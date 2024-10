Zostałam jesieniarą z Orange. To się naprawdę opłaca

Przyszedł ten moment, w którym zamiast o spacerach myślimy o rozrywce w domu. Gdy za oknem pada i wieje, nie ma to, jak zasiąść wygodnie przed telewizorem, szczególnie kiedy możemy wybierać spośród wielu kanałów i ciekawych filmów oraz seriali.

To doskonały moment, by zaprzyjaźnić się z telewizją Orange. Pomarańczowy operator zapewni nie tylko dostęp do telefonii z 5G i szybkiego internetu światłowodowego, ale też szeroką gamę programów telewizyjnych i rozrywkę na długie jesienne i zimowe wieczory. Telewizja Orange ma sporo do zaoferowania dla całej rodziny. Co więcej, każdy może oglądać to, na co ma ochotę na swoim własnym urządzeniu.

Telewizja od Orange: Ponad 200 kanałów i filmy na życzenie

Telewizja od Orange to usługa, w ramach której można mieć dostęp do telewizji linearnej przez internet – potrzebny jest tylko dekoder od operatora i abonament. Przy tym ten sposób korzystania z telewizji daje więcej możliwości niż telewizja naziemna. Można oglądać programy na kilku urządzeniach w domu (nie tylko na telewizorze), a także poza nim, uzyskać dostęp do biblioteki filmów na życzenie – VOD – z hitami prosto z kina, nagrywać programy do obejrzenia później, a nawet połączyć abonament na telewizję z najpopularniejszymi serwisami streamingowymi.

Orange wybija się na rynku między innymi możliwością połączenia telefonu, telewizji i internetu w jeden korzystny cenowo pakiet, ma w ofercie także nowoczesny dekoder 4K i regularnie planuje promocje dla swoich klientów. Nudy nie będzie, bo nawet Pakiet – Optymalny – to aż 136 kanałów polskich i zagranicznych nadawców (kanały informacyjne, tematyczne, muzyczne, sportowe czy dla dzieci), a często i liczne kanały dodatkowe – udostępniane za darmo.

Nie tylko telewizja. Masz też VoD, Netflix i MAX

Jeśli masz ochotę na konkretny film, zajrzyj do stale uzupełnianej, comiesięcznymi nowościami biblioteki Orange VoD. Są tu setki filmów, z czego część jeszcze niedawno była wyświetlana na wielkim ekranie. Wśród ostatnich premier znajdziecie tu m.in. „Beetlejuice Beetlejuice” (jako opcja „Prosto z kina”), „It Ends With Us” i „Był sobie kot”. Oczywiście, jeśli masz ochotę na leciwego klasyka, również znajdziesz tu coś dla siebie. Filmy wypożyczane są na 48 godzin i w tym czasie możesz oglądać je tyle razy, ile zechcesz. Opłata za wypożyczenie zaś zostanie dopisana do faktury.

Przy tym Orange nie ogranicza klientów do swojej biblioteki. W różnych pakietach można połączyć Orange Światłowód lub pakiet Orange Love, telewizję oraz dostęp Netflixa i Pakietu HBO z MAX. W każdym przypadku dostęp do usługi uzyskasz ze swojego dekodera telewizyjnego Orange, a także z innych swoich urządzeń. Oczywiście w pakiecie usługi będą tańsze niż kupowane osobno, można je łatwo obsłużyć i opłacić z poziomu aplikacji Mój Orange.

Poniżej zamieściłam przykładowy cennik dla Orange Love z popularnym łączem światłowodowym o prędkości pobierania do 600 Mb/s i wysyłania do 100 Mb/s oraz z Netflixem. Warto zwrócić uwagę na to, że za zakup online Orange daje 4 miesiące bez opłat. Trzeba też wiedzieć, że przy zakupie można wybrać wyższy wariant abonamentu na dostęp Netflixa. Zapewniają one między innymi możliwość odtwarzania materiałów jednocześnie na większej liczbie urządzeń.

Pakiet HBO można dokupić za 25 zł miesięcznie do pakietu Orange Love i internetu z telewizją, jeśli zawarta została umowa na 24 miesiące. Bez umowy pakiet kosztuje 30 zł miesięcznie. Znajduje się w nim dostęp do serwisu MAX oraz trzy filmowe kanały linearne HBO.

Na jesienne i zimowe wieczory polecają się liczne premiery, takie jak głośny serial „Odwilż” czy finał „Szadzi” – oba na HBO MAX. Na Netflixie w listopadzie pojawi się między innymi drugi sezon „Demon Slayera”, zapierający dech w piersiach thriller „The Madness” czy „JOY” – dramat historyczny, przedstawiający historię narodzin pierwszego tzw. dziecka z probówki. Wjadą też pierwsze filmy świąteczne.

Jednak zanim to nastąpi, można delektować się kolekcją filmów na Halloween. Przewodzi im megahit prosto z kina – „Beetlejuice Beetlejuice”. Świeża opowieść o rodzinie Deetzów zaskakuje fabułą, czarnym humorem i wspaniałą charakteryzacją.

