Nie przepłacaj. Samsung ma telefon, który kasuje flagowce za ułamek ich ceny

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon o możliwościach flagowca, który można kupić w korzystnej cenie w Programie Odkup, robiąc zakupy online w sklepie producenta na Samsung.pl.

Samsung ma nowego asa w rękawie. W ofercie producenta pojawił się model Samsung Galaxy S24 FE, czyli „pogromca flagowców” w koreańskim wydaniu. I wiecie co? Jestem przekonany, że każdy z Was chętnie nosiłby takiego smartfona w swojej kieszeni.

Skąd ta pewność? Choćby stąd, że dotychczasowe modele z rodziny FE były absolutnymi hitami sprzedażowymi, oferując funkcjonalność na poziomie flagowców w znacznie atrakcyjniejszej cenie. Okazuje się, że ludzie bardzo lubią, kiedy mogą kupić produkt premium bez rujnowania ich budżetu. Niewiarygodne, prawda?

Flagowiec w rozsądnej cenie

Ale pomijając aspekt ekonomiczny, Samsung Galaxy S24 FE to po prostu kawał porządnego smartfona o świetnej specyfikacji. Na pokładzie znajdziemy m.in. procesor Exynos 2400e, czyli układ znany z flagowych wariantów Galaxy S24, ale za to w jeszcze bardziej energooszczędnym wydaniu. Mamy także świetny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, duży akumulator o pojemności 4700 mAh i bardzo dobry aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Przede wszystkim jednak znajdziemy tu wiele funkcji unikalnych dla marki Samsung. Na przykład technologię Galaxy AI, czyli szereg rozwiązań na bazie sztucznej inteligencji, które ułatwiają codzienne korzystanie z telefonu. Dzięki nim możemy np. przeprowadzić rozmowę w obcym języku z tłumaczeniem na żywo, kompletnie przekadrować zdjęcie z pomocą funkcji Asystenta Aparatu oraz tworzyć kompleksowe notatki ze spotkań. Mówimy tu o narzędziach, które wywracają na głowę to, w jaki sposób korzystamy na co dzień ze smartfona.

Oprócz tego Samsung Galaxy S24 FE to także smartfon dla graczy, którzy z pewnością docenią kombinację wysokiej wydajności z długim czasem pracy na baterii1, a także dla mobilnych fotografów, którym zależy na doskonałym aparacie. Wreszcie to doskonały wybór dla każdego, kto lubi sprzęty Koreańczyków i chce wykorzystać pełny potencjał oferowany przez ekosystem firmy Samsung.

Zainteresowani? To mam dla Was dobrą wiadomość! Model Samsung Galaxy S24 FE w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej znajdziecie w sklepie Samsung.pl już za 2899 zł2, a jeśli skorzystacie z jednej prostej sztuczki, możecie go mieć jeszcze taniej.

Wygodniej i z gwarantowaną zniżką w Programie Odkup

Tą „sztuczką” jest Program Odkup. Możemy dzięki niemu sprzedać nasz obecny smartfon (i nie tylko – równie dobrze może to być tablet, słuchawki albo inteligentny zegarek), a co więcej - uzyskać dodatkowy rabat3 na zakup Galaxy S24 FE. W przypadku tego modelu możemy liczyć na gwarantowane 350 zł zniżki w koszyku i to niezależnie od tego, jakie urządzenie zostawimy w rozliczeniu. To dodatkowy benefit dostępny od 21 października 2024 roku w promocji online na Samsung.pl.

Program Odkup to bardzo fajna opcja i to choćby dlatego, że gwarantuje nam spokój ducha. Jasne, obecny telefon zawsze możemy sprzedać za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego, ale proces ten zwykle jest mozolny, a bywa, że i tak nie wyciągniemy w ten sposób interesującej nas kwoty. Niestety kupujący są uczuleni na wszelkie oznaki używania i jeśli telefon nie jest w absolutnie idealnym stanie, jego wartość leci na głowę. W przypadku Programu Odkup nie stanowi to większego problemu – przyjmowane są działające urządzenia nawet z potłuczonym ekranem, a cały proces trwa szybko i wymaga raptem kilku klików.

Jak to wygląda w praktyce? Zaczynamy od wyboru interesującego nas sprzętu objętego programem. Dokonując jego zakupu za pośrednictwem sklepu Samsung.pl możemy od razu zaznaczyć, że chcemy skorzystać z Programu Odkup.

W następnej kolejności zostajemy odesłani do formularza, gdzie deklarujemy, jaki sprzęt chcemy oddać w rozliczeniu. Mogą to być smartfony, ale także tablety, słuchawki czy smartwatche. Co ważne, lista urządzeń objętych programem nie ogranicza się wyłącznie do produktów marki Samsung. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by sprzedać więcej niż jedno urządzenie, obniżając tym samym cenę nowego telefonu jeszcze bardziej.

