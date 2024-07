Lodówka, którą pokocha cała rodzina. Haier robi to dobrze

Gdy myślisz o innowacjach, przychodzą Ci pewnie na myśl nowoczesne smartfony, coraz szybsze komputery, może auta elektryczne. A lodówki? Nie daj się zwieść pozorom – w tych urządzeniach również znajdziesz mnóstwo zaawansowanych technologii ułatwiających nam życie.

Pokażę to na przykładzie chłodziarko-zamrażarki Haier 3D HTW7720DNGB. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest wyjątkowa i nie chodzi wyłącznie o imponującą pojemność 483 litrów przy wymiarach 200 × 70 × 67,5 cm. 3D w nazwie oznacza konstrukcję 3-drzwiową, a więc chłodziarkę i dwie pojemne szuflady zamrażarki, które otwierają się niezależnie, są niezwykle wygodne i energooszczędne. Lodówka pełna jest ciekawych rozwiązań, a wszystko po to, abyśmy nie marnowali żywności i mieli do niej wygodny dostęp. W końcu chłodziarki istnieją po to, aby nasze jedzenie było świeże i smaczne jak najdłużej.

Nowoczesne rozwiązania, które znajdziesz w lodówce Haier

Pierwsze wyjątkowe rozwiązanie zobaczysz od razu po otwarciu chłodziarki. Wszystkie produkty na półkach i w szufladach są doskonale widoczne, dzięki tylnemu oświetleniu DayLight, które jest nie tylko estetyczne, ale i energooszczędne, a do tego przyjazne dla wzroku. No i w przeciwieństwie do niedużej lampki w rogu lodówek z dawnych czasów, tego oświetlenia nie da się zasłonić kilkoma produktami. Możesz teraz myśleć sobie, że to tylko efektowny gadżet, który nie ma realnego wpływu na pracę urządzenia chłodzącego. Otóż nie – im szybciej znajdziesz to, czego szukasz, tym szybciej lodówkę zamkniesz! W skali roku przełoży się to na oszczędność energii, a także czasu domowników.

Haier 3D HTW7720DNGB to jedna z lodówek wyposażonych w moją ulubioną półkę na napoje, którą mogę w każdej chwili złożyć, jeśli planuję przechowywać w chłodziarce coś dużego (np. piętrowy tort, przygotowaną zawczasu paterę z przystawkami albo dzbanek z orzeźwiającym napojem). Ciekawym rozwiązaniem jest też system Air Surround, zapewniający obieg powietrza na każdej z półek, co doskonale wpływa na świeżość produktów. Półki są oczywiście wykonane z hartowanego szkła, higienicznego i bezpiecznego.

W dolnej części lodówki znajdują się innowacyjne szuflady na świeże produkty. Na szczególną uwagę zasługuje My Zone Plus, w której możesz ręcznie ustawić temperaturę chłodzenia w zależności od rodzaju przechowywanych produktów, w zakresie od 0°C do +5°C. Niższa temperatura będzie idealna dla mięs i ryb, a wyższa dla warzyw i owoców.

Z kolei większa szuflada Humidity Zone przeznaczona jest wyłącznie dla owoców i warzyw. Szuflada ta została wyposażona w system kontroli wilgotności powietrza, utrzymujący ją na poziomie 90% bez ryzyka kondensacji i skraplania, co skutkuje dwukrotnie dłuższym utrzymaniem świeżości przechowywanych w niej produktów. Jest to możliwe dzięki membranie z włókien roślinnych i odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Z jednej strony więc nie musisz martwić się więdnącą sałatą i pomarszczonymi jabłkami, a z drugiej nie ma ryzyka, że na dnie szuflady zrobi się kałuża.

Zamrażarka bez szronu

Szron w zamrażarce to zmora. Gdy go widzę, zawsze przypomina mi się męczący proces rozmrażania mojej starej lodówki i wyciągania płyt lodu z zamrażalnika. Musiałam brać w tym udział jako dziecko i wcale tego nie wspominam z łezką w oku. No ale wtedy nie było innego wyjścia.

W chłodziarkach Haier nie będzie tego problemu dzięki systemowi Total No Frost. Przestrzeń lodówki jest automatycznie odszraniana, a specjalne osłony zapobiegają dostawaniu się do środka ciepłego powietrza, z którego wilgoć mogłaby osadzić się na ściankach i zamienić w niepożądany szron. Dzięki temu urządzenie może pracować praktycznie bez przerwy. Nie ma ryzyka, że szron utrudni wyciąganie szuflady albo zredukuje jej pojemność, a żywność zdąży się zepsuć.

Skoro o szufladach mowa, Haier świetnie poradził sobie z problemem, z którym przez lata borykało się wiele zamrażarek – dostawaniem się ciepłego powietrza do wszystkich mrożonych produktów przy każdorazowym otwarciu drzwi. Dwie niezależne szuflady zamrażalnika Easy Access w urządzeniach Haier zapewniają znacznie mniejszą wymianę powietrza, bo po prostu wysuwamy tylko jedną z nich. Haier wykazał, że można w ten sposób zredukować zużycie energii zamrażarki o 30 proc. Kto by tak nie chciał? Co więcej, szuflady te są niezwykle pojemne i wygodne w użytkowaniu dzięki solidnym prowadnicom, a znajdowanie zamrożonych produktów jest szybkie i proste.

Aplikacja hOn pomoże zadbać o żywność

Haier 3D HTW7720DNGB można połączyć z aplikacją mobilną, która ułatwi nam korzystanie z lodówki i podpowie, jak przechowywać w niej produkty. Trzeba bowiem wiedzieć, że możliwości konfiguracji nie kończą się na regulacji temperatury w szufladzie My Zone Plus. W aplikacji hOn można też między innymi przygotować chłodziarkę na… zakupy. Pewnie domyślasz się, że umieszczenie kilku kilogramów ciepłej żywności na raz w lodówce będzie stanowić szok dla urządzenia i wywoła zmianę temperatury. Aplikacja pozwala ten efekt zredukować, przygotowując lodówkę na nadchodzące zmiany.

Ponadto pora przestać myśleć o lodówce jak o urządzeniu po prostu do chłodzenia dowolnych produktów w dowolnej przestrzeni chłodziarki. Półki i dedykowane szuflady są w niej nie tylko dla naszej wygody, ale też dla bezpieczeństwa żywności. Aplikacja pomoże rozważniej przechowywać różne produkty, podpowiadając, jaka temperatura będzie dla nich najlepsza. Jest tu też kilka propozycji pysznych przepisów na potrawy wymagające chłodzenia. Korzystając z aplikacji zrobisz więc idealny sernik na zimno, tiramisu albo własne lody.

Przy takiej ilości rozwiązań, które są innowacyjne i praktyczne zarazem, nie dziwi mnie już fakt, że Haier od 15 lat jest numerem 1 w produkcji dużego AGD na świecie. Warto przy tym dodać, że lodówki Haier są bardzo ładne i stylowe – zwłaszcza te z serii 3-drzwiowej, wykończone solidnym szkłem i z dyskretnym panelem dotykowym na drzwiach.

Modele w różnych wersjach kolorystycznych idealnie wpasują się w design każdej kuchni. Mi najbardziej podoba się głębia czerni w opisywanym modelu Haier 3D HTW7720DNGB. Ale każdy może znaleźć najlepszą dla siebie opcję. Więcej o lodówkach 3-drzwiowych Haier dowiesz się na stronie.

Artykuł powstał na zlecenie firmy Haier.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Haier

Źródło tekstu: Haier, własne