telepolis.pl przygotowała przegląd aplikacji, które powstały w Polsce, choć nie tylko dla Polaków. W demokratycznym głosowaniu w gronie redaktorów wybraliśmy polskie aplikacje, z których korzystamy na co dzień. Na poniższej liście zostały uszeregowane według popularności.

Jakdojade – Bez niej nie wychodzę z domu

Cena: 0 zł z reklamami, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Okazało się, że nie tylko – ta apka zebrała w redakcji najwięcej głosów. Jakdojade to genialna wyszukiwarka połączeń środkami transportu zbiorowego w kilkudziesięciu polskich miastach, a od niedawna także połączeń kolejowych między miastami. Aplikacja świetnie planuje połączenia na podstawie zadanych parametrów (skąd, dokąd, szybko, bez przesiadek…) i pomaga w nawigowaniu po mieście. To bardzo ważne, gdy trzeba się przesiadać na skomplikowanych przystankach w obcym miejscu. Na szczęście tu wszystko jest zaznaczone na mapie z dokładnością co do metra. W kilku miastach Jakdojade.pl wyświetla nawet opóźnienia w czasie rzeczywistym.

Dla mnie Jakdojade to także portmonetka na bilety. W aplikacji mogę dowiedzieć się, jaki bilet powinnam kupić na daną trasę i od razu go kupić na telefonie. To sprawia, że aplikacja jest idealnym kompanem krótkich podróży.

W Jakdojade sporadycznie wyświetlane są reklamy, ale można się ich pozbyć za niewielką opłatą.

InPost – Pionier paczkomatów ma najlepszą aplikację

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

InPost to rekin polskiego biznesu i pionier rozwiązania, bez którego życie byłoby mniej wygodne – paczkomatów. Przy tym z naszego doświadczenia wynika, że InPost ma najlepszą aplikację w porównaniu do konkurentów. Informacje o losach paczki pojawiają się błyskawicznie, można poprosić o umieszczenie paczki nisko, otworzyć skrytkę zdalnie lub kodem QR oraz przedłużyć czas na odbiór.

Z drugiej strony można błyskawicznie nadać paczkę z aplikacji i od razu za nią zapłacić na telefonie (na przykład przez Google Pay). Nie wymaga to drukowania etykiety – wystarczy podać kod nadania w automacie paczkowym i włożyć paczkę do skrytki.

InPost ma też wiele umów ze sklepami internetowymi i portalami aukcyjnymi. Dzięki temu możemy zamawiać zakupy z różnych miejsc do automatów, płacąc za przesyłkę mniej lub wcale. Dostarczane są nawet świeże warzywa – czy to z warzywniaków online, czy przez usługę InPost Fresh (z pomocą Makro). Można też łatwo dokonać zwrotu do wielu sklepów i tu zwracam szczególną uwagę na EkoZwroty – możesz wysłać paczkomatem elektronikę, zabawki lub starą odzież do recyklingu. Moim zdaniem to genialne w swojej prostocie. Doskonale wiem, gdzie mam automaty InPost na osiedlu, a gdzie mogę oddać elektrośmieci?

Nie mam pojęcia… a nie, też do paczkomatu :-)

Żappka – Złoty standard programów lojalnościowych

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Gogole Play

Nasze osiedla są pełne Żabek – to już największa sieć handlowa w Polsce i lada dzień otworzy sklep numer 10 tysięcy. Można je lubić lub nie, ale nie da się nie docenić aplikacji Żappka z programem lojalnościowym i możliwością szybkiego płacenia za zakupy. Według mojego szefa to „złoty standard programów lojalnościowych”. Ja zaś jestem fanką tego rozwiązania i cenię sobie możliwość wyciągnięcia kodu kreskowego Żappka Pay na ekran główny jako widżet. Poza tym w aplikacji Żappka znajdują się oczywiście oferty, a więc możliwość wymiany Żappsów (punktów lojalnościowych) na przekąski i napoje.

W aplikacji można skorzystać też z innych usług, prowadzonych przez sieć sklepów Żabka. Podoba mi się inicjatywa Dobra Paczka – to możliwość kupienia paczki produktów u schyłku terminu ważności w korzystnej cenie. W ten sposób Żabka stara się nie przykładać do marnowania żywności. Jeśli masz pod ręką Żabkę Nano, czyli automatyczny sklep samoobsługowy, również przyda Ci się ta aplikacja. Żabka Post zaś to moduł do odbierania paczek ze sklepów Żabka. Możesz narzekać na swoją lokalną Żabkę, ale sieć prowadzi sporo ciekawych inicjatyw, które warto śledzić.

Allegro – Synonim zakupów internetowych

Cena: 0 zł, zakupy we własnym zakresie :). Pobierz za darmo z Google Play

O Allegro dowiedziałam się, gdy byłam w liceum. Wtedy można było wystawić na nim używany sprzęt komputerowy albo tanio kupić sobie jakiś komponent. Dziś można kupić tu wszystko od innego użytkownika albo ze znanego w całej Polsce sklepu, nowe i używane, na paragon i na fakturę, z dostawę kurierem, z odbiorem osobistym i do automaty paczkowego. Nic dziwnego, że gdy eBay wszedł do Polski kilka lat temu, nie miał czego tu szukać.

