Masz Orange i nie używasz tej usługi? Włączaj, już mówię dlaczego

Jak nie zbankrutować przez roaming w czasie urlopu za granicą? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, planujących wypoczynek na końcówkę lata – gdy już będzie nieco chłodniej, luźniej i trochę taniej w popularnych miejscach. Mamy odpowiedź, a także kilka podpowiedzi, o co jeszcze warto zadbać na wyjeździe z rodziną i znajomymi.

Lato jeszcze się nie skończyło. Wielu z nas jest już po urlopie, ale nie brak ludzi, którzy odkładają wakacyjny wyjazd na ostatnie ciepłe tygodnie. Nie ma w tym nic dziwnego – pogoda wciąż dopisuje, ale jest luźniej i często taniej, niż w szczycie sezonu.

Taki wypad to z jednej strony to czas odpoczynku, a z drugiej seria wyzwań. Pewnie już masz nowy smartfon, którym zrobisz świetne zdjęcia w czasie wyjazdu. To też dobry moment, by wyposażyć w smartfony całą rodzinę. I tu mam pierwszą dobrą wiadomość: jeśli masz już numer w Orange i chcesz dokupić do niego kolejny, będzie on kosztował o 20 zł mniej od Twojego numeru podstawowego.

Roaming bezpieczny dla portfela

Przejdźmy do sedna: jak szybko i łatwo zabezpieczyć się przed niespodziewanymi rachunkami za rozmowy (także przychodzące) i korzystanie z internetu poza Polską?

Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że roaming jest domyślnie wyłączony, jeśli Twoja umowa została podpisana po 20 stycznia 2024 roku. Roaming możesz włączyć lub wyłączyć w aplikacji Mój Orange, a także w ustawieniach swojego smartfonu. Stawki zależą od tego, do jakiego kraju się wybierasz. Najtaniej jest oczywiście w Unii Europejskiej, gdzie stawki dopłat roamingowych są ustalone odgórnie:

Stawki dla każdego kraju możesz znaleźć na tej stronie – wystarczy, że wybierzesz kraj, by zobaczyć cenę połączeń, przesyłania danych i SMS-ów.

Jak zabezpieczyć się przed niespodziewanymi rachunkami? Przede wszystkim warto wiedzieć, jaki masz limit do wykorzystania. Po przekroczeniu granicy wyślij więc darmowy SMS o treści ILE pod numer 8095 lub zadzwoń pod bezpłatny numer +48 501550000.

Podstawową ochronę masz już zapewnioną – to darmowa usługa Anty BillShock. Domyślnie dba ona o to, by rachunek nie przekroczył 240 zł, niezależnie od tego, czy masz telefon na kartę, czy abonament. Korzystający z abonamentu mogą ten limit zmienić na dowolną kwotę w przedziale od 100 do 9999 zł brutto. Jeśli to niezbędne, można limit powiększyć o kolejną wielokrotność kwoty (np. z 240 zł do 480 zł). Warto pamiętać, że limit ustawia się osobno dla każdego numeru telefonu. Szczegóły znajdziesz w aplikacji Mój Orange i nju oraz pod numerem *100 (*600 dla umów firmowych).

Orange przygotował także usługę o wdzięcznej nazwie Bezpieczny roaming, czyli korzystne cenowo pakiety danych do wykorzystania w roamingu poza UE (Turcja, Szwajcaria, Egipt, USA itp.), bez ryzyka niespodziewanie wysokiego rachunku. Pakiet 1 GB kosztuje 15 zł i włącza się automatycznie, gdy użytkownik rozpocznie transmisję danych. Po wykorzystaniu 1 GB transmisja danych zostanie zablokowana do okresu ważności pakietu (24h). Każdego dnia odnawia się limit, oczywiście o ile korzystamy z internetu. Jeśli nie włączymy transmisji danych, nie zostaje ona aktywowana, a opłata nie jest naliczana. A jeśli zużyjemy GB przed upływem doby, a chcemy nadal korzystać z internetu, możemy aktywować następny pakiet. Bez niego w egzotycznych krajach 1 MB może kosztować nawet 44 zł.

Pakiety są dostępne także w nju i Orange Flex. Za 15 zł możesz kupić pakiet 1 GB ważny przez 24 godziny. Możesz to zrobić w aplikacji lub wysyłając SMS o treści BR pod numer 80214 (GO1 GB59 pod numer 80060 w nju). Usługa może się odnawiać, jeśli będziesz korzystać z internetu. Nie korzystasz? Nie płacisz. Na dłuższy pobyt może się przydać pakiet wielkości 10 GB, ważny przez 15 dni. Za tę usługę zapłacisz 79 złotych, włączysz ją w aplikacji lub wysyłając darmowy SMS o treści GO10GB pod nr 80214 (GO10GB pod numer 80060 w nju).

Bezpieczeństwo na wakacjach

Na wakacjach szalenie ważne jest, by się nie zgubić – myślę, że się ze mną zgodzisz. Orange ma usługę, która zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie. To Nawigacja Orange, bazująca na mapach cenionego NaviExperta. Gdy będziesz mieć dostęp do internetu, aplikacja ściągnie najnowsze mapy. Jeśli oddalisz się od cywilizacji lub będziesz jechać autem po zagranicznych drogach, możesz bez przeszkód nawigować offline. To daje przewagę nad aplikacjami domyślnie dostępnymi na telefonach.