Dekoder 4K zadowoli wybrednych

Telewizja od Orange byłaby niczym bez nowoczesnego dekodera. Urządzenie nazwane w ofercie Dekoder 4K Multi i sprawdzi się nawet w domach wymagających fanów telewizji. Jak wskazuje nazwa, może wykorzystać pełną moc telewizora o rozdzielczości 4K, odtwarzać materiały 4K z usługą Orange VOD i w pełni wykorzystać kanały telewizji linearnej, nadawane w 4K.

Oczywiście zalety najnowszego dekodera Orange nie kończą się na rozdzielczości obrazu. Przede wszystkim skończyły się czasy władzy tego, kto trzyma pilot. Dekoder Telewizji od Orange obsługuje funkcję Multiroom. To pozwala na oglądanie telewizji nawet na czterech urządzeniach jednocześnie i na każdym z nich można włączyć inny kanał. Przy czym nie muszą to być telewizory. Można sięgnąć też po tablet, telefon lub komputer. Urządzenia muszą tylko być połączone z tą samą siecią Wi-Fi, co dekoder telewizji. Dostęp do telewizji na kolejnym urządzeniu kosztuje 10 złotych.

Co więcej, dzięki temu dekoderowi nie przegapisz żadnego z ulubionych programów, nawet jeśli będą emitowane w tym samym czasie na różnych kanałach. Zadba o to Multinagrywarka – usługa pozwalająca nagrać programy z różnych kanałów, bez dodatkowych opłat. Na obejrzenie nagranego programu masz aż 30 dni. Jeśli zaś spóźnisz się i nie dasz rady obejrzeć początku odcinka ulubionego serialu, nie załamuj się… i po prostu włącz funkcję odtwarzania od początku. Możesz także wrócić do programów wyemitowanych do 7 dni wcześniej.

W ofercie są także pakiety dodatkowe oraz filmy z wypożyczalni Orange VoD, które również dokupisz z poziomu dekodera. Jako że działa na nim system Android, możesz też zainstalować sporo dodatkowych aplikacji ze sklepy Google Play (m.in. YouTube, Disney+, Twitch, Spotify) i zamienić niewielkie urządzenie w domowe centrum rozrywki.

Do swojego Funboxa możesz podłączyć się kablem lub bezprzewodowo (Wi-Fi 6). Możesz też podpiąć własny dysk do gniazda USB i odtwarzać filmy również z niego.

Jeśli mimo złej pogody ruszysz się z domu na dłużej, nie musisz rozstawać się ze swoją telewizją. Możesz sięgnąć po aplikację Orange TV Go, dostępną dla Androida, iOS oraz w przeglądarce pod adresem tvgo.orange.pl. Po zalogowaniu uzyskasz w niej dostęp do swojego pakietu telewizyjnego i biblioteki VoD także poza domem, no i na telefonie czy laptopie. To genialna sprawa także dla studentów, którzy z nadejściem jesieni opuścili rodzinne gniazdo. Korzystanie z Orange TV Go nie wiąże się z dodatkowymi opłatami – po prostu masz to w pakiecie.

Ile kosztuje Telewizja od Orange?

Telewizja od Orange jest częścią pakietów Orange Love. Można ją kupić razem z szybkim internetem światłowodowym lub z dostępem do internetu i abonamentem komórkowym.

Zależnie od pakietu, możesz sięgnąć po dostęp do 136 (pakiet Optymalny) lub 183 kanałów telewizyjnych oraz pakietów dodatkowych. Ceny pakietów są powiązane z nie tylko z liczbą kanałów, ale też z prędkością łącza. Ceny abonamentu mieszczą się w zakresie od 105 do 250 złotych miesięcznie przy umowie podpisanej na dwa lata. Najtańszy abonament obejmuje Światłowód Orange do 300 Mb/s oraz 136 kanałów telewizji linearnej. Na drugim końcu skali znalazł się pakiet Orange Love Extra z abonamentem komórkowym bez limitu, telefonem internetowym, łączem Orange Światłowód do 8 Gb/s, 183 kanałami telewizyjnymi w tym 3 kanałami HBO i dostępem do MAX, Pakietm Multi+.

Poniżej zamieściłam przykładowy cennik, łączący Telewizję od Orange i najpopularniejszy Orange Światłowód o prędkości pobierania do 600 Mb/s przy umowie podpisanej na dwa lata.

Warto wiedzieć, że można również podpisać umowę bezterminową. Abonament będzie wtedy droższy o 10 zł miesięcznie od takiego z umową na 24 miesiące.

Przy tym Orange przygotował promocję na start: zależnie od wybranego pakietu, nie płacisz abonamentu przez pierwsze 3, 4 albo 6 miesięcy. Można też zaoszczędzić kilka złotych dzięki zgodom marketingowym i korzystaniu z faktury elektronicznej.

Aktywacja usługi to jednorazowy wydatek wysokości 60 zł, dzierżawa modemu i dekodera TV z kolei kosztuje łącznie 9,98 zł miesięcznie.

Jak często bywa w takich sytuacjach, najmniej wydasz, jeśli wszystkie usługi będziesz mieć w jednym pakiecie. To rozwiązanie jest również wygodne, bo będziesz mieć dostęp do każdej ze swoich usług w aplikacji Mój Orange, a do opłacenia będzie tylko jedna faktura.

Artykuł powstał na zlecenie Orange Polska.

Źródło zdjęć: Stock-Asso / Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: własne, Orange