W naszej redakcji Allegro zyskało drugą młodość po zmianach na rzecz konsumentów z ostatnich paru lat, nie bez znaczenia była też pandemia COVID-19. Dzięki możliwości oddania towaru bez podania przyczyny zakupy przez internet stały się bezpieczniejsze, a w razie sporu Allegro będzie trzecią stroną i pośrednikiem. Wprowadzenie abonamentu Allegro Smart to kolejna korzyść, bo w końcu można nie płacić za przesyłkę, a sporo towarów dotrze na następny dzień lub nawet tego samego dnia.

No i Allegro sadzi drzewa, gdy odbieram przesyłki z ich własnego „zielonego” automatu, do czego przydaje mi się aplikacja mobilna. Cenimy sobie też możliwość porównywania cen i wyszukiwania obrazem.

mObywatel – W końcu dokumenty na telefonie

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Początki istnienia tej aplikacji wspominam jako dość wyboiste, ale aktualnie zawsze mam ją na telefonie. mObywatel to cyfrowy portfel na kopie dokumentów, do którego możesz zalogować się przez ePUAP lub z użyciem nowego dowodu osobistego (usługa eDO). Aplikacja pozwala przechowywać między innymi zawsze aktualną kopię dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego auta, eRecepty, Karty Dużej Rodziny, legitymacji szkolnej i studenckiej, a także Unijny Certyfikat COVID.

Ponadto to aplikacji można dodać bilety kolejowe kupione przez Bilkom i zgłosić potencjalne naruszenia zagrażające środowisku. W odpowiedzi na potrzeby osób uciekających przed wojną w Ukrainie pojawiła się też możliwość dodania dowodu tożsamości Diia.

Dokumenty prezentowane w aplikacji mObywatel są honorowane w wielu miejscach na równi z plastikowym dowodem osobistym. Korzystamy z nich w przychodniach, w hotelach, w środkach transportu (bilety imienne) i podobnych miejscach. Nie ma problemu, by z użyciem mObywatela wypożyczyć samochód, wykupić leki na receptę czy uzyskać zniżki studenckie. Poza granicami kraju zaś przydaje się certyfikat COVID w postaci cyfrowej. To jedna z tych aplikacji, bez których życie byłoby trochę mniej wygodne.

Solid Explorer – Polski klasyk wśród poweruserów

Cena: 14-dniowy trial, potem 5,99 zł jednorazowo + opcjonalnie wtyczki. Pobierz z Google Play

Solid Explorer to ikona wśród polskich apek mobilnych, choć na pewno nie każdemu będzie potrzebna. To rozbudowany menedżer plików z możliwością całkowitej zmiany wyglądu i zaskakująco wygodną nawigacją między folderami i między kolekcjami, czyli automatycznie tworzonymi grupami plików na podstawie typu. Gdy miejsca będzie mało, możesz przeprowadzić tu analizę swoich plików oraz tworzyć i rozpakowywać skompresowane archiwa. Wrażliwe dane zaś można zaszyfrować algorytmem AES.

Solid Explorer bezbłędnie łączy się z dyskami sieciowymi, jest w stanie wyświetlić niemal wszystkie multimedia we wbudowanych aplikacjach do podglądu i łatwo wyśle je przez Chromecast na telewizor czy głośniki. Myślę, że to jego największa zaleta. Ponadto pozwala uruchomić serwer FTP do wymiany plików między telefonem i innym urządzeniem bez pośrednictwa chmury czy kabla. Za niecałe 3 zł możesz dokupić też wtyczkę obsługującą USB-OTG.

Sky Force Reloaded – Bo czasem warto pograć

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Pamiętam, że trafiłam na tę grę kilkanaście lat temu. Szukałam czegoś na wzór River Ride – no i znalazłam. „Sky Force” studia Infinite Dreams to moja ulubiona gra mobilna w tej kategorii. Pierwsze wydanie miało miejsce w 2004 roku i wciąż można ściągnąć oryginał z Google Play. Polecam jednak wersję Reloaded z 2016 roku z poprawioną grafiką. Jest wciąż rozwijana i niezmiennie daje masę przyjemności z grania.

Cel jest prosty: przeleć przez całą planszę i zniszcz wszystko! W międzyczasie trzeba uratować ludzi z oddziału, wyzbierać gwiazdki i najlepiej będzie, jeśli nie stracisz ani 1% życia. W miarę postępów odblokujesz coraz trudniejsze wersje planszy. Gra ma mikropłatności i reklamy, ale jestem żywym dowodem na to, że można daleko zajść bez wydawania ani grosza. To gra typu Git Gud, więc szykuj się na duuuuużo powtórek.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

A Ty jakich aplikacji z Polski używasz? Daj nam znać w komentarzu. Zapraszam do dyskusji i do głosowania w ankiecie:

