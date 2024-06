Tablety umarły? Dobre sobie, dopiero teraz nabierają sensu

Tablet to sprzęt na lata. Warto postawić na model, który nas przez ten czas nie zawiedzie – taki jak HUAWEI MatePad 11,5”S.

Nie macie czasem wrażenia, że tablety to taki sprzęt trochę bez sensu? Bo nie będę kłamał, sam przez wiele lat właśnie w ten sposób na nie patrzyłem. Uważam zresztą, że jestem w tym całkowicie usprawiedliwiony. To sprzęt, na który producenci bardzo długo nie umieli znaleźć pomysłu. To znaczy, mieli bardzo dużo pomysłów – po prostu nie wszystkie udane.

Na przestrzeni lat rynek zweryfikował jednak, czym tak właściwie powinien być tablet. W dzisiejszych czasach producenci doskonale rozumieją, do czego tego typu urządzenia mają służyć, czego oczekują od nich użytkownicy oraz – przede wszystkim – czym powinny się charakteryzować. Dzięki temu możemy cieszyć się obecnością na rynku dopracowanych, dojrzałych produktów, takich jak HUAWEI MatePad 11,5”S. Sama historia tego segmentu może być dla nas cenną wskazówką, na co zwracać uwagę, kiedy poszukujemy idealnego tabletu dla siebie.

Złota era i mroczne wieki

Na początek będzie krótka lekcja historii. Choć sama idea tabletu liczy dobre kilkadziesiąt lat, prawdziwy boom na tego typu urządzenia rozpoczął się mniej więcej na początku minionej dekady. Dla zobrazowania skali, w IV kwartale 2014 roku blisko połowa sprzedawanych komputerów (dokładnie 41 procent według danych Canalys) stanowiły tablety. Problem w tym, że były to ostatnie podrygi „złotej ery” podsycanej entuzjazmem dla nowej kategorii sprzętu.

Krótko później nastąpił krach. Na przestrzeni lat 2014-2016 sprzedaż tabletów dramatycznie spadła i przez kolejnych kilka lat utrzymywała się na stałym, niskim poziomie. Co poszło nie tak?

Brak pomysłu i inne nieszczęścia

Rynek zalała masa sprzętu różnych producentów. Wśród nich wydawały się dominować dwie kategorie. Jedną były niewielkie tablety o przekątnej 7-8”, które kusiły wysoką mobilnością i niską ceną. Tego typu sprzęt faktycznie miał sens, kiedy wyświetlacze smartfonów miały przekątną 4,3”. Kiedy urosły do 6” i więcej, małe tablety zaczęły wymierać śmiercią naturalną.

Drugą kategorię stanowiły produkty premium, zwykle wyposażone w dużo większe wyświetlacze o przekątnej ok. 10”, ale potrzeba było wielu lat, zanim na rynku upowszechniły się aplikacje potrafiące skutecznie wykorzystać dodatkową przestrzeń roboczą.

Największym problemem był jednak fakt, że użytkownicy korzystali z tabletów zupełnie inaczej niż ze smartfonów. Zamiast jednego urządzenia na osobę normą okazała się jedna sztuka na gospodarstwo domowe. Zamiast kupowania nowego modelu co rok lub dwa standardem okazało się trzymanie tabletów po kilka lat i brak presji, jeśli chodzi o ich wymianę.

Opisane różnice dziś mogą się wydawać oczywiste, ale początkowo wcale takie nie były. Przyczyniło się to do krachu w 2014 roku, który z kolei doprowadził do wycofania się z rynku wielu producentów. Dziś w grze zostały te firmy, które najlepiej poradziły sobie z odczytaniem potrzeb użytkowników i potrafiły zaoferować im sprzęt dostosowany do ich potrzeb – np. Huawei.

Tablet idealny – czyli jaki?

I myślę, że nad ofertą Huawei warto się pochylić, bo ostatnio pojawił się w niej model, który doskonale obrazuje zarówno klucz do sukcesu producenta, ale także jak powinien wyglądać de facto idealny tablet w 2024 roku. Mowa o HUAWEI MatePad 11,5”S.

Przede wszystkim łatwo zauważyć, że nowy MatePad nie wpisuje się za bardzo w żadną z opisanych wcześniej kategorii sprzętu. Zdecydowanie nie jest to maleństwo, próbujące rywalizować o naszą uwagę ze smartfonem. To dobrze wyposażony produkt ze średniego segmentu z dużym wyświetlaczem o przekątnej 11,5” i szeregiem unikalnych funkcji, których nie zaoferuje nam ani telefon, ani laptop.

HUAWEI MatePad 11,5”S może się pochwalić solidną specyfikacją. Sercem urządzenia jest procesor HiSilicon Kirin 9000WL, a oprócz tego mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Obowiązkowo mamy duży akumulator o pojemności 8800 mAh, wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2800 x 1480 pikseli i doskonałych parametrach oraz głośniki stereo (czterodrożne, więc działają w każdej orientacji). Jednocześnie mimo porządnych parametrów omawiany tablet wcale nie kosztuje fortuny.



