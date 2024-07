Plus puszcza hamulec. Na taką ofertę warto było czekać

GIGAnci życia to nowa propozycja Plusa dla osób, które z każdego dnia chcą wycisnąć maksimum. Do zgarnięcia jest nawet 6400 GB na korzystanie z Internetu. W jaki sposób zamierzacie je wykorzystać?

Myślę, że większość z nas żyje na swój sposób pełnią życia, tyle że dla każdego będzie to oznaczało co innego. Dla jednych „życie pełnią życia” to funkcjonowanie w ciągłym ruchu – dziś spotkanie ze znajomymi we Wrocławiu, jutro festiwal w Warszawie, a w przyszłym tygodniu piesza wycieczka po Tatrach. Dla innych będzie to realizowanie swoich pasji i angażowanie się w ciekawe projekty – w te mniejsze, jak nauka gry na gitarze, ale i bardziej ambitne, np. organizację lokalnego festiwalu filmów grozy. Jeszcze dla innych to po prostu poświęcanie swojego czasu rodzinie i bliskim.

Jedno jest pewne: takie życie potrafi być intensywne i wymagające. Nie zawsze jest w nim czas dla siebie – na rozrywkę, rozwijanie hobby i pozostawanie w kontakcie z innymi. Na całe szczęście Plus ma na to rozwiązanie. Dzięki nowej ofercie operatora każdy z nas może zostać GIGAntem życia i czerpać z niego pełną piersią, pielęgnować swoje pasje i zajmować się wieloma sprawami jednocześnie, bez rezygnowania z tego co ważne.

GIGAnci życia – o co chodzi?

GIGAnci życia to idea, która przyświeca nowej promocji w Plus na kartę. Do zgarnięcia jest nawet 6400 GB pakietu internetowego, które będziemy mogli wykorzystać w dowolny sposób – by żyć jeszcze bardziej intensywnie i bez ograniczeń.

Jak skorzystać z nowej oferty? To banalnie proste. Jeśli macie numer w Plus na kartę lub właśnie kupiliście nowy starter, wystarczy doładować konto za minimum 35 zł i odpalić jeden z pakietów Bez Limitu z nielimitowanymi SMSami, MMSami oraz rozmowami, a także z paczką GB: 40 GB za 35 zł na 30 dni lub 50 GB za 40 zł na 30 dni. Możecie to zrobić przez stronę operatora, w nowej aplikacji iPlus lub bezpośrednio z telefonu, za pomocą kodu. Następnie włączacie promocję wpisując *136*11*6400# i… gotowe!

Na start dostaniecie aż 900 GB. Nie, to nie pomyłka – tam naprawdę są dwa zera. Kolejne paczki po 500 GB czekają na Was w kolejnych 11 miesiącach, o ile utrzymacie ciągłość włączonego pakietu Bez Limitu. Łącznie otrzymacie aż 6400 GB, które nigdy nie przepadają – przynajmniej tak długo, póki aktywny macie jeden z wymienionych wyżej pakietów.

Życie staje się prostsze

Co można zrobić, kiedy do dyspozycji ma się aż 6400 GB pakietu internetowego? Na dobrą sprawę co tylko chcecie.

Przede wszystkim to gwarancja tego, że gdziekolwiek jesteście, cały czas macie dostęp do sieci. Nie musicie siedzieć w domu, jeśli chcecie pozostawać w kontakcie ze światem. Zamiast pracować z domowego biura, możecie sobie zafundować zmianę scenerii – niezależnie od tego, czy miałaby to być wyłącznie wycieczka do lokalnej kawiarni, czy ucieczka do domku gdzieś na Mazurach. Praktycznie wszędzie możecie korzystać z szybkiego Internetu 5G Ultra o szybkościach porównywalnych ze światłowodem. W ten sposób spokojnie dacie radę wziąć udział w tym superważnym callu z klientem. Jedyna różnica będzie taka, że w tle będziecie mieli prawdziwe jezioro, a nie wklejony obrazek z JPG-a.

A może planujecie wyjazd na wakacje, ale nie chcecie długo wyczekiwanego meczu? Nie wiem, może finału Mistrzostw Europy? Żaden problem! Gdziekolwiek wyjedziecie, będziecie mogli obejrzeć go w Internecie w jakości 4K, a każdą bramkę na żywo komentować ze znajomymi rozrzuconymi po Polsce. Bo o to chodzi w byciu GIGAntem życia – by czerpać z niego pełnymi garściami i dzielić się radością z bliskimi. Internet ma w tym pomagać, a nie być przeszkodą.

A może chcecie od wszystkiego uciec? Znaleźć chwilę dla siebie, w samotności? Pojechać na działkę i naładować baterie przed kolejnym intensywnym tygodniem? Na to też trzeba czasem znaleźć miejsce. To jednak nie oznacza, że trzeba w tym czasie żyć jak pustelnik bez kontaktu ze światem. Zamiast tego można spędzić ten czas z wciągającym serialem albo pograć w nowy dodatek do ulubionego MMORPG i nie przejmować się tym, że zaraz skończy się pakiet internetowy. Bo kiedy do dyspozycji macie ponad 6 TB, to jednego można być pewnym – trzeba się naprawdę postarać, żeby to wszystko wykorzystać.

Też możesz być GIGAntem życia!

Bycie GIGAntem życia to życie intensywnie i bez ograniczeń. To cieszenie się z każdej chwili, rozwijanie swoich pasji, a przede wszystkim znajdowanie w tym wszystkim czasu dla siebie i swoich bliskich. Dla każdego będzie to pewnie wyglądało kompletnie inaczej, ale koniec końców chodzi o to samo: o wyciskanie maksimum z każdej chwili i każdego dnia.



Nowa promocja w Plusie na kartę z pewnością w tym pomoże. Mając do dyspozycji 6400 GB Internetu możecie robić wszystko to, na co macie ochotę bez przejmowania się limitami i bez względu na to, gdzie akurat jesteście. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nowej oferty, koniecznie zajrzyjcie na stronę operatora.

A Wy jak zamierzacie wykorzystać 6400 GB od Plusa? 😉

Artykuł sponsorowany na zlecenie operatora sieci Plus.

