Google Play. Za darmo aplikacje o wartości ponad 230 złotych!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić ponad 230 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Sleep Sounds – Zaśnij szybko, śpij spokojnie

Normalna cena: 29,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Sleep Sounds zawiera bogatą kolekcję dźwięków w wysokiej jakości, które można zmiksować, by utworzyć własną, relaksującą scenę muzyczną. Są odgłosy zjawisk pogodowych, zwierząt, miast, instrumenty oraz szumy. Dźwięki tego typu pomagają się skupić, odprężyć lub usnąć.

Sound Meter – Miernik hałasu zawsze pod ręką

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Aplikacja Miernik Dźwięku Pro używa mikrofonu smartfonu do pomiaru głośności otoczenia. Na ekranie swojego telefonu zobaczysz nie tylko wynik pomiaru w decybelach, ale też wykres ilustrujący zmiany głośności w czasie. Ponadto apka podpowie, do czego można to natężenie hałasu porównać i ostrzeże przed wysokim poziomem hałasu.

Miernik Dźwięku jest w stanie ponadto podać wartość minimalną, maksymalną i średnią dla pomiaru i zapisywać historię pomiarów. Jeśli miernik zachowuje się niepoprawnie, można go skalibrować, wprowadzając poprawkę.

Video Player Pro Version – odtwarzacz filmów na telefon

Normalna cena: 37,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Video Player w wersji Pro nie ma zablokowanych żadnych funkcji, co sprawia, że jest to wszechstronne narzędzie do oglądania filmów i słuchania muzyki w każdym formacie. Aplikacja odtworzy materiały w wysokiej jakości i zakodowane bezstratnie. Podczas odtwarzania zaś można sterować napisami, zmodyfikować parametry obrazu i dźwięku. We wszystkich zadaniach wykorzystywane jest przyspieszenie sprzętowe.

Aplikacja ma też różne wygodne funkcje dodatkowe, jak możliwość blokowania ekranu w czasie oglądania filmu, odtwarzanie w tle czy picture-in-picture. Aplikacji towarzyszy wygodny widżet do sterowania odtwarzaniem muzyki.

Verb Trainer Pro – ćwicz odmianę czasowników

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play dla języków: francuski, włoski, hiszpański, niemiecki.

Verb Trainer Pro to aplikacja, która przyda się uczącym się języków obcych. To narzędzie pomoże nauczyć się prawidłowej odmiany czasowników. Można przeglądać karty z koniugacjami oraz ćwiczyć samodzielnie z pomocą fiszek. Aplikacja działa w pełni offline i pozwala przenieść dane na kartę SD, co docenią posiadacze tańszych smartfonów z mniejszą pamięcią.

Pakiety ikon GomoTheGom – zmień swojego Androida

Normalne ceny: 5,09-6,99 zł

Za 0 zł można zgarnąć także kilka pakietów ikon, przygotowanych przez tego wydawcę. Z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Na liście znalazły się pozycje:

Crossword Quest Premium – Ile słów znajdziesz?

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Crossword Quest Premium to klasyczna krzyżówka, która pozwoli się zrelaksować przy łączeniu liter w słowa. Przy tym aplikacja nie ma żadnych reklam i żadnych limitów czasowych, możesz więc grać bez presji w swoim tempie. Kolejne rozwiązane krzyżówki odblokują nowe krajobrazy. Wyzwań jest tu ponad 2 tysiące, przy czym oczywiście poziom trudności rośnie.

Water Sort – Rusz głową. To taka wodna wieża Hanoi

Normalna cena: zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Water Sort Puzzle wykorzystuje koncepcję wieży Hanoi i łączenia porcji płynów, by przygotować dla nas wyzwanie intelektualne. Celem jest sortowanie płynów tak, by w jednym pojemniku był wyłącznie płyn w jednym kolorze. W grze przygotowanych zostało 1000 unikalnych poziomów, między którymi nie będą pokazywane reklamy. Grać można także offline.

Trivia Master – Zagraj i sprawdź ile wiesz

Normalna cena: 20,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Trivia Master to gra polegająca na rozwiązywaniu quizów tematycznych. Gra zawiera ponad 20 tysięcy pytań, podzielonych na kategorie i poziomy po 5-10 pytań. Przy każdym mamy kilka propozycji odpowiedzi, ale prawidłowa jest zawsze tylko jedna. Poziom zostaje zaliczony po podaniu prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania. Kategorie obejmują zarówno ogólne, jak jedzenie, zwierzęta czy geografia świata bardzo wąskie, jak golf, hiphop czy filmy animowane Disneya.

Grać można klasycznie oraz w trybach ułatwionych: 50/50 usunie dwie błędne odpowiedzi, głosy większościowe pokaże wybór większości graczy, a opinia eksperta zdradzi prawidłową odpowiedź. Grać można offline, zaczynając od dowolnej kategorii.

Producent udostępnił za darmo jeszcze dwie gry, działające na identycznych zasadach. Każda z nich kosztuje normalnie 19,99 zł:

Spelling Master – gra pomagająca nauczyć się pisowni angielskich słówek, przyda się przy przygotowaniach do egzaminów IELTS i TOEFL;

Science Master – gra idealna dla fanów szeroko pojętych nauk ścisłych (fizyka, chemia, biologia, nauki o środowisku), ich zastosowań teoretycznych i praktycznych oraz ich historii.

