Jaki laptop do gier? Sprawdzamy modele do 6000 zł

Jeśli szukasz solidnego laptopa do gier w cenie około 6 tys. zł, to wybór jest całkiem spory, a przez to dość trudny. Dlatego wzięliśmy na warsztat cztery modele firm Acer, MSI oraz Gigabyte, aby zrobić ich szybkie porównanie.

Gamingowe laptopy w ostatnich latach mocno zyskały na popularności. Przede wszystkim dlatego, że pod względem wydajności znacząco zmniejszyły stratę do komputerów stacjonarnych, a do tego – chociaż wciąż swoje kosztują – to są jednak sporo tańsze niż te kilka lat temu. Dla wielu osób są to PC-ty pierwszego wyboru, bowiem mają jedną niezaprzeczalną zaletę względem desktopów – są mobilne. Można je zabrać ze sobą do akademika, kumpla czy nawet na wakacje.

Tylko jaki model wybrać? Popularność laptopów dla graczy przełożyła się również na ich dostępność. W sprzedaży dostępnych jest od groma różnych wersji i ciężko zdecydować, który jest najlepszy. Właśnie dlatego wzięliśmy na warsztat w sumie cztery modele: dwa Acer Nitro 5 o różnych specyfikacjach, jednego MSI Cyborg 15 oraz jednego Gigabyte G5. Wszystkie mają w miarę zbliżoną specyfikację i kosztują w granicach 5-6 tys. zł. To bardzo popularny przedział cenowy, więc dzięki temu dowiecie się, który z nich wypada najlepiej.

Specyfikacja

Na początek skupmy się na specyfikacji wybranych laptopów. Zdecydowaliśmy się na modele z kartami graficznymi GeForce RTX 4050/RTX 4060 oraz procesorami Intel Core i5/Core i7. Wybór już częściowo uzasadniłem. Chodzi przede wszystkim o cenę. Laptopy mieszczą się w najpopularniejszym wśród konsumentów zakresie cenowym, czyli około 4-6 tys. zł. Dokładne porównanie poszczególnych modeli prezentuje się następująco:

Acer Nitro 5 (i5-12500H, RTX 4050) Acer Nitro (i7-12650H, RTX 4060) MSI Cyborg 15 (i7-12650H, RTX 4060) Gigabyte G5 (i5-12500H, RTX 4060) Procesor Intel Core i5-12500H Intel Core i7-12650H Intel Core i7-12650H Intel Core i5-12500H Pamięć RAM 16 GB DDR5 4800 MHz 16 GB DDR5 4800 MHz 16 GB DDR5 4800 MHz 16 GB DDR4 3200 MHz Karta graficzna GeForce RTX 4050 (115 W) GeForce RTX 4060 (115 W) GeForce RTX 4060 (45 W) GeForce RTX 4060 (75 W) Dysk 512 GB SSD NVMe M.2 512 GB SSD NVMe M.2 512 GB SSD NVMe M.2 512 GB SSD NVMe M.2 Ekran 15,6", Full HD, 165 Hz 15,6", Full HD, 165 Hz 15,6", Full HD, 144 Hz 15,6", Full HD, 144 Hz Moc zasilacza 230 W 330 W 150 W 120 W CENA SPRAWDŹ SPRAWDŹ SPRAWDŹ SPRAWDŹ



Wydajność

W tym porównaniu przede wszystkim chciałem skupić się na wydajności laptopów. Do zestawienia wybrałem w sumie cztery gry: Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Marvel’s Guardians of the Galaxy oraz Horizon Zero Dawn. Wybór padł na takie tytuły, ponieważ z jednej strony są to gry dość nowe i wymagające, a z drugiej wszystkie mają wbudowane benchmarki, które dają możliwie powtarzalne wyniki i minimalizują ryzyko ewentualnych błędów pomiarowych.

Wyniki możecie zobaczyć poniżej:

Acer Nitro 5 (i5-12500H, RTX 4050) Acer Nitro (i7-12650H, RTX 4060) MSI Cyborg 15 (i7-12650H, RTX 4060) Gigabyte G5 (i5-12500H, RTX 4060) Forza Horizon 5 92 110 78 98 Guardian's of the Galaxy 117 133 119 116 Horizon Zero Dawn 94 107 93 69 Cyberpunk 2077 45,2 72,5 44,5 58,9 Cyberpunk 2077 (RTX) 22,8 33,2 21,1 25,8 Cyberpunk 2077 (RTX + DLSS3) 37,6 85 59,6 75,4 3DMark Time Spy 8479 10394 7524 8338 3DMark Port Royal 4714 5897 4121 4647



To, co może dziwić, to bardzo słabe rezultaty laptopa MSI Cyborg 15. Na papierze jest on wyposażony w procesor Intel Core i7 i kartę graficzną GeForce RTX 4060, więc powinien wypadać podobnie do Acera, który ma praktycznie identyczną specyfikację. Tu jednak pojawia się problem z mobilnymi GPU. W MSI TGP karty ograniczone jest do zaledwie 45 W, gdzie u Acera to 115 W (max. do 140 W). Jest to kwestia, na którą wielokrotnie zwracaliśmy już uwagę. Między innymi dlatego RTX 4050 może w określonych przypadkach być wydajniejszy niż RTX 4060, chociaż w teorii nie powinno być to możliwe.

