Gry PlayStation Plus. Wybieramy najlepsze tytuły na PS5 i PS4

Jakie są najlepsze gry dostępne w ramach PlayStation Plus? Wybrałem 11 tytułów, w które mogą grać posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5, o ile wykupią abonament w wersji co najmniej Extra.

Posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 długo musieli czekać aż Sony uruchomi usługę, która będzie konkurencją dla Xbox Game Pass. W tym roku w końcu się to stało i chociaż różnic w porównaniu do oferty Microsoftu jest dużo i można dywagować nad wyższością jednego rozwiązania nad drugim, to nie zmienia to faktu, że miłośnicy PlayStation mają powody do zadowolenia. Jeszcze nigdy nie mieli dostępu do tylu gier w ramach miesięcznego abonamentu.

Które gry są najlepsze? Tego typu wybór nigdy nie jest łatwy, bo przecież mamy różne gusta i preferujemy odmienne gatunki. Pomimo tego pokusiłem się o wybranie moim zdaniem najlepszych gier, w które zagracie mając abonament PlayStation Plus Extra lub Premium. Uprzedzam, że nie ma tutaj produkcji retro, dostępnych tylko w najwyższym pakiecie.

God of War

God of War to pierwsza gra, która przyszła mi do głowy, gdy pomyślałem o tych najlepszych produkcjach, dostępnych w PS Plus. Co prawda sam ograłem ją całkiem niedawno w wersji na PC, ale to pewnie też dlatego związane z nią dobre wspomnienia są w moim umyśle świeże i dobrze utrwalone. A najnowsze przygody Kratosa (niedługo kolejna część) to świetna przygoda i jeszcze lepsza zabawa.

Po klasycznej trylogii, w której Kratos walczył z bogami z greckiego panteonu, akcja przenosi się o kilka lat do przodu. Główny bohater udał się do innej krainy, gdzie żyje spokojnie z synem Atreusem i żoną. Ta jednak umiera i jej życzeniem jest, aby jej prochy zanieść na najwyższą górę. Tak zaczyna się przygoda ojca i syna, w której będą musieli zmierzyć się z nordyckimi bogami. Wprowadzenie Atreusa dodało serii głębi i dojrzałości. Kratos przestał być żądnym mordu wojownikiem, a stał się ojcem, który nie do końca radzi sobie ze swoim rodzicielstwem, częściowo przez stratę ukochanej. Oczywiście wiem, że już wcześniej miał żonę i córkę, ale były one tylko tłem dla historii. Tutaj Atreus jest jej integralną, a może nawet najważniejszą częścią. Przez całą fabułę świetne rozwija się relacja dwóch bohaterów i jest jednym z najmocniejszych punktów gry.

Ghost of Tsushima

Niemal każdy naród czy nacja mają jakąś legendarną formację wojowników. Rzymianie mieli swoje Legiony, Persowie Nieśmiertelnych, Polacy Husarię, a Japończycy Samurajów. To właśnie wokół tych ostatnich kręci się akcja Ghost of Tsushima. W grze wcielamy się w Jina Sakaia, który jako jeden z niewielu przeżył atak Mongołów na wyspę Cuszima. Niemal całe jego oddziały zostają zmasakrowane. Celem bohatera staje się zemsta i powstrzymanie wrogów.

Ghost of Tsushima to gra akcji z otwartym światem. Akcje obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra charakteryzuje się wymagającym systemem walki, który może przywodzić na myśl gry z gatunku soulslike. W walce możemy stosować różne style, które sprawdzają się w zależności od przeciwnika, z którym się mierzymy. Gra ma piękną grafikę, dzięki której mamy okazję obserwować świetnie oddaną przyrodę i zapierające dech w piersiach widoki. Jednak przede wszystkim Ghost of Tsushima to kolejna, dobra historia.

Stray

Od początku zakładałem, że Stray znajdzie się na tej liście i to z dwóch powodów. Po pierwsze, była to pierwsza gra, którą sam ograłem w ramach abonamentu PS Plus. Po drugie, to w mojej ocenie jedno z największych zaskoczeń tego roku. Niepozorna produkcja zapewniła mi zabawę na kilka godzin i była to zabawa na wysokim poziomie. Poza tym Stray okazało się produkcją bardzo świeżą, oryginalną, ale też w wielu momentach wzruszającą.

W Stray wcielamy się w kota. Tak, w kota. Zwierzak przypadkiem trafia do zamkniętego miasta, które zamieszkują roboty. Część z nich marzy o wydostaniu się z azylu, ale nie jest to możliwe z powodu zamieszkujących okolice małych stworków, które działają niczym piranie i całymi chmarami atakują swój cel. Naszym celem jest pomoc w zrealizowaniu marzenia o otwarciu miasta na świat, a naszym pomocnikiem i przewodnikiem jednocześnie jest mały robocik. Tego nosimy na plecach, ale możemy też używać do czytania wiadomości, oświetlania terenu, a nawet do walki. Robot i kot szybko zostają przyjaciółmi. Reszty musicie dowiedzieć się sami, ale to bardzo dobra gra z wciągającą fabułą.

