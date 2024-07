Nie przepłacaj, dobry smartfon kupisz poniżej 1500 zł. Oto polecane modele

Szukasz dobrego smartfonu, ale nie chcesz wydawać na to fortuny? Niezłe telefony o ciekawym wyglądzie i solidnej specyfikacji można kupić już za nie więcej niż 1500 zł. Wybraliśmy propozycje, na które warto zwrócić uwagę w sieci Plus.

Producenci zarzucają sklepy coraz to nowszymi smartfonami, a jedna premiera goni drugą. Nie ma tygodnia, by portale technologiczne nie donosiły o kolejnych debiutach. W tym natłoku ktoś, kto po prostu poszukuje dla siebie lub dla swoich bliskich sprawnego telefonu, może poczuć się zagubiony. Łatwo przeoczyć naprawdę udane konstrukcje, które nie muszą wcale dużo kosztować. W sieci Plus znaleźliśmy trzy ciekawe modele, które można kupić za niewielkie pieniądze, za mniej niż 1500 zł, a do tego – z dobrą ofertą na usługi. Przyjrzeliśmy im się bliżej.

Infinix Note 40 Pro: flagowe wyposażenie dla każdego

Note 40 Pro to jeden z hitów marki Infinix – smartfon w dobrej cenie, a wyglądający jak flagowiec. Funkcjonalnie – mocna średnia klasa o unikatowych cechach, rzadko spotykanych w innych telefonach.

Już sam zestaw z Infinix Note 40 Pro robi wrażenie. Poza telefonem znajdziemy w nim ładowarkę 70 W, przewodowe słuchawki douszne, etui na telefon z ekoskóry, szkło zabezpieczające na ekran, a także jako dodatek ekstra – magnetyczną ładowarkę indukcyjną Infinix MagPad o mocy 15 W.

Po wyjęciu telefon zachwyca nowoczesnym wyglądem. Obudowa oraz ekran są zaokrąglone na krawędziach, co zapewnia też wygodę trzymania. Żółty, połyskująco na różowo tył pokryty jest intrygującym, delikatnym wzorkiem, a całość wygląda jak szronione szkło i nie zbiera odcisków palców. Uwagę zwraca potężna wyspa aparatów, na której znalazł się nietypowy dodatek: okrągłe oświetlenie Active Halo, pełniące funkcję diody powiadomień.



Na obudowie dostrzeżemy też jeszcze jeden, ciekawy detal – logotyp JBL. Ta uznana marka audio odpowiada za dostrojenie głośników stereo i trzeba przyznać, że spisała się całkiem dobrze, nawet mimo lekkiego niedostatku basów (ale to ograniczenie konstrukcyjne płaskiej obudowy). Smartfon świetnie brzmi, zwłaszcza podczas odtwarzania filmów.

Ogromną zaletą modelu Infinix Note 40 Pro jest piękny ekran. To matryca AMOLED o dużej przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2436). Odświeżanie ekranu sięga 120 Hz, a jasność – 1300 nitów. Wyświetlacz zachwyca żywymi kolorami i doskonałym kontrastem. Sprawdzi się w każdym zastosowaniu – jest idealny do filmów, do gier, do przeglądania zdjęć, ale i do czytania.

Za wydajność Note 40 Pro odpowiada układ MediaTek Helio G99 Ultimate wspierany przez 12 GB RAM-u. To dobre połączenie, które sprawdzi się w codziennej pracy, jak i grach (570 tys. punktów w teście AnTuTu). Smartfon nie obsługuje jednak 5G, więc pozostaje łączność LTE. Nie zabrakło za to wsparcia dla połączeń głosowych w wysokiej jakości dzięki obsłudze VoLTE i Wi-Fi Calling w sieci Plus.

Na wspomnianej wyspie fotograficznej w Infinix Note 40 Pro znajdziemy trzy aparaty. Główny ma rozdzielczość 108 Mpix i pozwala robić zdjęcia 12 Mpix, w tym z bezstratnym zoomem 3x. Zestaw uzupełnia czujnik głębi 2 Mpix i aparat makro 2 Mpix. Smartfon powinien także zainteresować entuzjastów selfie. Przedni aparat ma 32 Mpix, a robienie zdjęć wspomaga dwudiodowa lampa LED, umieszczona w lewym górnym rogu obudowy. Takie połączenie pozwoli robić całkiem udane zdjęcia w różnych sytuacjach.

Infinix Note 40 Pro pracuje pod kontrolą XOS 14, bazującego na systemie Android 14. Nakładka producenta jest pełna zaawansowanych ustawień, ale jednocześnie bardzo intuicyjna.

Infinix Note 40 Pro jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh błyskawicznie ładowany z mocą 70 W przewodowo lub bezprzewodowe 20 W. Nad procesem czuwa technologia All-Round FastCharge 2.0 wspierana przez specjalny układ marki, Cheetah X1. Dzięki temu bateria jest ładowana w sposób zapewniający większe bezpieczeństwo i jej długą żywotność.

marzec 2024 190 g, 7.75 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) MediaTek Helio G99 Ultimate, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Infinix Note 40 Pro 12/256 GB w sieci Plus dostępny jest już za 1 zł na start i w 12 ratach po 175,50 zł. Łącznie za sprzęt zapłacimy 1399 zł.

Sprawdź ofertę Infinix Note 40 Pro w sieci Plus.

Samsung Galaxy A25 5G: AMOLED i aparat z OIS w dobrej cenie

Samsung Galaxy A25 5G to propozycja dla tych, którzy dysponując ograniczonym budżetem poszukują telefonu o wyglądzie Galaxy S24. Telefon ma równo ścięte boczne ramki, zgrabne zaokrąglenia na rogach, płaski ekran i tylną obudowę o metalicznym, lekko połyskującym wykończeniu, z trzema charakterystycznymi dla Samsunga obiektywami ułożonymi w prostej linii. Wariant, który do nas trafił, to wersja niebieska, ale są też inne kolory: czarny i żółty.



Galaxy A25 5G bardzo dobrze leży w dłoni, a dodatkowym ułatwieniem jest key island, czyli lekko wystająca wyspa na prawym boku, na której umieszczone są przyciski: zasilania (z czytnikiem linii papilarnych) i głośności. To nie tylko fajny detal wizualny, ale praktyczne rozwiązanie na co dzień – dzięki niemu o wiele łatwiej bez patrzenia można odblokować telefon czy kontrolować muzykę. Dzięki tym wszystkim elementom Galaxy A25 5G prezentuje się nie gorzej niż flagowce. Obudowa wykonana jest co prawda z plastiku, ale jest to tworzywo bardzo dobrej jakości, a przy tym dużej wytrzymałości.

Mocnym atutem Galaxy A25 5G jest ekran Super AMOLED. W tym segmencie cenowym matryca tego typu nie jest oczywistością, a jej jakość, odwzorowanie kolorów i wysoka jasność 1000 nitów z trybem podbicia w słońcu Vision Booster powinny zadowolić wymagających użytkowników. Wyświetlacz ma praktyczną przekątną 6,5 cala w rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080) i odświeżanie obrazu do 120 Hz. Producent zadbał też o nasz wzrok – funkcja Eye Comfort Shield redukuje szkodliwe niebieskie światło. Galaxy A25 5G sprawdzi się więc i do codziennych zastosowań, a także do czytania w łóżku przed snem, oglądania filmów czy grania w gry.

A jak Galaxy A25 5G radzi sobie pod względem wydajności? Sercem telefonu jest układ Exynos 1280, znany już z bardzo dobrze ocenianego Galaxy A53 5G. Z dodatkiem 6 GB pamięci RAM możemy liczyć na sprawną pracę na co dzień. Oczywiście do flagowych modeli sporo brakuje (478 tys. punktów w teście AnTuTu), ale w praktyce to połączenie sprawdza się zaskakująco dobrze. Na aplikacje użytkownicy otrzymają 128 GB pamięci wewnętrznej, mogą się też wspomagać kartą microSD do 1 TB.

Galaxy A25 5G pozwala skorzystać z zalet sieci 5G we wszystkich używanych pasmach. W sieci Plus telefon zapewnia bardzo szybki transfer danych w 5G. Szybkość zależy od zasięgu, a w naszych pomiarach Galaxy A25 5G wyciągał bardzo solidne 300-400 Mb/s. Galaxy A25 5G będzie też gotowy do działania w 5G w paśmie C. Komunikacyjne możliwości telefonu zwiększa też obsługa VoLTE i Wi-Fi Calling w sieci Plus, które zapewnią wysokiej jakości połączenia głosowe.

Zaletą Galaxy A25 5G jest też solidna sekcja fotograficzna. Główny aparat ma matrycę 50 Mpix i co ważne – optyczną stabilizację obrazu OIS. W segmencie cenowym do 1500 zł niewiele smartfonów ma to rozwiązanie, które zauważalnie ułatwia robienie zdjęć i poprawia jakość nagrywanych filmów. Galaxy A25 5G ma też szerokokątny aparat 8 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix oraz aparat selfie 13 Mpix.

Użytkownik Galaxy A25 5G nie musi się martwić o baterię. Akumulator 5000 mAh pozwoli na nawet dwa dni pracy, a w razie potrzeby można go podładować z mocą 25 W.

Wszystkim zarządza Android 14 z One UI 6.0. Co ważne, Galaxy A25 otrzyma cztery duże aktualizacje systemu Android i przez pięć lat będzie dostawał łatki bezpieczeństwa.

grudzień 2023 197 g, 8.3 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.5" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Exynos 1280, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

W sieci Plus telefon Samsung Galaxy A25 5G 6/128 GB można mieć już za 1 zł na start i 74,81 zł w 12 ratach, łącznie za 899 zł.

Sprawdź ofertę na Samsung Galaxy A25 5G na stronie sieci Plus.

Motorola moto g34 5G: najtańszy smartfon z 5G

Seria moto g firmy Motorola od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. I niedziwne – to proste, ale solidne telefony, które za niewielką kwotę pozwalają cieszyć się zaletami niemal czystego Androida, ale z przydatnymi dodatkami producenta.

Motorola moto g34 5G to propozycja dla oszczędnych użytkowników, którym zależy na łączności 5G – to jeden z najbardziej przystępnych cenowo smartfonów z obsługą nowego standardu.

Jak przystało na serię moto g, model moto g34 5G wyróżnia się minimalistyczną, stonowaną obudową bez żadnych udziwnień. W nasze ręce trafił wariant czarny (Charcoal Black) o matowym wykończeniu tylnego panelu. Wygląda to bardzo klasycznie, a co ważne – obudowa nie brudzi się pod wpływem codziennego używania. Producent zastosował na obudowie tzw. szkło akrylowe, czyli tworzywo PMMA, które jest wytrzymałe, a do tego prezentuje się elegancko. Zamiast czerni można też wybrać wersję niebieską (Ice Blue), a osoby poszukujące czegoś wyjątkowego, powinny zwrócić uwagę na wariant morski (Ocean Green) z wykończeniem ze skóry wegańskiej, jak w droższych modelach Motoroli. Co ważne, obudowa telefonu pokryta jest powłoką hydrofobową, więc nie szkodzi mu lekkie zachlapanie np. podczas deszczu.

Ekran moto g34 5G to matryca IPS o przekątnej 6,5 cala z odświeżaniem do 120 Hz. Rozdzielczość jest niższa niż w pozostałych modelach z naszej listy – to HD+ (720 x 1600) – jednak na co dzień z ekranu korzysta się bardzo przyjemnie. Wyświetlacz ma wysokie odświeżanie 120 Hz.



Atutem moto g34 5G są głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos, co też jest jednym ze znaków rozpoznawczych najlepszych modeli z serii moto g. Smartfon sprawdzi się do oglądania filmów podczas wakacji, można na nim też pograć, a przestrzenny dźwięk będzie dodawać realizmu. Entuzjaści dobrego brzmienia polubią także wciąż cenione gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Silnikiem napędowym moto g34 5G jest układ Qualcomm Snapdragon 695, czyli sprawdzona i sprawna jednostka, która mimo upływu czasu wciąż jest w stanie sprostać dzisiejszym wymaganiom. W oferowanej w Plusie wersji telefon dostępny jest z 4 GB pamięci RAM, a na dane i aplikacje użytkownik otrzyma 128 GB pamięci wewnętrznej. Wydajność (AnTuTu: 438 tys. punktów) jest wystarczająca do najważniejszych zastosowań.

Zintegrowany modem 5G pozwala korzystać z szybkiego internetu mobilnego w sieci Plus, a podczas naszych pomiarów telefon swobodnie przekraczał 300 Mb/s. Nie zabrakło też wsparcia dla VoLTE i Wi-Fi Calling w Plusie.

