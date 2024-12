Święta z Orange. Pomarańczowy Mikołaj przynosi najlepsze prezenty

Grudzień to szczególny czas. Święta, spotkania z rodziną, uroczysta wieczerza, ustrojona choinka, a pod nią prezenty.

Wszyscy lubimy dostawać prezenty… Nie ma na nie lepszej okazji niż magiczne, grudniowe dni. A już dziś worek z prezentami rozsupłał Orange. Pomarańczowy Mikołaj z myślą o świętach i zimowym czasie spotkań przy stole i choince przygotował ofertę, która ucieszy całą rodzinę.

Prezenty ze światełkiem

Internet stał się bardzo ważną częścią naszego życia, a w te święta przydaje się szczególnie. Dzięki sieci możemy złożyć życzenia, łącząc się w rozmowach wideo z bliskimi, którzy obchodzą ten szczególny czas z dala od nas, nawet na drugim końcu świata. Łącze internetowe to także okazja do oglądania najlepszych filmów w ulubionych serwisach VOD czy słuchania świątecznej muzyki. Żeby to jednak dobrze działało, potrzebne jest stabilne, sprawne łącze.

Światłowód Orange to najlepsza oferta na szybki internet szerokopasmowy, co potwierdzają od miesięcy niezależne testy i rankingi. Decydując się na pomarańczowy światłowód w grudniu, możemy liczyć na specjalne korzyści.

Opcji jest kilka. Wybierając Orange Światłowód o prędkości do 300 Mb/s, za pierwsze 6 miesięcy abonamentu zapłacimy... 0 zł. Oznacza to blisko 400 zł w prezencie od Orange.

Oszczędności wzrosną, gdy zdecydujemy się na kolejne prędkości Orange Światłowodu – do 600 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s (prędkość osiągalna na wszystkich urządzeniach w sumie). W tych opcjach również pierwsze 6 miesięcy jest bez opłat, dzięki czemu łączne rachunki obniżą się o 450 zł, 510 zł czy 570 zł. Każdą z tych ofert można także wybrać w wersji z TV, dzięki czemu dodatkowo otrzymamy 136 kanałów (w tym 111 HD i 1 w 4K) oraz telefon internetowy.

Jednak największy prezent zyskamy, decydując się na Orange Światłowód w kosmicznej prędkości do 8 Gb/s. To najnowsza, najszybsza na polskim rynku opcja internetu szerokopasmowego, z której mogą już korzystać mieszkańcy 12 miast. W nich usługa dociera w sumie do około 1,8 mln gospodarstw domowych. Wybierając ten wariant – zarówno sam internet, jak i w pakietach z telewizją czy abonamentem komórkowym – można najwięcej zyskać.

Kupując pakiet ze światłowodem do 8 Gb/s, abonamentem komórkowym 5G z GB bez limitu, telewizją z ponad 130 kanałami i z Netflixem, można otrzymać nawet 3 prezenty. Są nimi: 12 miesięcy abonamentu za 0 zł za cały pakiet (dla nowych klientów i przechodzących na wyższe usługi), Netflix (w Planie Standard), też w prezencie za 0 zł przez 12 miesięcy. I również przez 12 miesięcy nie trzeba będzie płacić za pakiet Komfortowy – dodatkowy pakiet telewizyjny z 39 kanałami. W ten sposób zaoszczędzimy aż do przyszłych świąt, a korzyści sięgają łącznie ponad 3 tys. zł. Warunkiem jest zawarcie umów na Love Standard z Netflixem i pakiet Komfortowy na 24 miesiące.

W każdej opcji Orange dodatkowo zapewnia darmową CyberTarczę Orange – mechanizm wykrywający i blokujący zagrożenia. Warto zadbać o spokojne święta i cały nadchodzący rok. Złoczyńcy nie śpią nawet w takie dni, ale CyberTarcza czuwa cały czas. W 2023 r. zablokowała 360 tysięcy fałszywych domen, chroniąc 5,5 mln użytkowników przed utratą danych i oszczędności. Mijający 2024 rok również był niespokojny, warto więc się zabezpieczyć na 2025.

