Jakim smartfonem jesteś? Jedyny horoskop, którego potrzebujesz

Czy wiesz, co Twój smartfon mówi o Tobie? Nie? W takim razie czas się przekonać!

Zbliżają się Andrzejki, czyli taki okres w ciągu roku, kiedy na popularności zyskują wróżby i horoskopy. Oczywiście to wszystko fajna zabawa, ale w TELEPOLIS jakoś średnio wierzymy w to, że nasze życie zapisane jest w gwiazdach. Ale w smartfonach? O, to zupełnie coś innego!

Dlatego postanowiliśmy przygotować nasz własny „horoskop”. Ale zamiast kierować się dziwnymi kształtami, których ktoś kiedyś dopatrzył się w niebie, mocno mrużąc oczy (z naciskiem na „mocno”), my sięgniemy po coś bardziej przyziemnego. Po coś, co prawdopodobnie każdy z Was ma w swojej kieszeni. Powiemy, kim jesteście, na podstawie smartfona, którego używacie… albo powinniście używać 😉

Samsung Galaxy S24 FE – dla świadomego użytkownika



Jeśli wybrałeś Samsunga Galaxy S24 FE, prawdopodobnie interesujesz się nowymi technologiami. Cenisz sobie niezawodność i doskonałe parametry, ale nie chcesz przepłacać za flagowca i kilka bajerów, z których pewnie nigdy nie skorzystasz.

Stosunek ceny do możliwości jest dla Ciebie równie ważny co wyniki w benchmarkach. Właśnie dlatego wybrałeś rozsądnie wyceniony model z topowym procesorem Samsung Exynos 2400e. Do tego możesz się cieszyć doskonałym wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7”, świetną jakością wykonania i szerokim wachlarzem możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja w ramach pakietu Galaxy AI.



Samsung Galaxy A35 5G – fan złotego środka



Jeśli Twoim smartfonem jest Samsung Galaxy A35 5G, to prawdopodobnie często masz okazję usłyszeć, że jesteś rozsądny i odpowiedzialny. W końcu widać to po Twoim telefonie – bez fajerwerków, ale za to solidnym niczym niemiecki samochód.

Nie lubisz świecidełek, ale lubisz, kiedy Twój telefon dobrze się prezentuje. Nie potrzebujesz gigantycznej mocy obliczeniowej, bo nie używasz smartfona do wysłania ludzi na Marsa. Za to zależy Ci na bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i praktycznych funkcjach, takich jak wodoodporność na poziomie IP67 czy potężnym akumulatorze 5000 mAh. A że prawdopodobnie nie planujesz wymieniać telefonu przez najbliższe kilka lat, wybrałeś model z obietnicą pięciu lat aktualizacji. W tym czasie ma działać i spełniać swoją rolę.



Motorola razr 50 – dla pasjonata nowinek technologicznych



Zwykły telefon jest passé. Chcesz być zawsze na czasie i doświadczać na własnej skórze sprawdzasz każdą technologiczną nowinkę. Dlatego wybrałeś Motorolę razr 50 – składany smartfon o niecodziennym designie i imponujących możliwościach.

Bo bądźmy szczerzy – sam fakt, że Twój telefon całkowicie różni się od smartfonów Twoich znajomych, to nagroda sama w sobie. Nie mówiąc już o tym, że kiedy inni muszą nosić w kieszeni „wielkie cegły”, Ty możesz cieszyć się wyświetlaczem o przekątnej 6,9” w obudowie, która mieści się do absolutnie każdej kieszeni. Tak wygląda przyszłość i za nic nie chciałbyś jej przegapić!



Motorola edge 50 neo – koneser piękna



Jeśli na co dzień korzystasz z Motoroli edge 50 neo, prawdopodobnie cenisz w życiu rzeczy ładne i to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. I bynajmniej nie mamy tu na myśli, że jesteś osobą płytką. Wręcz przeciwnie – szczerze wierzysz, że piękna forma świadczy o dopracowanym i funkcjonalnym wnętrzu.

Bo właśnie taka jest Motorola edge 50 neo. To jeden z lepiej wyglądających telefonów na rynku. Ot, choćby za sprawą niecodziennego wykończenia obudowy i kilku różnych wersji kolorystycznych opracowanych razem z Pantone. Ale to także świetna specyfikacja z wydajnym procesorem MediaTek Dimensity 7300, dopracowany interfejs inspirowany czystym Androidem i doskonały wyświetlacz LTPO P-OLED. Piękno i funkcjonalność w idealnej harmonii.



Infinix Note 40 Pro – dla osób chodzących własnymi ścieżkami



Są ludzie, którzy ślepo podążają za trendami i wierzą w zbawienną moc produktów ze znanym logo. Ty taki nie jesteś. Podążasz własnymi ścieżkami i jesteś gotowy eksperymentować – szczególnie kiedy masz okazję zgarnąć świetny telefon w rozsądnej cenie. Właśnie dlatego wybrałeś model Infinix Note 40 Pro.

Jako indywidualista nie potrzebujesz smartfona znanej marki. Zamiast tego wybrałeś model ze świetnym wyświetlaczem AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, dużym akumulatorem 5000 mAh i obsługą szybkiego ładowania mocą 45 W oraz obsługą ładowania bezprzewodowego. A do tego dostępny w atrakcyjnej cenie. I kto wie? Może zamiast podążać za trendami to Tobie uda się wyznaczyć nowy trend wśród znajomych?

Wiecie, co jest najlepsze w naszym horoskopie? Że smartfon to nie znak zodiaku – można go zmienić. Jeśli odnaleźliście się w którymś z opisów, nic nie stoi na przeszkodzie, by zaopatrzyć się w odpowiedni telefon. Znajdziecie go w ofercie sieci Plus.

A skoro przy ofercie Plusa jesteśmy, warto pamiętać, że oprócz smartfonów w atrakcyjnych cenach czeka tam na Was wiele innych atrakcji. M.in. szybki Internet 5G Ultra oraz specjalny pakiet All in Streaming, dzięki któremu w ramach jednej niskiej opłaty możecie cieszyć się dostępem do trzech popularnych platform streamingowych: Disney+, Maxi i Polsat Box Go Plus.