Marvel’s Spider-Man i Miles Morales

Marvel’s Spider-Man i Spider-Man: Miles Morales to dwie gry, których nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. W obu bawiłem się doskonale, co nie jest regułą w superbohaterskich produkcjach. Przez lata twórcy gier po macoszemu podchodzili do tematu herosów Marvela i DC Comics. Być może wydawało im się, że sama tematyka wystarczy, aby zainteresować graczy. Dlatego na palcach jednej dłoni dało się wymienić dobre gry z superbohaterami. Marvel’s Spider-Man i niezależne DLC w postaci Miles Morales (bo tak chyba należałoby określić tę grę) są zdecydowanie wśród tych udanych.

W obu grach wcielamy się w Spider-Mana. W pierwszej jest to bardziej tradycyjna odsłona w postaci Petera Parkera. W drugiej to już Miles Morales, który ma kilka dodatkowych mocy. W obu przypadkach mamy do czynienia z wymagającym, ale jednocześnie satysfakcjonującym systemem walki, możliwością eliminowania przeciwników na cicho, przyzwoitą fabułą i wręcz rewelacyjnym mechanizmem poruszania się po mieście. O ile w większości gier korzystam z punktów szybkiej podróży, tak w Spider-Manie kompletnie nie czułem ku temu potrzeby. Możliwość bujania się między budynkami Nowego Jorku daje mnóstwo satysfakcji.

Returnal

Nie wiem, jak Wam, ale mi gry typu rouglike kojarzą się przede wszystkim z produkcjami typu indie. W końcu najbardziej znane tytuły z tego gatunku to Hades, Dead Cells, Children of Morta oraz The Binding of Isaac. Wszystkie one są bardzo udane, ale jednak nie są to gry AAA. Returnal jest doskonałym wyjątkiem od tej reguły. To typowy rogalik, który jednocześnie oferuje jakość i rozmach największych produkcji.

W grze wcielamy się w astronautkę Selene, która rozbija się na tajemniczej planecie. Ta nie jest zbyt przyjazna, więc kobieta ma niewielkie szanse na przetrwanie. Jednak śmierć nie jest końcem. Kobieta za każdym razem, gdy dokona żywota, na nowo przeżywa rozbicie i chociaż trafią na tą samą planetę, to zawsze reset ją zmienia. Inne są lokacje, inne są też przedmioty. Jednocześnie Selene odkrywa pradawną technologię, która pozwala ulepszać jej umiejętności, dzięki czemu każda kolejna próba jest łatwiejsza. Wymagająca, trudna, ale satysfakcjonująca rozgrywka to główne cechy Returnal.

Death Stranding

Hideo Kojima to człowiek, który jeszcze za życia uzyskał status legendy świata gier. Nic dziwnego, w końcu to Japończyk w dużej mierze odpowiedzialny jest za serię Metal Gear Solid, będąc często jednocześnie scenarzystą, producentem i reżyserem. Kojima tworzy gry wyjątkowe, a jednocześnie oryginalne w wielu swoich założeniach, mechanikach i historiach. Nie inaczej jest w przypadku jego najnowszego dzieła, czyli wydanego w 2019 roku Death Stranding. Gra została dobrze przyjęta przez graczy i recenzentów, a teraz możecie w nią zagrać w ramach usługi PS Plus.

Niektórzy śmieją się, że Death Stranding to gra o kurierze, ale to częściowo prawda. W grze kierujemy losami Sama Portera, który żyje w niedalekiej przyszłości. Świat, za sprawą serii wybuchów, zmienił się nie do poznania. Co chwilę dzieją się nadprzyrodzone rzeczy, w tym temporalne opady przyspieszające proces starzenia czy wizyty niewidocznych gołym okiem Wynurzonych. To bardzo dojrzała produkcja, która dotyka ciężkich i ważnych tematów, w tym życia i śmierci. Fabuła bez wątpienia jest jedną z najmocniejszych stron Death Stranding i tylko dla niej warto produkcji dać szansę. Jestem przekonany, że duża część z Was będzie się w grze bawić doskonale.

Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Final Fantasy to seria legendarna. Uchodzi za jedną z najbardziej kultowych i najlepszych w historii całej branży. Z jedną z lepszych odsłon uchodzi siódemka, która niedawno doczekała się remake’u. Gra zyskała nową szatę graficzną, zmienił się też system walki z turowego na bardziej dynamiczny system hybrydowy, w którym mieszamy aspekty zręcznościowe i taktyczne. Chociaż remake jest dość wierny, to twórcy pokusili się o lekkie zmiany, a nawet rozbudowanie historii.