Prezenty z szybką piątką

Pomarańczowy Mikołaj przyniósł też inne prezenty, dla tych, którzy już mają internet ze światełkiem, ale za to potrzebują na przykład smartfonu z 5G. Na nich czekają świąteczne zestawy z drugim smartfonem za 1 złoty. To nie tylko oszczędność – to świetna okazja, by obdarować nowoczesnym telefonem kogoś z bliskich, idealny prezent pod choinkę.

Z tej okazji skorzystają klienci, którzy podpiszą nową lub przedłużą obecną umowę w abonamencie komórkowym na 24 miesiące, w Planie M lub L. W Planie L dodatkowo można zyskać internet 5G bez limitów danych i prędkości, przez cały okres umowy.

Jakie więc smartfony są do wyboru? Orange przygotował trzy zestawy:

zestaw smartfonów Motorola (tylko z Planem L): edge 50 neo 5G 12 + 512 GB i moto g34 5G 8/128 GB,

(tylko z Planem L): 12 + 512 GB i 8/128 GB, zestaw smartfonów Samsung (z Planem M lub L): Galaxy A55 5G 8 + 256 GB i Galaxy A15 5G 4/128 GB,

(z Planem M lub L): 8 + 256 GB i 4/128 GB, zestaw smartfonów Xiaomi (z Planem M lub L): Redmi Note 13 Pro 5G 8 + 256 GB i Redmi Note 13 6/128 GB.

Warto też wiedzieć, że od niedawna operator udostępnia 5G bezpłatnie i bezterminowo wszystkim swoim użytkownikom abonamentowym i na kartę. W sklepie online Orange można też kupić nowości na rynku – routery 5G, niewielkie, przenośne urządzenia, które bez kabli zapewnią nam szybkie łącze w domu, a dodatkowo możemy je zabrać ze sobą wszędzie.



Prezenty na kanapę

A może zamiast drugiego smartfonu lepszym prezentem dla bliskich okazałby się tablet – do oglądania filmów, do przeglądania internetu czy gier? Takie urządzenia to zarówno dobry wybór dla najmłodszych, jak i dla seniorów. Orange przygotował i taką okazję. Na klientów czekają dwa zestawy z tabletami w okazyjnej cenie:

Samsung Galaxy S24 FE 5G 8 + 128 GB i Samsung Galaxy Tab A9 4 + 64 GB (Wi-Fi),

8 + 128 GB i Samsung 4 + 64 GB (Wi-Fi), Samsung Galaxy A55 5G 8 + 256 GB i Samsung Galaxy Tab A9 4 + 64 GB (Wi-Fi).

Zasady są podobne jak w przypadku zestawów smartfonów. Z tej okazji skorzystamy, podpisując nową albo przedłużając obecną umowę z Planem M lub L na 24 mies. z wybranym smartfonem na raty. Lepiej jednak nie zwlekać – liczba smartfonów i zestawów urządzeń w promocji jest ograniczona.

Prezenty dla najbardziej pracowitych

W świątecznej ofercie Orange nie brakuje też propozycji dla klientów biznesowych. Także i oni, decydując się na najszybszą opcję światłowodu do 8 Gb/s, mogą skorzystać z promocji do 12 miesięcy za 0 zł.



Dla przedsiębiorców Mikołaj przynosi również w swoim worku prezentów zestawy ze smartfonami – wybierając jedno urządzenie, drugie otrzymają za 1 zł, wraz z drugą kartą SIM za 0 zł. Do wyboru są pary telefonów popularnych marek jak Samsung, Xiaomi czy Motorola.

