Logitech ma już święta i taką ofertę, że nie wiadomo, co łapać

Święta tuż za rogiem, więc czas pomyśleć o prezentach. osób, które przed komputerem spędzają długie godziny, dobrym i bezpiecznym wyborem będą akcesoria. A jeśli akcesoria, to wiadomo, że Logitech.

Nie bez powodu wiele osób akcesoria komputerowe automatycznie kojarzy z firmą Logitech. Szwajcarska marka od wielu lat oferuje graczom i użytkownikom biurowym jedne z najlepszych sprzętów, które uwielbiane są przez konsumentów na całym świecie. Jeśli właśnie nad takim prezentem myślałeś dla bliskiej osoby, to mam dla ciebie kilka propozycji.

Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2

Myszka jest dla gracza jak przedłużenie ręki. Jest ważniejsza niż buty dla piłkarza i miecz dla rycerza. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego modelu. Liczy się przede wszystkim jakość zastosowanego sensora, bo to on odpowiada za jak najbardziej precyzyjne odwzorowanie naszych ruchów, ale nie można też zapominać o innych aspektach urządzenia.

W przypadku Logitecha najlepszym wyborem będzie model G Pro X SUPERLIGHT 2. To absolutnie topowy sprzęt na rynku, który wykorzystywany jest nie tylko przez zwykłych graczy na całym świecie, ale również przez profesjonalistów. To zasługa nie tylko rewelacyjnego sensora HERO 2, który uważany jest za jeden z najlepszych, ale też technologii Lighstpeed. Ta pozwala na bezprzewodową pracę myszki bez opóźnień. W połączeniu z raportowaniem o częstotliwości aż 8000 Hz przekłada się to na błyskawiczne i precyzyjne reakcje.

Ogromną zaletą myszki Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2 jest też uniwersalna, bo symetryczna budowa. Dzięki temu sprawdza się w dłoniach o różnych kształtach i rozmiarach. Można z niej śmiało korzystać też przy różnych chwytach. Dla komputerowego gracza będzie to doskonały prezent.

Kierownica Logitech G923

Kto, oglądając Roberta Kubicę, nie marzył o tym, aby pewnego dnia zasiąść za kierownicą bolidu Formuły 1 lub chociaż samochodu rajdowego? Powiedzmy sobie szczerze, chociaż o marzenia trzeba walczyć, to akurat to jest jednym z trudniejszych do spełnienia. Na szczęście jest dobra alternatywa w postaci gier, które coraz lepiej symulują to, co dzieje się na prawdziwych torach. A w takim wypadku nie obejdzie się bez kierownicy.

Na szczęście Logitech również ma taki sprzęt w swojej ofercie, i ponownie jest to model, który uznawany jest za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy na rynku. Mowa o kierownicy Logitech G923 z technologią TRUEFORCE. Co ważne, współpracuje ona zarówno z komputerami, jak i konsolami stacjonarnymi, w tym PlayStation oraz XBOX, więc ucieszy praktycznie każdego gracza.

Kierownica oferuje między innymi technologię TRUEFORCE. Jest to mechanizm sprzężenia zwrotnego, który łączy się bezpośrednio z fizyką gry, zapewniając maksymalny realizm. Dzięki temu kierownica trzęsie się, gdy wyjedziemy poza tor lub odbija, gdy auto wpadnie w poślizg. Zapewnia to niesamowite wrażenia i pozwala poczuć się jak za kierownicą prawdziwego auta. Logitech nie zapomniał też o wysokiej jakości, dlatego sama kierownica obita jest prawdziwą skórą, a poszczególne elementy wykonane są z jakościowych materiałów, w tym z metalu. Nie ma lepszego prezentu dla miłośnika wyścigów.

Zestaw Logitech POP Icon Combo

Jednak nie wszyscy są graczami. Na szczęście to żaden problem, bo Logitech to nie tylko marka gamingowa. Szwajcarska firma ma w swojej ofercie również sprzęty dla osób, które szukają zarówno stylowych, jak i bardzo jakościowych akcesoriów do biura lub do domu. Jednym z ciekawszych jest zestaw Logitech POP Icon Combo, który zdecydowanie wyróżnia się z tłumu.