Nawigacja Orange ma też sporo funkcji dodatkowych, jak ostrzeganie na żywo o zdarzeniach na drodze (jeśli ma dostęp do internetu), integracja z Android Auto czy asystent pasa ruchu w miastach. Przez pierwsze 30 dni możesz jeździć całkiem za darmo.

A może potrzebujesz uchwytu, by zamontować nawigację w aucie bądź na rowerze? Te dodatki również znajdziesz w Orange – w sklepie internetowym i w salonach. Na dłuższą podróż autem może przydać się na przykład uchwyt z ładowarką indukcyjną. Na rowerze zaś korzystam z wodoodpornego etui na telefon i kilka drobiazgów, kupionego przy okazji wizyty w salonie Orange. Szczerze polecam – mój telefon i portfel są bezpieczne, nawet jeśli jadę w deszczu.

Ponadto znajdziesz tu spory wybór statywów, kijków do selfie i lamp, dzięki którym zrobisz na wakacjach jeszcze lepsze zdjęcia i nakręcisz atrakcyjne filmy. W dobrej cenie możesz też zgarnąć powerbank albo wodoodporny głośnik Bluetooth.

Nawet jeśli nie planujesz długiego wyjazdu zagranicznego, warto wiedzieć, czy wszyscy członkowie rodziny są bezpieczni. Po to powstała usługa Gdzie Jest Dziecko, dostępna w Orange. Po zainstalowaniu usługi na smartfonach wszystkich członków rodziny możecie zawsze widzieć, gdzie się znajdują. Ponadto rodzice mogą otrzymywać powiadomienia, gdy dzieci opuszczą zdefiniowane wcześniej strefy – na przykład teren ośrodka wypoczynkowego, w którym spędzacie urlop, albo teren szkoły. Lokalizować można nie tylko w aplikacji mobilnej, ale i SMS-em.

Usługa Gdzie Jest Dziecko przyda się też na co dzień w roku szkolnym. Możecie przetestować ją przez 30 dni za darmo. Po tym czasie będzie kosztować 9,99 zł za 30 dni. By ją włączyć, wyślij SMS-a o treści START GJD na numer 60504. Jest też droższy wariant usługi, który obsługuje także „rodzinne SOS”, czyli wzywanie pomocy.

Z drugiej strony warto zadbać o bezpieczeństwo osób starszych. Dziadkowie mogą nie mieć już sił lub ochoty na międzynarodowe wojaże, ale warto upewnić się, że w razie problemów będą mogli łatwo zadzwonić po pomoc. Po to powstała Opaska SOS, wyposażona w łączność komórkową.

To wygodny gadżet, który może uratować życie. Poza tym, że ma funkcje smartopaski, jak liczenie przebytych kroków, a także umożliwia wezwanie pomocy jednym przyciskiem. Opaska ma miejsce na SIM, głośnik i mikrofon czy pamięć na kilka numerów telefonu najbliższych. Ponadto umożliwia zdalny pomiar tętna, alarmuje w razie upadku osoby ją noszącej i ma lokalizator, co pozwala rodzinie zobaczyć, gdzie znajduje się senior.

Opaski możesz używać też z abonamentem Premium, który daje możliwość zadzwonienia z niej nie tylko do rodziny, ale też błyskawiczny kontakt z ratownikiem medycznym. Osoba nosząca opaskę znajduje się pod stałą teleopieką ratowników, którzy widzą jej parametry życiowe, przesyłane przez opaskę. Usługa Premium kosztuje 72 zł miesięcznie, podstawowa 22 zł miesięcznie.

Sposób na nudę

A co, jeśli na wrześniowym wyjeździe wkradnie się nuda? Jeśli utkniecie w hotelu, bo pogoda nie dopisze albo trzeba będzie przetrwać długą podróż? To idealny moment, by obejrzeć ten film, który odkładacie od tygodni.

Tu na ratunek przychodzą: Orange VOD, czyli wypożyczalnia filmów, dostępna całą dobę. Wystarczy, że jesteś abonentem Telewizji Orange. Ściągnij aplikację Orange TV Go (działa na maksymalnie 3 urządzeniach), a na wyjeździe skorzystasz z tych samych kanałów telewizyjnych, które masz w domu. To wybawienie, jeśli w hotelowej telewizji nie znajdziesz nic w zrozumiałym dla siebie języku. Można też oglądać na tablecie czy laptopie, siedząc w ogrodzie, na tarasie czy przy basenie.

Jeśli zaś zdecydujesz się na wypożyczenie filmu, masz 48 godzin na jego obejrzenie. Możesz powtórzyć seans nawet kilka razy, jeśli masz ochotę. Opłata za film (10-75 zł) zostanie dopisana do faktury za telewizję. Jeśli wolisz mieć większą kontrolę, możesz skorzystać z możliwości doładowania konta przedpłaconego.

Jeszcze długo można by wymieniać usługi, które przydadzą się na wakacjach. Warto pamiętać o możliwości włączenia CyberTarczy, czyli ochrony przed cyberatakami i szkodliwymi stronami, a przed spamującymi telefonami ochroni darmowa aplikacja Orange Telefon. Wybierz to, co będzie odpowiednie dla Twojej rodziny i jedź na wakacje ze spokojną głową.

Artykuł powstał na zlecenie Orange.

Źródło zdjęć: Vibrant Image Studio / Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: własne