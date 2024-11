Media Expert Days z genialnymi promocjami. Masz tylko 2 dni

Media Expert tylko przez 2 dni oferuje specjalne promocje na szeroką ofertę produktów z wielu kategorii. Wróciły Media Expert Days — czyli najlepsze okazje dla oszczędnych.

Wracają Media Expert Days — masz tylko dwa dni na te promocje

Media Expert Days to cykl akcji promocyjnych, podczas których sieć sklepów Media Expert oferuje przez krótki czas swoim klientom specjalne rabaty. Wystarczy skorzystać ze specjalnego kodu ME-DAYS i włożyć sprzęt do koszyka, by skorzystać z promocji. Aktualna edycja Media Expert Days trwa od 26 do 27 listopada, więc warto się spieszyć.

By nic Wam nie umknęło, poprosiliśmy sklep o listę urządzeń objętych promocją i wybraliśmy dla Was kilka, naszym zdaniem najciekawszych, okazji.

Suszarka kondensacyjna GRAM TLS 7953-80

cena od 1899 zł

To prawdziwa gratka dla osób szukających ekonomicznych rozwiązań, bo nie dość, że kupujesz suszarkę Gram z dużym rabatem, to w dodatku mamy do czynienia ze sprzętem wyjątkowo energooszczędnym z certyfikatem A+++. Wszystko za sprawą wydajnego i przy okazji cichego silnika inwerterowego oraz technologii HeatPump, pozwalającej na skuteczne suszenie przy zastosowaniu niższych temperatur.

Wśród licznych programów suszenia nie zabrakło tych do najdelikatniejszych tkanin oraz specjalistycznych jak BabyCare, Odświeżenie czy Wełna. A wszystko to z trójstopniową regulacją wysuszenia. Do naszej dyspozycji jest też tryb mniej zagnieceń, jak i opóźnienie startu. Mamy małych bobasów z pewnością docenią tryb Extra Cichy, o połowę cichszy od standardowych programów.

Wszystkie programy są w czytelny sposób opisane wokół pokrętła, a z obsługą poradzą sobie zarówno osoby biegłe w technologiach, jak i seniorzy. Spory udogodnieniem jest też InnerLight, czyli po prostu wewnętrzne oświetlenie bębna, które uruchamia się tak, jak w lodówce — po otworzeniu drzwiczek. Głębokość suszarki to standardowe 60,9 cm, a maksymalna wielkość załadunku wynosi 9 kg. Możliwy jest montaż na posiadanej pralce.

Sprawdź aktualną promocję pod tym adresem:

👉 Suszarka GRAM TLS 7953-80

Laptop ASUS VivoBook X1500EA-BQ3296W

cena od 1549 zł

Tej marki laptopów, jak i serii VivoBook nie trzeba nikomu przedstawiać. To doskonałe woły robocze do pracy biurowej czy nauki, a także furtka do cyfrowej rozrywki, którą przyjdzie nam oglądać na 15,6-calowym ekranie IPS o rozdzielczości FullHD. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i5-1135G7, który do dyspozycji ma 8 GB pamięci RAM DDR4 i dysk SSD PCIe NVMe 3.0 o pojemności 512 GB.

Co ciekawe, producent postawił na matową matrycę, umożliwiającą wygodną pracę również w bardzo jasnym pomieszczeniach, a we wnętrzu obudowy dostępna jest przestrzeń opcjonalny dysk SATA, w razie jakby kiedyś zabrakło nam miejsca na pliki. Co ważne, obok 2 złączy USB 2.0 nie zabrakło też dwóch portów USB 3.2 Gen. 1 - jeden w wersji USB-A, a drugi USB-C. Jest też pełnowymiarowe gniazdo HDMI, więc podłączenie projektora celem wyświetlenia prezentacji czy filmu nie będzie wymagało żadnych przejściówek.

Smaczkiem jest wbudowany czytnik linii papilarnych, stanowiący dodatkową warstwę bezpieczeństwa (znajduje się w touchpadzie). Podana cena dotyczy specyfikacji z dołączonym Windowsem 11.

Sprawdź aktualną promocję pod tym adresem:

👉 Laptop ASUS VivoBook X1500EA-BQ3296W

Smartband Huawei Band 9 biało — złoty

cena od 149 zł

Huawei to jeden z największych graczy na polskim rynku elektroniki noszonej. Jego produkty cieszą się uznaniem z racji doskonałych materiałów i wzornictwa, czytelnych w każdych warunkach wyświetlaczy i doskonałego czasu pracy. Ten ostatni w smartbandzie Huaweia wynosi aż 14 dni, co jest tym bardziej imponujące, jeśli uwzględnimy zaledwie 14 gramów masy i piękny, 1,47-calowy ekran OLED szczelnie wypełniający front urządzenia.

Co warto dodać, tak długi czas uwzględnia całodobowy pomiar tętna i saturacji czy dokładną analizę naszego snu, a naładowanie od zera do pełna trwa zaledwie 45 minut. Dla tych bardziej aktywnych do wyboru jest ponad 100 trybów sportowych.

To także prawdziwa gratka dla miłośników personalizacji, bo wybierać można z tysięcy tarcz i dopasowywać je po swojemu. Docenić należy też kompatybilność ze wszystkim — nie musisz mieć telefonu Huawei, by w pełni korzystać z dobrodziejstw Banda 9, opaska zadziała z dowolnym smartfonem z Androidem, jak i iPhone'ami.

Sprawdź aktualną promocję pod tym adresem:

👉 Smartband Huawei Band 9 biało — złoty

Pralka Candy RapidO RO4 1274DWMT/1-S Slim

cena od 1199 zł

Bardzo solidną promocją objęta została też wąska pralka Candy (45 cm) o ładowności 7 kg i wydajności do 1200 obrotów na min. Nie jest to pierwszy lepszy sprzęt AGD, lecz uzbrojone w funkcje smart cacko, którym możemy sterować również smartfonem. Program Szybki zajmuje jej od 14 minut, a popularne tryby Delikatny, Idealna bawełna czy Higiena trwają zaledwie 59 minut.

Na uwagę zasługuje również program Easy Iron, który zapewnia wyraźną redukcję zagnieceń i jak twierdzi producent, pozwala na nawet o 80% mniej prasowania. Sprzęt spełnia rygorystyczne normy klasy energetycznej A, a poziom generowanego hałasu nie przekracza 74 dB.

Gdy już o oszczędnościach mowa, precyzyjny mechanizm ważenia załadunku z ubrań pozwala na automatyczne dopasowanie optymalnych parametrów prania — od ilości wody i liczby obrotów po czas samego cyklu. Mamy też Mix Power System+, czyli technologię rozpuszczania środka piorącego przed wlotem do bębna, która umożliwia skuteczne pranie w temperaturze zaledwie 20 stopni Celsjusza.

Pralka Candy RapidO RO4 1274DWMT/1-S Slim doskonale sprawdzi się w niewielkich łazienkach, nie pozostawi jednak niedosytu braku dużej pralki, jak i za sprawą promocji — spustoszenia w portfelu.

Sprawdź aktualną promocję pod tym adresem:

👉 Pralka CANDY RapidO RO41274DWMCT/1

Nie są to rzecz jasna wszystkie produkty objęte wielką akcją Media Expert Days. Ich pełną listę znajdziecie na specjalnie przygotowanej stronie, pod tym adresem. Jeśli upolujecie coś wyjątkowo ciekawego, koniecznie podzielcie się tym w komentarzu.