Co ważne, Final Fantasy VII Remake: Intergrade to nie jest remake całej siódmej odsłony serii. Okazała się ona na tyle rozbudowana, że przy dodatkowym rozszerzeniu historii twórcy podzielili ją na kilka części. Intergrade to pierwsza z nich, która opowiada fabułę w mieście Midgard. Jako gracze kierujemy byłym żołnierzem i najemnikiem o nazwie Cloud Strife. Przyłącza się on do ruchu oporu, który walczy ze złą korporacją Shinra, eksploatującą świat Gaia do granic jego wytrzymałości. Pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku jRPG.

Control: Ultimate Edition

Control to gra stworzona przez fińskie studio Remedy Entertainment, które ma na swoim koncie takie hity, jak: Alan Wake, dwie pierwsze części Max Payne czy też Quantum Brake. Wydanie Ultimate Edition to wersja kompletna, która zawiera wszystkie dodatki fabularne, tryby i aktualizacje. To trochę szalona produkcja, która przywodzi na myśl kultowe seriale sci-fi, ale zapewniam, że jeśli lubicie strzelanki akcji, to będziecie bawić się świetnie.

Fabuła skupia się wokół Jesse Faden. Główna bohaterka udaje się do tajnej agencji o nazwie Federalne Biuro Kontroli. Tam dochodzi do ataku, w trakcie którego ginie dyrektor organizacji. Jesse zostaje jego następczynią i musi odeprzeć inwazję. A to nie będzie łatwe, bowiem będzie musiała zmierzyć się z mocami nie z tego świata. Na szczęście bohaterka też nie jest ułomkiem. Oprócz broni palnej dysponuje też własnymi mocami, które mogą jej pomóc w walce z agresorami.

Horizon Zero Dawn

Jeśli macie PlayStation 4 lub PlayStation 5 i jakiś cudem nie graliście jeszcze w Horizon Zero Dawn, to warto szybko tę zaległość nadrobić. To jedna z lepszych przygodówek ostatnich lat, która niedawno doczekała się drugiej odsłony w postaci Forbidden West. Zanim jednak weźmiecie się za kontynuację, warto zapoznać się z fabułą jedynki, która jest doskonałym wprowadzeniem do całego świata. A jest to świat niezwykle bogaty i ciekawy, bo o ile ludzie żyją w plemionach, co wiąże się z wieloma rytuałami, które mogą uchodzić za pradawne, to tak naprawdę obserwujemy przyszłość.

Akcja dzieje się otwartym świecie, gdzie oprócz głównej fabuły mamy do pokonania wiele misji pobocznych. Przez cały czas rozwijamy też swoją postać, zdobywając nowe umiejętności oraz bronie. To jednocześnie gra akcji i skradanka w jednym, bowiem wiele potyczek można rozwiązać na różne sposoby. Oprócz ludzi przyjdzie nam zmierzyć się z robotycznymi zwierzętami, które praktycznie opanowały świat. Główna bohaterka gry – Aloy – chce poznać tajemnicę pradawnej cywilizacji i dowiedzieć się, skąd sama pochodzi.

Demon’s Souls

Ostatnia propozycja ode mnie to Demon’s Souls. Nie jest to gra dla każdego. Na pewno nie jest dla mnie, bo sam kilkukrotnie się od niej odbiłem. Nigdy nie byłem i prawdopodobnie już nie zostanę fanem produkcji z gatunku soulslike, co nie oznacza, że takiej gry nie mogę polecić. Może i nie trafiła akurat w moje gusta, ale może trafić w gusta kogoś z Was. Demon’s Souls to remake gry o tym samym tytule, która pierwotnie została wydana w 2009 roku, jeszcze na PlayStation 3. To produkcja o bardzo wysokim poziomie trudności. Nawet jeśli uważacie się za bardzo dobrych graczy, to przygotujcie się na notoryczne umieranie.

Jako gracze kierujemy poczynaniami bohatera, który zostaje wysłany do krainy fantasy o nazwie Boletaria. Naszym zadaniem jest nie tylko uśmiercenie upadłego monarchy, który doprowadził do uwolnienia mrocznych mocy, ale też zneutralizowanie mrocznego bóstwa. Jeśli tego nie zrobimy, to cały świat czeka zagłada. Fabuła może nie jest najmocniejszą stroną Demon’s Souls, ale nie o to w tych grach chodzi. Największą satysfakcję daje pokonywanie kolejnych przeciwników z ogromnymi i wymagającymi bossami na czele. Nie zniechęcajcie się początkowymi niepowodzeniami.