Logitech POP Icon Combo to zestaw dla młodych i ambitnych osób, który składa się z myszki i klawiatury. Oba urządzenia się bezprzewodowe, więc korzystanie z nich automatycznie staje się dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Jednak ich najważniejszym wyróżnikiem jest oryginalny design. Akcesoria nie wyglądają jak kolejna nudna, czarna klawiatura. Zamiast tego są kolorowe i odważne. Zdecydowanie dodadzą trochę kolorytu do biura czy to w firmie, czy w domu.

Ale ciekawy design to nie wszystko. Za kolorami stoi też wysoka funkcjonalność. Dzięki konfigurowalnym skrótom klawiszowym można włączyć szybki dostęp do najważniejszych programów i narzędzi. Ciekawą możliwością jest też szybkie przełączanie się między trybem pracy i trybem przerwy, w których poszczególne skróty dają dostęp do innych narzędzi i usług. W końcu ważna jest równowaga między obowiązkami, a czasem wolnym.

Myszka Logitech MX Master 3S

Każdy, kto wykonuje pracę biurową, wie, jak ważny jest komfort. Nie chodzi tylko krzesło, biurko i odpowiednie ustawienie monitora. Kluczowe są też akcesoria, z których korzystamy. Sam doskonale się o tym przekonałem, gdy i mi trafiła się kontuzja z powodu korzystania z nieodpowiednich sprzętów. Wtedy też przesiadłem się na myszkę Logitecha, dzięki której pozbyłem się bólów. Dlatego z absolutną pewnością jestem w stanie polecić model MX Master 3S, który wśród pracowników biurowych jest niemal legendą.

Logitech MX Master 3S to myszka, która na pierwszym miejscu stawia precyzję, wydajność i komfort użytkownika. Ma dopracowany, ergonomiczny kształt, dzięki któremu doskonale leży w dłoni. To bardzo ważne, bo dzięki temu nie nadwyręża nadgarstka lub kciuka, i tym samym minimalizuje ryzyko ewentualnych nieprzyjemności. Ale to tylko początek jej zalet. Gryzoń jest też bezprzewodowy, zapewniając aż do 70 dni pracy na jednym ładowaniu. W sytuacjach awaryjnych wystarczą podłączyć myszkę na minutę, aby zapewnić sobie aż 3 godziny pracy.

Myszka zapewnia też szerokie możliwości konfiguracji, dzięki dodatkowym przyciskom i aplikacji Logi Options. Poza tym jest kompatybilna z różnymi systemami operacyjnymi, nie tylko Windowsem.

Klawiatura Logitech MX Keys S

A jeśli już ktoś planuje na prezent wygodną i ergonomiczną myszkę MX Master 3S, to warto od razu dorzucić do niej jeszcze klawiaturę Logitech MX Keys S. Ta również została zaprojektowana z myślą o wygodnym i płynnym pisaniu. Pomaga w tym między innymi inteligentne podświetlenie, która ułatwia pracę wieczorem.

MX Keys S to klawiatura stworzona z myślą o profesjonalistach – programistach, grafikach, projektantach czy analitykach, którzy od sprzętu wymagają maksymalnej wydajności i dopasowania do własnych potrzeb.

Obsługuje systemy operacyjne Windows, macOS, Linux, Chrome OS, a także iPadOS, więc można jej używać również z tabletami marki Apple. W tym przypadku też mówimy o urządzeniu bezprzewodowym, więc odpada konieczność martwienia się o plączące się przewody na biurku. Urządzenie ma też ergonomiczną budowę, w tym optymalny kąt nachylenia, zapewniający naturalną pozycję nadgarstka.

Logitech nie zapomniał też o szybkim ładowaniu za pomocą przewodu USB-C oraz obsłudze Smart Actions za pośrednictwem aplikacji Logi Options. To drugie pozwala z łatwością zautomatyzować codzienne, powtarzalne zadania za pomocą jednego przycisku. To bardzo szybkie i wygodne rozwiązanie.

Lepiej nie czekać z prezentami na ostatnią chwilę. Święta są bliżej, niż ci się wydaje.

