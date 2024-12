Święta z Plusem: smartfony za pół ceny i streamingowy zawrót głowy

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który spędzamy z najbliższymi. To również okres, w którym chętnie obdarowujemy się prezentami. Jeśli szukasz idealnego podarunku dla bliskiej osoby i jednocześnie chcesz zaoszczędzić, Plus ma dla Ciebie wyjątkową ofertę.

Okres przedświąteczny jest magiczny, ale jednocześnie kojarzy nam się z pogonią za prezentami i wydatkami z tym związanymi. Jednak każdy z nas chciałby, aby jego bliscy uśmiechnęli się przy choince, rozpakowując swój upominek. Koniec roku to dobry moment na wymianę telefonu, a przy obecnych cenach na rynku nie każdy może sobie pozwolić na to, aby z dnia na dzień wymienić urządzenie.

Przenieś numer do Plusa i kup smartfon 50% taniej

Plus wychodzi naprzeciw świątecznym potrzebom, oferując wybrane modele smartfonów w znacznie niższych cenach. Promocja „Smartfony za pół ceny” została przygotowana dla wszystkich, którzy planują zmienić operatora. Przenosząc numer do Plusa, można w okazyjnych cenach kupić wymienione niżej telefony.

Honor 90 5G 8/256 GB

Honor 90 5G to nowoczesny smartfon, który łączy wyjątkową jakość obrazu z wysoką wydajnością. Wyposażony jest w 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2664 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co zapewnia niesamowite doświadczenie wizualne. Główny aparat ma imponującą rozdzielczość 200 Mpix, co pozwala na tworzenie zdjęć o wyjątkowej jakości. Na przedzie znajduje się aparat o rozdzielczości 50 Mpix, idealny do selfie.

Smartfon jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który zapewnia szybką i płynną pracę. Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 66 W zapewnia długotrwały czas pracy. Honor 90 5G działa pod kontrolą systemu Android 13 z MagicOS 7.1.

maj 2023 183 g, 7.8 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 512 GB) - 200 Mpix + 12 Mpix + 2 Mpix + 50 Mpix 6.7" - AMOLED (1200 x 2664 px, 436 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 2,50 GHz Android v.13.0 5000 mAh, SuperCharge, USB-C

W Plusie Honor 90 5G 8/256 GB kosztuje teraz 868,48 zł: 1 zł na start oraz 12 rat po 72,29 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1749,04 zł).

Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB

Samsung Galaxy S35 5G to urządzenie, które zaskakuje swoją zaawansowaną technologią i funkcjonalnością. Wyposażony w 6,6-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje wysoką jakość obrazu. Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix pozwala na tworzenie zdjęć o wysokiej jakości, a zdjęcia selfie możemy zrobić przednim aparatem o rozdzielczości 13 Mpix.

Wewnątrz obudowy pracuje wydajny Exynos 1380, który gwarantuje płynną pracę telefonu. Z kolei za długi czas pracy urządzenia odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh. Nad wszystkim czuwa Android 14 z funkcjonalnym interfejsem One UI 6.1.

marzec 2024 209 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 13 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB można kupić w Plusie za 818,44 zł: 1 zł na start oraz 12 rat po 68,12 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1648,96 zł).

Motorola Edge 50 Fusion 12/512 GB

Motorola Edge 50 Fusion to smartfon, który sprosta wymaganiom każdego użytkownika. Wyposażony w 6,7-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz, gwarantuje świetne wrażenia wizualne podczas oglądania filmów i grania w gry. Z aparatem głównym 50 Mpix można uchwycić niezapomniane chwile z niesamowitą wyrazistością, a przedni aparat 32 Mpix przyda się do zrobienia autoportretu.

Sercem Motoroli Edge 50 Fusion jest Snapdragon 7s Gen 2, który zapewnia płynną i szybką pracę, nawet przy wymagających zadaniach. Pojemna bateria 5000 mAh, wspierana technologią szybkiego ładowania TurboPower 68 W, eliminuje obawy o szybkie wyczerpanie energii. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 14.

kwiecień 2024 174.9 g, 7.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 13 Mpix + 32 Mpix 6.7" - P-OLED (1080 x 2400 px, 393 ppi) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 2,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

Plus w ramach promocji sprzedaje smartfon Motorola Edge 50 Fusion 12/512 GB w cenie 948,40 zł: 1 zł na start oraz 12 rat po 78,98 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1898,92 zł).

Realme 12 Pro 5G 12/256 GB

Realme 12 Pro 5G to smartfon, który zachwyca połączeniem eleganckiego designu z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i płynnym odświeżaniu 120 Hz, oferuje świetne doznania wizualne. Piękno otaczającego świata można uchwycić dzięki bogatemu zestawowi aparatów, z jednostką 50 Mpix na czele. Z przodu znalazł się tu aparat o rozdzielczości 16 Mpix.

Za płynną pracę smartfonu odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia długi czas pracy i można ją szybko naładować z mocą 67 W. Realme 12 Pro 5G działa pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem Realme UI 5.0.

styczeń 2024 190 g, 8.8 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 32 Mpix + 16 Mpix 6.7" - AMOLED (1080 x 2412 px, 394 ppi) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Realme 12 Pro 5G 12/256 GB jest dostępny w promocji Plusa za 998,56 zł: 1 zł na start oraz 12 rat po 83,13 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł).

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy przenieść numer do Plusa i podpisać nową umowę abonamentową w ofercie indywidualnej lub rodzinnej. W abonamencie indywidualnym Plus ma do wyboru taryfy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem danych w cenie już od 39 zł miesięcznie (przez dwa lata z rabatem). Oferty rodzinne to na przykład pakiet 2w1 240 GB za 69 zł miesięcznie (przez dwa lata z rabatem) i 3w1 750 GB w cenie 99 zł miesięcznie (też przez dwa lata z rabatem).

Szczegóły oferty abonamentowej można znaleźć na stronie Plusa.

Nie tylko smartfony

Zaoszczędzone środki warto przeznaczyć na rozrywkę, a dokładnie dokupienie do abonamentu Pakietu All In Streaming. Zyskujemy tu dostęp do 3 streamingów, czyli Disney+, Max i Polsat Box Go Plus, na których każdy znajdzie coś dla siebie. W grudniowy klimat wprowadzą nas świąteczne filmy i nie tylko. W szczególności polecamy poniższe tytuły.

Platforma MAX:

„Świąteczna afera w North Pole” to komedia, która wprowadzi Cię w świąteczny nastrój, choć z lekką dawką dramatu. Trish i Diana, przyjaciółki i królowe świątecznych dekoracji w swoim miasteczku, nagle poważnie się kłócą. Ich rywalizacja o tytuł najlepiej udekorowanego domu wymyka się spod kontroli, siejąc chaos w całym North Pole. Czy uda im się pogodzić i uratować święta, a przy okazji odkryć prawdziwe znaczenie przyjaźni?

„Dwanaście Wigilii” to ciepła opowieść o Calvinie Carterze, pracoholiku, który zaniedbuje rodzinę i przyjaciół. W Wigilię, po wypadku, budzi się w szpitalu i otrzymuje niezwykłą szansę: może przeżyć ten sam dzień 12 razy, aby w końcu „zrobić to dobrze”. Czy Calvin wykorzysta tę okazję, aby zmienić swoje życie i odkryć prawdziwe znaczenie Świąt?

Platforma Disney+:

„Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej Świąt” to specjalny odcinek świąteczny z ulubionymi bohaterami Marvela. Star-Lord, Drax, Rocket, Groot i Mantis postanawiają sprawić Peterowi Quillowi niezapomniane Święta na Ziemi. Czekają ich zabawne przygody, wzruszające momenty i mnóstwo świątecznej magii.

"Opowieść wigilijna Muppetów" to zabawna i wzruszająca adaptacja klasycznej powieści Charlesa Dickensa, w której w role głównych bohaterów wcielają się uwielbiane przez wszystkich Muppety. Skąpy Ebenezer Scrooge w wigilijną noc doświadcza niezwykłej przemiany dzięki wizytom trzech duchów: Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości. Wraz z Kermitem i całą plejadą barwnych postaci, film przypomina o prawdziwym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia i magii, która im towarzyszy.

Pakiet Polsat Box Go Plus:

Pakiet Polsat Box Go Plus to idealna opcja dla wszystkich, którzy chcą mieć swoje ulubione programy i kanały zawsze pod ręką. W ramach Pakietu Polsat Box Go Plus uzyskacie dostęp do ponad 30 popularnych kanałów TV mobilnie, ponadto czeka na Was 40 tys. godzin materiałów VOD z popularnymi serialami obyczajowymi: „Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość”, „Powrót do życia”, „Grzechy sąsiadów", komediowymi: „Teściowie”, „Kowalscy kontra Kowalscy”, „Świat według Kiepskich”, czy kryminalnymi: „Gliniarze”, „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”, „Policjantki i policjanci”, a także programy rozrywkowe: „Miłość za wszelką cenę", „Nasz nowy dom” i „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Ceny Pakietu All In Streaming, przy wykupieniu abonamentu w Plusie na 24 miesiące, zaczynają się od 25 zł miesięcznie.

Jak znaleźć idealny prezent na Święta dla bliskiej osoby? Warto pomyśleć o czymś, co sprawi jej radość, będzie użyteczne lub pozwoli spędzić miło czas w rodzinnym gronie. Na przykład na wspólnym oglądaniu filmów.

Tekst reklamowy przygotowany na zlecenie operatora sieci Plus.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: RossHelen / Shutterstock, Plus, Honor, Telepolis.pl, Motorola, Realme