Ładnie wkomponowana w tył obudowy wyspa fotograficzna składa się z dwóch obiektywów. Główny aparat 50 Mpix (przysłona f/1,8) dzięki technologii Quad Pixel łączy cztery piksele w jeden, co pozwala uzyskać wyższą czułość przy słabym oświetleniu. Drugi aparat to 2 Mpix do zdjęć marko – wbrew pozorom, można się nim wykazać i uchwycić ciekawe szczegóły. Entuzjaści selfie dostają natomiast aparat 16 Mpix.

Plusem moto g34 5G jest akumulator 5000 mAh, który zapewni dwa dni pracy. W razie potrzeby z pomocą przychodzi ładowanie 18 W Turbo Power.

moto g34 5G pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem My UX, który zachowuje ducha czystego Androida od Google, ale dostarcza też rozszerzenia Moto. moto g34 5G będzie otrzymywać aktualizacje systemu przez trzy lata.

grudzień 2023 179 g, 8 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.53" - IPS LCD (720 x 1600 px, 269 ppi) Qualcomm Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

W sieci Plus moto g34 5G 4/128 GB można kupić już za 1 zł na start i za 58,16 zł w 12 ratach, łącznie za 699 zł.

Sprawdź ofertę na moto g34 5G w sieci Plus.

Mistrzowska Oferta dla rodziny

Szukasz telefonu nie tylko dla siebie, ale także dla swoich bliskich? To już wiesz, co wybrać, ale każdy smartfon wymaga też odpowiedniej usługi, a w Plusie jest na to specjalna okazja: Mistrzowska Oferta 3 w 1, z trzema abonamentami w cenie jednego.

Na czym to dokładnie polega? Plus proponuje trzy abonamenty w cenie jednego z paczką 750 GB do podziału na trzy numery – i to już za 99 zł miesięcznie, przez 2 lata z rabatami. Za jeden numer wychodzi więc po 33 zł – to bardzo dobra cena i zauważalna oszczędność na domowych rachunkach. Mistrzowska Oferta to także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do usługi All In Streaming czyli dostęp do Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus za jedyne 49,99 i nawet 6 miesięcy prezencie.

Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi i stali klienci, a także osoby przechodzące do Plusa z innej sieci.

Można też się zdecydować na inny wariant oferty – Mistrzowska Oferta 2 w 1, czyli z dwoma abonamentami w cenie jednego. Tu do wyboru są dwie opcje:

oferta za 69 zł miesięcznie z rabatami z paczką 240 GB , nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Ta opcja jest dostępna dla wszystkich nowych klientów Plusa, osób przenoszących numer z innych sieci oraz użytkowników oferty Plusa na kartę czy MIX.

, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Ta opcja jest dostępna dla wszystkich nowych klientów Plusa, osób przenoszących numer z innych sieci oraz użytkowników oferty Plusa na kartę czy MIX. oferta za 59 zł miesięcznie z rabatami z paczką 100 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Oferta ta skierowana jest do klientów Plusa, którzy jednocześnie kupią lub przedłużą inny abonament głosowy za minimum 39 zł albo usługę internetu o wartości min. 19 zł na miesiąc. Z oferty mogą także skorzystać użytkownicy Polsat Box – tu warunkiem jest równoczesny zakup lub przedłużenie usługi Polsat Box za minimum 20 zł na miesiąc.

All In Streaming dla fanów dobrego kina domowego

Specjalny pakiet All In Streaming, dostępny wraz z Mistrzowską Ofertą, łączy dostęp do popularnych platform Disney+ i Max oraz dedykowanego pakietu Polsat Box Go Plus. Opłata za całość jest atrakcyjna – to jedyne 49,99 zł na miesiąc, a więc mniej niż trzeba zapłacić za dostępy oddzielnie.

W zależności od wybranego abonamentu klienci otrzymują bezpłatny dostęp do All In Streaming na 3 lub 6 miesięcy. Przy abonamentach głosowych o wartości od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, klienci otrzymają 6 miesięcy dostępu w prezencie. Natomiast przy niższych abonamentach – 3 miesiące.

Pełna oferta Plusa jest dostępna na stronie www.plus.pl.