Po wybraniu produktu, który chcemy zostawić w rozliczeniu, zostajemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań na temat stanu urządzenia. Na tej podstawie przygotowywana jest wstępna wycena. Nie jest to jeszcze ostateczna kwota, która wpłynie na nasze konto, ale już w tym momencie możemy ocenić, czy w ogóle jesteśmy taką ofertą zainteresowani.

Zakładam, że tak, ale myślę, że to też istotne – deklaracja o skorzystaniu z Programu Odkup to nie cyrograf. Jeśli podana kwota nam mimo wszystko nie odpowiada, nikt nie zabrania spróbować spieniężyć telefonu we własnym zakresie (przy czym, co ważne, jeśli wycofamy się z aktualnej promocji dla Galaxy S24 FE w Programie Odkup na Samsung.pl, bonus w wysokości 350 zł trzeba będzie zwrócić). Mówiąc krótko, nic nie stoi na przeszkodzie, by przynajmniej sprawdzić, ile możemy za niego dostać bezpośrednio w sklepie Samsung.pl.

Po przejściu przez formularz i złożeniu zamówienia na naszego maila przyjdzie instrukcja dotycząca wysyłki odsprzedawanego telefonu. Po otrzymaniu sprzętu organizator Programu Odkup weryfikuje stan urządzenia i na tej podstawie dokonuje ostatecznej wyceny. Jeśli kwota się nie zmieniła względem tej podanej w formularzu, pieniądze od razu zostaną przelane na nasze konto. Jeśli pojawiłaby się rozbieżność, dostaniemy taką informację mailowo i w razie czego nadal możemy się wycofać.

Myślę natomiast, że wycofywanie się raczej nie będzie konieczne. Kwoty oferowane za urządzenia w Programie Odkup są bardzo atrakcyjne, a do tego oszczędzamy czas i nerwy, czyli coś, co bardzo trudno przeliczyć na pieniądze.

Okazja jakich mało

Co więcej, decydując się na zakup telefonu Samsung Galaxy S24 FE w oficjalnym sklepie Samsung.pl możemy liczyć na szereg dodatkowych benefitów. Przykładowo, dokonując zamówienia za pośrednictwem aplikacji Samsung Shop możemy zgarnąć dodatkowe 5 procent rabatu na pierwsze zakupy. Wystarczy wpisać w koszyku kod „START” i już możemy cieszyć się niższą ceną4.

Użytkownikom zalogowanym w programie Samsung Rewards5 za zakup wszystkich urządzeń marki Samsung, w tym modelu Samsung Galaxy S24 FE przysługują punkty lojalnościowe, które można wykorzystać na kolejne zakupy w sklepie Samsung.pl lub aplikacji Samsung Shop. Ot, przydadzą się choćby na zakup etui lub ładowarki.

Podczas robienia zakupów w oficjalnym sklepie producenta na Samsung.pl możemy też skorzystać z darmowej wysyłki oraz oferty rat 0 procent6.

Mówiąc krótko, Samsung Galaxy S24 FE sam w sobie jest diabelnie opłacalną propozycją, a w połączeniu z Programem Odkup i aktualnie dostępną ofertą online na Samsung.pl staje się okazją, której nie można przegapić. To telefon, który pokocha każdy, kto szuka flagowca, ale jednocześnie mocno patrzy na przelicznik ceny do oferowanych możliwości. Bo szczerze? W tej kategorii trudno nowy model firmy Samsung przebić.



1 Bateria o pojemności 4 700 mAh. Wartość typowa testowana w warunkach laboratoryjnych innych firm. Wartość typowa to szacunkowa wartość średnia uwzględniająca odchylenia w pojemności baterii wśród próbek baterii testowanych zgodnie z normą IEC 61960. Pojemność znamionowa Galaxy S24 FE wynosi 4565 mAh. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od środowiska sieciowego, wzorców użytkowania i innych czynników.

2 Cena smartfonu Galaxy S24 FE 128 GB w sklepie Samsung.pl w dniu 21.10.2024 jest najniższą z ostatnich 30 dni i wynosi 2899 PLN.

3 Promocja trwa od 21.10 do 10.11. 2024. Kwoty i modele odkupu zależne są od stanu urządzenia i ustala je Organizator Programu Odkup – firma Foxway OÜ. 350 zł to min. kwota gwarantowana za udział w Programie Odkup, przyznawana raz niezależnie od ilości sprzedanych urządzeń. Limity, szczegóły i ograniczenia dostępne na https://samsungodkup.foxway.tech

4 Program trwa od 1.02.2024 r. do dnia zakończenia przez Organizatora i obowiązuje na pierwsze zakupy w aplikacji Samsung Shop wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Minimalna wartość zamówienia przed naliczeniem zniżki to 1500 zł. Szczegóły w regulaminie na https://www.samsung.com/pl/apps/samsung-shop-app/

5 Szczegóły na https://www.samsung.com/pl/rewards/

6 Szczegóły na https://www.samsung.com/pl/offer/zakup-na-raty/

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Samsung.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung