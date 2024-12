Koniec wyprzedaży? Nic z tych rzeczy! W Media Expert ruszyły ME-Days

Przegapiłeś Black Friday? Nic straconego! Ruszają ME-Days w Media Expert, a wraz z nimi kolejna okazja do gigantycznych promocji.

Kiedy myślimy o jesiennych wyprzedażach, do głowy automatycznie przychodzi nam Black Friday. Ale co w sytuacji, kiedy z mitycznego Czarnego Piątku nie uda nam się skorzystać? Czy jesteśmy skazani na kupowanie świątecznych prezentów w pełnej cenie?

Nic z tych rzeczy! W Media Expert rozpoczęły się ME-Days, czyli dwa dni wyjątkowych okazji. W ramach promocji przecenione zostały dziesiątki produktów. To świetna okazja, by kupić upominki dla bliskich albo dla samego siebie. Zainteresowani? Mam nadzieję! A jeśli nadal macie wątpliwości, to poniżej znajdziecie kilka najciekawszych naszym zdaniem ofert, które stanowią tylko przedsmak tego, co czeka na Was po kliknięciu w link na końcu tekstu.

Smartwatch Apple Watch 9

Cena: 1899 zł z kodem ME-DAYS



Jeśli jesteście przywiązani do ekosystemu Apple, a iPhone nie opuszcza Waszej kieszeni i/lub torebki, to wybór smartwatcha staje się bardzo prosty. W końcu wiadomo, że żaden inny zegarek nie zastąpi Apple Watcha.

Jeśli natomiast chcecie sobie takiego Apple Watcha sprawić, to w ramach MEX Days w Media Expert można go zgarnąć naprawdę dużooo taniej. W tej cenie dostajemy Apple Watch 9 w wersji z aluminiową kopertą i sportowym paskiem.

A co czeka na nas na pokładzie? Ot, chociażby duży wyświetlacz OLED o przekątnej 1,9” i jasności maksymalnej 2000 nitów, wydajny procesor Apple S9 oraz cała gama narzędzi do monitorowania zdrowia i aktywności, w tym obowiązkowy sensor tętna, ale także moduł EKG i termometr. Do tego obsługa łączności LTE i pełna integracja z ekosystemem Apple, w tym m.in. płatności za pomocą Apple Pay.



Air fryer Hisense HAF1900D

Cena: 399 zł z kodem ME-DAYS



Air fryer, zwany też frytkownicą beztłuszczową, to gadżet coraz częściej widywany w polskich domach. Wielu użytkowników zarzeka się, że jest to sprzęt znacznie lepszy od wszelkiej maści „-miksów” i nie wyobrażają sobie bez niego życia. Jeśli chcecie się przekonać, ile w tym prawdy, to właśnie nadarzyła się świetna okazja. W Media Expert przeceniono frytkownicę Hisense HAF1900D.

To model „wszystkomający” o mocy 1800 W i pojemności 7 litrów. Dzięki 10 wbudowanym programom pomoże nam przygotować wszystkie ulubione potrawy – nie tylko frytki, ale także mięsa, warzywa, a nawet ciasta. Wszystko bez dodawania tłuszczu, czyli nie tylko smacznie, ale i zdrowo! Dodatkowo Hisense HAF1900D wyposażono w praktyczne okienko, dzięki któremu możemy na bieżąco monitorować stan przygotowywanych potraw, a estetyczny design będzie się doskonale komponował z każdą kuchnią.



Czytnik e-booków InkBOOK Calypso Plus 6"

Cena: 469 zł z kodem ME-DAYS



Nowy rok nadchodzi wielkimi krokami. Myśleliście już o swoich postanowieniach? Jeśli na liście pojawiło się „będę czytać więcej książek”, to koniecznie potrzebujecie nowego czytnika e-booków. Dobrze się składa, że InkBOOK Calypso Plus 6” jest właśnie w promocji, prawda?

To stosunkowo prosty model, który ma jednak wszystkie najważniejsze funkcje. Wyświetlacz e-ink Carta o przekątnej 6” gwarantuje doskonałą czytelność i nie męczy wzroku. Do tego jest podświetlony, więc czytanie w łóżku przed snem nie stanowi najmniejszego problemu. Czytnik obsługuje popularne wirtualne biblioteki, w tym Legimi i Empik Go, a do tego posiada łączność Bluetooth, dzięki czemu po podłączeniu słuchawek pozwala na słuchanie także audiobooków. Świetna opcja dla każdego aspirującego mola książkowego.



Telewizor Samsung QE55S85D

Cena: 3699 zł z kodem ME-DAYS



Jeśli natomiast przymierzacie się do zakupów nieco większego kalibru, to czeka na Was 55-calowy telewizor OLED Samsung QE55S85D, na którym również można sporo zaoszczędzić.

To propozycja dla wymagających kinomanów oraz zagorzałych gamerów. Matryca OLED gwarantuje rewelacyjny kontrast i doskonałe odwzorowanie kolorów, z kolei system operacyjny Tizen OS gwarantuje dostęp do praktycznie wszystkich popularnych platform streamingowych. Dodajmy do tego odświeżanie 120 Hz, obsługę Dolby Atmos i zaawansowany procesor przetwarzania obrazu Samsung AI NQ4 Gen2, a przed oczami rysuje się nam obraz sprzętu do zadań specjalnych, który żadnego wyzwania się nie boi.



Aparat bezlusterkowy Canon EOS R50 (+ obiektywy RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM i RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM)

Cena: 3950 zł z kodem ME-DAYS



Lubicie robić zdjęcia? Chcielibyście wynieść swoją pasję na wyższy poziom i zastąpić smartfona „prawdziwym” aparatem? W takim razie koniecznie musicie sprawdzić promocję na bezlusterkowca Canon EOS R50, który bez wątpienia pomoże Wam w stawianiu pierwszych kroków na drodze nowej pasji.

Canon EOS R50 to – w teorii – jeden z mniej zaawansowanych modeli w ofercie producenta, ale na najważniejszych cechach nikt tutaj nie oszczędzał. Sensor CMOS o rozdzielczości 24,2 Mpix w rozmiarze APS-C gwarantuje doskonałą jakość obrazu w praktycznie każdych warunkach oświetleniowych. Do tego dostajemy sprawny system łapania ostrości Dual Pixel CMOS AF II oraz ergonomiczną, a przy tym bardzo kompaktową obudowę. To aparat, który doskonale sprawdzi się podczas wakacyjnych podróży, samotnych spacerów po mieście, a także wtedy, kiedy będziemy chcieli uwiecznić wspomnienia podczas świątecznego spotkania z rodziną.

Canon EOS R50 należy do systemu Canon R, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą obiektywów Canon RF. To oznacza masę kreatywnych możliwości i łatwiejszą przesiadkę na pozostałe korpusy w ofercie producenta, kiedy już do takiej decyzji dojrzejemy. A póki co na start dostajemy dwa uniwersalne zoomy w prezencie, dzięki którym sfotografujemy praktycznie wszystko: od pejzaży, poprzez piękne portrety, aż po „dzikie” zwierzęta spotkane w parku.

Pełną listę promocji z kodem ME-DAYS znajdziesz tutaj:



Artykuł sponsorowany na zlecenie Media Expert.