Nie rozumiem, czemu firma MSI zdecydowała się na tak drastyczne ograniczenie zużycia energii w zastosowanej karcie. Kompletnie mija się to z celem i dla nieświadomych użytkowników może być źródłem frustracji. Kupując laptopa z przyzwoitą grafiką pokroju GeForce RTX 4060 Mobile oczekujesz odpowiedniej wydajności. Tymczasem MSI Cyborg 15 tego nie zapewnia. W testach znacząco odstaje od porównywalnego Acera, chociaż na papierze powinna być między nimi zażarta konkurencja.

Natomiast Gigabyte G5 zostaje w tyle za Acerem z dwóch powodów. Po pierwsze, przez gorszy procesor. Różnica między Core i5-12500H, a Core i7-12650H może nie jest drastyczna, ale jednak zauważalna. Poza tym ten laptopów również ma dużo niższą moc karty graficznej. W tym przypadku jest to 75 W. Wciąż to sporo więcej od MSI, ale mniej niż w Nitro 5, i to po prostu widać po wydajności obu modeli. No i wreszcie po trzecie, zastosowano w nim starsze i wyraźnie wolniejsze pamięci RAM DDR4 3200 MHz.

Kilka słów o zasilaczu i kulturze pracy

Zresztą to, jak mocno w praktyce ograniczone zostały modele MSI oraz Gigabyte widać również po zastosowanych w laptopach zasilaczach. Najmocniejszy Acer ma zasilacz o mocy 330 W, a konkurenci już tylko 120 W (MSI) oraz 150 W (Gigabyte). Jasne, wyższa wydajność przekłada się na większe zużycie energii i wyższe rachunki z prąd, ale kupując laptopa do grania, raczej nie jest to kwestia, która spędza nam sen z powiek. Liczy się przede wszystkim czysta moc obliczeniowa, a na tym polu zdecydowanie wygrywa Acer Nitro 5.

Natomiast uzasadnione w tym przypadku mogą być obawy o kulturę pracy. W końcu Acer zużywa dużo więcej energii i tym samym generuje dużo więcej ciepła. Na szczęście i tutaj nie ma powodów do obaw. Wszystkie laptopy sprawdziłem także pod tym kątem i może to być zaskoczeniem, ale akurat Acer Nitro 5 z Core i7 i RTX 4060 ma najmniejsze problemy z temperaturami. Jego procesor udało mi się rozgrzać do maksymalnie 87 stopni Celsjusza, a GPU do 75 stopni. W przypadku Gigabyte’a temperatura karty graficznej jest może niższa (69 st.), ale już procesor dochodzi do 97 stopni, więc robi się niebezpiecznie. Najlepiej wypada MSI, ale on ma też niemal najgorszą wydajność. Poniżej konkretne wyniki:

Acer Nitro 5 (i5-12500H, RTX 4050) Acer Nitro (i7-12650H, RTX 4060) MSI Cyborg 15 (i7-12650H, RTX 4060) Gigabyte G5 (i5-12500H, RTX 4060) Temperatura CPU 90 87 81 97 Temperatura GPU 79 75 62 69



Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Pozostała specyfikacja testowanych laptopów prezentuje się bardzo podobnie. Wszystkie oferują między innymi 16 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz (za wyjątkiem Gigabyte G5), szybkie dyski SSD NVMe M.2 o pojemności 512 GB oraz mają 15,6-calowe ekrany Full HD. W każdy zastosowano matrycę IPS, która powinna gwarantować co najmniej przyzwoite odwzorowanie kolorów. To, czym Acer Nitro 5 ponownie się wyróżnia, to częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, gdzie konkurencja oferuje 144 Hz. Nie będę tu ściemniał, że to jakaś kolosalna różnica, bo tak nie jest, ale te dodatkowe 21 Hz może się przydać w przypadku dynamicznych gier online, jak np. Valorant, League of Legends czy Counter-Strike 2. W tym przypadku więcej oznacza lepiej.

Czy zatem Acer Nitro 5 jest najlepszym wyborem w tej cenie? Z testowanych laptopów to właśnie jego bym wybrał. Pod kilkoma kluczowymi względami wypada lepiej niż konkurencja, a przynajmniej te modele, które sprawdziliśmy. Zdaję sobie sprawę, że jednocześnie jest trochę droższy, bo mieści się raczej w górnej granicy 5-6 tys. zł, ale uważam, że jest to kwota, która warto dopłacić. Ma nie tylko lepszą wydajność, wyższą kulturę pracy, ale też troszkę lepszy ekran. Powinniście być z niego bardziej zadowoleni.

