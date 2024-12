Byliście grzeczni? Do tego telefonu Media Expert dorzuca worek prezentów

OPPO Find X8 Pro to nowy smartfon dla miłośników fotografii. Kupując go w Media Expert otrzymasz masę prezentów.

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia – czas prezentów, długo wyczekiwanych spotkań w rodzinnym gronie oraz masy wyjątkowych wspomnień. Jeśli też uważacie, że to doskonała okazja, by uwiecznić je na zdjęciach, z pewnością zainteresuje Was OPPO Find X8 Pro. To nowy smartfon skierowany do miłośników fotografii. Jestem przekonany, że zrobicie z jego pomocą masę cudownych rodzinnych portretów.

W Media Expert czeka na Was nie tylko nowiutki OPPO Find X8 Pro, ale także wyjątkowa promocja. W jej ramach otrzymacie szereg benefitów, w tym m.in. doskonałe słuchawki i nawet 300 zł w prezencie. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków.

Oppo Find X8 Pro – marzenie miłośnika fotografii

OPPO Find X8 Pro to nowy flagowy smartfon w ofercie chińskiego producenta. Po kilku latach nieobecności wreszcie możemy sami zobaczyć, co ma do zaoferowania ten topowy model urządzenia.



A do zaoferowania ma bardzo dużo. Już na pierwszy rzut oka wita nas wysokiej klasy wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,78”, wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu 120 Hz. W środku znajdziemy natomiast niesamowicie wydajny procesor MediaTek Dimensity 9400, potężny akumulator o pojemności aż 5910 mAh oraz Androida 15 z obietnicą aż pięciu dużych aktualizacji systemu. Wszystko zamknięte o wodoodpornej obudowie z certyfikatem IP68/IP69. To kwintesencja telefonu dla wymagających użytkowników i to takiego, który będzie nam służył latami.

Główną atrakcją jest jednak tutejszy aparat. Na pleckach telefonu znajdziemy cztery „oczka” – każde o rozdzielczości 50 Mpix, ale różniące się nieco zastosowaniem. Główny moduł z dużym sensorem 1/1,4” świetnie sprawdzi się do wszelkiej maści scenek rodzajowych i zdjęć grupowych. Do tego oferuje fenomenalną jakość obrazu – także po zmroku i w sztucznym świetle. Moduł tele z trzykrotnym przybliżeniem to z kolei doskonałe narzędzie do portretów.

Oprócz tego do dyspozycji mamy też optyczny zoom sześciokrotny. Może trochę trudniej wykorzystać go podczas świątecznego spotkania z rodziną, ale gwarantuję, że fantastycznie sprawdzi się np.: do fotografowania detali architektury albo kiedy na spacerze niespodziewanie trafimy na wiewiórkę.

Wreszcie ostatnie „oczko” to aparat ultraszerokokątny z kątem widzenia rzędu 120°. To idealne narzędzie do fotografii pejzażowej i uwieczniania piękna otaczającej nas przyrody. Ale i podczas wigilijnej kolacji może się przydać, szczególnie jeśli chcielibyście nadać swoim świątecznym zdjęciom dodatkowej energii i unikalnego charakteru.

A mówiłem już, że aparat na pokładzie OPPO Find X8 Pro opracowany został wspólnie z firmą Hasselblad? To ci goście od aparatów, które leciały na Księżyc w ramach misji Apollo. Jeśli ich sprzęt spełnia standardy NASA, to myślę, że też będziecie zadowoleni 😉

Mówiąc w skrócie, jeśli jesteście fanami mobilnej fotografii, to z OPPO Find X8 Pro będziecie zadowoleni. Ba, nawet bardziej niż zadowoleni. Producent przygotował świetny sprzęt, na który warto było czekać.

Wyjątkowa promocja w Media Expert

Ale decydując się na zakup OPPO Find X8 Pro w Media Expert dostaniecie nie tylko fantastyczny telefon. Czeka na Was także cała masa wyjątkowych prezentów.

Po pierwsze, razem z telefonem dostaniecie kod BLIK na kwotę 300 zł. Wykorzystacie go w każdym bankomacie, a z kasą możecie zrobić, co tylko chcecie. Np. kupić świąteczne prezenty? Wybór zostawiam Wam – na pewno coś wymyślicie 😉

Żeby otrzymać kasę wystarczy kupić smartfona OPPO Find X8 Pro do 24 grudnia 2024, aktywować go i zarejestrować produkt na stronie promocji do 31 grudnia 2024. Kod dostaniemy niedługo później.

A najlepsze jest to, że to wcale nie jest koniec prezentów! Drugim gratisem są słuchawki OPPO Enco X3I. To świetne bezprzewodowe „pchełki” z dobrą jakością dźwięku i skutecznym system redukcji szumów (ANC). Normalnie trzeba zapłacić za nie 599 zł – tutaj dostajemy je gratis. Nie wiem jak Wy, ale ja o taki prezent wcale bym się nie obraził.

Wreszcie ostatni upominek to dodatkowa gwarancja. Zamiast standardowych dwóch lat gwarancji producenta możemy liczyć na pełne trzy lata ochrony. Jeśli przymierzacie się do zakupu sprzętu, który zostanie z Wami na dłużej, to jest to bez wątpienia okazja, której nie można przegapić.



Najlepsze prezenty tylko w Media Expert

Jeśli chcecie zrobić sobie – albo komuś – prezent, OPPO Find X8 Pro w Media Expert będzie doskonałym wyborem. Czeka na Was świetny telefon, z pomocą którego uwiecznicie wszystkie świąteczne wspomnienia, a do tego masa bonusowych upominków. Jeśli chcecie skorzystać z promocji, koniecznie kliknijcie w link poniżej. Znajdziecie tam wszystkie szczegóły oraz pełny regulamin oferty.