Smartfony dla najbardziej pracowitych wymagają dodatkowych gigabajtów. Klienci firmowi, decydując się na ofertę planów komórkowych w Orange, otrzymują w świątecznej promocji do dwóch razy więcej GB na rok. To nawet 3600 GB, które przydadzą się na miesiące mobilnej pracy, spotkania on-line czy wideokonferencje z kontrahentami.

W biznesie sieciowe bezpieczeństwo to podstawa. Orange również w planach dla przedsiębiorców daje w prezencie CyberTarczę, a dodatkowo użytkownicy Planów Firmowych i Internetu Firmowego otrzymują kompleksowe usługi, takie jak np. backup danych czy wsparcie informatyczne.

Prezenty wyszukane samodzielnie

Z prezentami bywa różnie… Nie zawsze to, co przynosi Mikołaj, jest spełnieniem naszych oczekiwań. W takiej sytuacji najlepiej wziąć sprawę w swoje ręce i samodzielnie wybrać prezent dla siebie albo swoich bliskich.



Na gwiazdkowe zakupy najlepiej wybrać się do sklepu online Orange. To miejsce, w którym nie brakuje okazji, stanowiących dobrą inspirację na prezent. Co ważne, wszystkie urządzenia dostępne są tam w ratach 0%. Można więc na przykład rozłożyć zakupy na 20 rat, spłacając co miesiąc tylko niewielkie kwoty, bez dodatkowych kosztów.

Co więc kupimy w www.orange.pl/esklep? Oczywiście smartfony i tu warto polować na okazje. Orange regularnie organizuje promocje na smartfony, a teraz podsuwa w osobnej kategorii własne pomysły na prezent. Z myślą o seniorach warto zajrzeć do innego działu – telefony komórkowe. To klasyczne urządzeni z klawiaturą oraz – co ważne z obsługą LTE, niezbędną po zbliżającym się wyłączeniu 3G przez Orange.

W sklepie Orange nie brakuje także routerów – domowych i przenośnych – oraz tabletów, w tym najlepszych modeli Apple, Xiaomi, Honor, Samsung Galaxy, Huawei czy TCL. Najwięcej inspiracji na gwiazdkowe prezenty kryje jednak dział „Laptopy i konsole”. Tam, poza komputerami do pracy i zabawy naszą uwagę przykuł szeroki wybór sprzętu dla graczy – na przykład konsol stacjonarnych Sony i Microsoft, konsol przenośnych, które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność, jak MSI Claw, ASUS ROG ALLY, a także kontrolerów bezprzewodowych, słuchawek, myszy i klawiatur gamingowych.



Świetnym pomysłem na prezent – dla siebie lub swoich bliskich – będą także niezmiennie popularne smartwatche i opaski sportowe. W sklepie Orange znajdą się tańsze propozycje, na przykład zegarki marki Hama, ale także popularne modele dla najbardziej wymagających: Galaxy Watch7, Huawei Watch 4 Pro, Apple Watch Ultra 2 czy Garmin Fenix 7 Pro.

To też nie wam nie odpowiada? Dobry wybór prezentów od Orange znajdziecie na https://www.orange.pl/zobacz/prezenty, gdzie pomarańczowy Mikołaj zebrał niebanalne pomysłu na prezent dla całej rodziny – dla najmłodszych, dla nastolatków, dla dorosłych i dla seniorów rodu. Warto tam zajrzeć i pamiętać, że urządzenia mogą się wyprzedać więc kto pierwszy ten lepszy, a cena może zmieniać się w zależności od oferty i promocji.

Święta to czas dla bliskich

Szybki internet, smartfony, komputery, telewizor, Netflix, gadżety – wszyscy to lubimy i w Święta szczególnie chętnie korzystamy z tych udogodnień. W ten magiczny czas warto się jednak też zatrzymać i poświęcić czas na rozmowy przy stole, śpiewanie kolęd czy wspólne spędzanie wieczoru.

Artykuł sponsorowany na zlecenie Orange Polska.