Ceny nowego tabletu Huawei startują od 1699 zł. Za 1999 zł poza tabletem dostaniemy dodatkowo wygodną klawiaturę w zestawie. Bynajmniej nie jest to majątek za sprzęt, który prawdopodobnie posłuży nam dobre cztery lata albo i dłużej. Co więcej, taka kwota wydaje się idealnie wpasowywać w realne oczekiwania konsumentów. Według danych opublikowanych przez Statista, średnia kwota wydawana na tablety przez klientów w USA to 474 dolary, czyli w przeliczeniu właśnie ok. 1918 zł. Nowy MatePad idealnie wpisuje się więc w kategorię „złotego środka”, którego faktycznie szukają użytkownicy.

Kluczem do sukcesu urządzenia wydaje się być również to, że nie próbuje rywalizować ani ze smartfonami, ani z komputerami. Zamiast tego stawia na unikalną funkcjonalność i mocne strony tabletów. Jest dużo lżejszy i bardziej mobilny od większości laptopów na rynku, jednocześnie w części sytuacji spokojnie może je zastąpić – po części za sprawą wygodnej, odczepianej klawiatury, która doskonale sprawdza się podczas pisania wiadomości i pracy z dokumentami.

W przeciwieństwie do laptopa możemy jednak cieszyć się interfejsem od podstaw zaprojektowanym z myślą o obsłudze dotykiem. Klawiatura stanowi więc dodatek, a nie obowiązkowy element zestawu. To otwiera drogę do korzystania z niego w sytuacjach, w których laptop albo smartfon byłby cokolwiek nieporęczne. Ot, choćby na pokładzie samolotu, gdzie zwykle nie ma miejsca na rozłożenie się nawet z 14-calowym ultrabookiem. Albo kiedy trzeba zanotować coś na spotkaniu, na którym nikt nie przewidział miejsc siedzących. Ewentualnie po prostu na kanapie, kiedy chcemy wygodnie przejrzeć ulubione strony internetowe na dużym ekranie.

Unikalne funkcje, by wyróżnić się z tłumu

Stawianie na unikalność idzie jednak w przypadku HUAWEI MatePad 11,5”S o krok dalej. Producent nie wpadł w pułapkę, która pogrążyła niejeden tablet klasy premium i zadbał o to, by jego nowy produkt miał „killer feature”, którym wyróżni się z tłumu. Ba, i to nie jeden!

Po pierwsze, idąc za ciosem i wykorzystując pełny potencjał ekranu dotykowego, HUAWEI MatePad 11,5”S posiada obsługę rysika. Konkretnie mowa o rysiku M Pencil 3. Generacji, który rozpoznaje ponad 10 tys. stopni nacisku, a za sprawą technologii NearLink gwarantuje precyzyjną pracę bez opóźnień. To doskonałe narzędzie, pozwalające chociażby na wygodne pisanie odręcznych notatek. Na tym jednak jego możliwości bynajmniej się nie kończą.



W parze z preinstalowaną na urządzeniu aplikacją GoPaint nowy MatePad zmienia się w pełnoprawny tablet graficzny – ale wiecie, taki z doskonały wyświetlaczem i milionem innych zastosowań. Sama apka to absolutny kombajn graficzny, oddający do dyspozycji kreatywnych użytkowników wszystkie narzędzia, o jakich ci mogliby sobie tylko zamarzyć. W efekcie tablet pozwala wyzwolić twórczy potencjał na skalę, jakiej w życiu nie doświadczymy na tradycyjnym komputerze.

Po drugie, urządzenie możemy kupić w wersji PaperMatte z matowym ekranem drugiej generacji. Brzmi błahostka, ale ta drobna zmiana sprawia, że HUAWEI MatePad 11,5”S staje się realną alternatywą także dla czytników e-booków. W przeciwieństwie do urządzeń z ekranami e-ink tutaj możemy obejrzeć film czy oglądać kolorowe zdjęcia. Same plusy i świetne rozwiązanie np. dla studentów.

Zaufaj doświadczeniu

Producenci tabletów wyciągnęli wiele lekcji z burzliwej historii tego segmentu rynku. Dzięki temu w dzisiejszych czasach są w stanie zaoferować urządzenia doskonale dostosowane do realnych potrzeb użytkowników. Takim produktem zdecydowanie jest HUAWEI MatePad 11,5”S.

Jako użytkownicy także możemy z tego doświadczenia korzystać – chociażby wybierając odpowiedni tablet. Taki, który zaoferuje nam unikalną funkcjonalność oraz posłuży latami. Znowu, taki jak HUAWEI MatePad 11,5”S.

Jeśli chodzi o bohatera tego tekstu, kupicie go już za 1699 zł, aczkolwiek ze swojej strony szczerze polecam dopłatę do zestawu z klawiaturą za 1999 zł. Co więcej, decydując się na zakup teraz możecie skorzystać ze specjalnej oferty premierowej. W jej ramach w prezencie można zgarnąć rysik M Pencil 3 oraz dwanaście miesięcy ochrony ekranu. Trzeba się jednak pospieszyć – oferta jest ważna tylko do 7 lipca 2024.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Huawei.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Shutterstock