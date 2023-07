Masz smartfon z Androidem? Te sztuczki musisz obowiązkowo znać

A gdyby tak nasze telefony mogły być lepsze? Wystarczy odrobina magii albo po prostu sprawdzonych tricków, które sprawią, że Wasz telefon będzie działać czarująco. Znacie te 9 sztuczek?

Nasze telefony oferują dziś wiele przydatnych funkcji. Ale nie zawsze o wszystkich wiemy. A szkoda, bo wiele z nich potrafi usprawnić nasze korzystanie ze smartfonu lub sprawić nam po prostu trochę frajdy. Przykład to chociażby funkcja Material You, która zmieni nasz sprzęt nie do poznania. Ale takich rozwiązań jest więcej.

Zdarzyło się już Wam szukać gdzieś przypadkowo skasowanego powiadomienia? Tak, jest taka możliwość. Tak samo jak opcja instalowania aplikacji spoza sklepu Google Play. Nasze telefony potrafią też komunikować się w wielu językach, i to jednocześnie. Co trzeba zrobić, aby uruchomić te opcje? Odpowiedzi poznacie w naszym najnowszym poradniku wideo.

W materiale zebraliśmy kilka popularnych funkcji, które warto uruchomić na swoim smartfonie. Wśród nich między innymi wsparcie przy poszukiwaniach telefonu za pomocą funkcji Znajdź moje urządzenie i możliwość zrobienia szybkiego zdjęcia za pomocą trzech kliknięć, bez odblokowania ekranu. Znaliście te tricki? Dajcie znać w komentarzach z jakich rozwiązań Wy korzystacie.

Źródło zdjęć: własne